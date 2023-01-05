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Число украинских беженцев в Европе приближается к 8 млн, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, что только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн. беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли следующие страны:

  • Польша (1 553 707 человек),
  • Германия (1021667 человек),
  • Чехия (476 025 человек),
  • Италия (173231 человек),
  • Испания (164 705 человек),
  • Великобритания (152 200 человек),
  • Болгария (148 451 человек),
  • Франция (118 994 человек),
  • Румыния (106 786 человек),
  • Словакия (105205 человек).

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Топ комментарии
+16
Не хочуть давати потужнішу зброю, щоб кацапню швидше вибити -тож і мають "потоки" біженців
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05.01.2023 08:27
+15
Фактично пів України молодого покоління в Європі, половина з яких вже ніколи не повернуться в Україну. На правильному шляху "слуги", не буде думаючого покоління, нав'язуйте через "Єдиний марафон" все, що тільки задумали пенсіонерам збудеться, не забутьте смарфони, вони їх чекають і далі будуть носити вас на руках.
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05.01.2023 08:42
+15
А в украине с детьми они сейчас могут работать полноценно, с официальной безработицей 30%, за нормальную з/п 6500 😁
Ну ты и юморист 95 квартала
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05.01.2023 09:02
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А вы оглянитесь вокруг и у вас исчезнут сомнения в правдивости цифр
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05.01.2023 09:57 Ответить
Оглянувся навкруги і побачив величезну кількість людей у Одесі, прям як влітку, з яких дуже багато у Одесі ВНУТРІШНІХ переселенців і маю багато сумнівів до достовірності наданої у статті інформації!!!
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05.01.2023 10:00 Ответить
Совершенно верно. А зрада на самом деле состоит в том, что европейские чиновники во-первых ВЕРЯТ статистике которую им дают рашисты и лукашенко, во-вторых, считают их страны частью Европы, несмотря на всю кровь, которую они пролили.
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05.01.2023 10:05 Ответить
На жаль серед РЕАЛЬНИХ біженців з України занадто багато осіб, які, по перше, самі є прихильниками "руССкого миру", а по друге тих хто, виїхавши з областей які знаходяться далеченько від фронту, не мали прямої загрози життю, але шукають халяву у вигляді допомоги біженцям. По третє достатньо багато тих, хто виїхав закордон лише аби осісти там і отримати громадянство країни перебування використовуючи збільшення поваги до українців, що боронять свою країну, не кажучи вже про тих, хто просто біжить від можливої їх мобілізації до лав ЗСУ, або Нацгвардії! Окрім того, що перелічені особи не заслуговують на допомогу їх вже важко називати громадянами України у повному сенсі цього слова, бо ніякої поваги до неї, та бажання виконувати, по відношенню до неї та співгромадян, свої громадянські обов'язки вони не бажають, тому не хочеться щоб у майбутньому вони мали право приймати участь у виборах та бути вибраними!!!
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05.01.2023 09:44 Ответить
Багато хто, коли обирали Зе, говорили: если станет хуже, - мы уедем. Поїхало багато з тих, хто і за Зе не голосував. Але багато, без своїх чоловіків. Якщо війна буде ще, рік, то багато вивчать мову і отримають роботу і не повернуться. Швидше до них чоловіки виїдуть, якщо відкриють кордони. Якщо війна не завершиться за рік, то справи в економіці стануть гірше, і не повернеться вже більшість.
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05.01.2023 11:42 Ответить
Мабуть Зе клоун домовився ще в Омані що замість 10 міліонів виїхавших на ПМЖ у ЄС він запустить біженців з Азії і Африки, і земельку продавати стали вчасно, одразу після приходу Зе клоуна до влади. Все схвачєно
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05.01.2023 12:35 Ответить
Це міліони людей які втратили роботу в Україні і які не заплатять вже податки в бюджет України.
А Зе клоуни підвищують ціни на компослуги 🤣
І все одно упороті зефіли нахвалюють Зе клоуна, ай який він гарний лідєр (і тікають за кордон).
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05.01.2023 12:33 Ответить
Ну при такому інтенсивному *******, що влаштувала московія 20/25 % це норм... Наприклад, в країнах Балтії, після вступу до ЄС більше імігрувало без війни... І потрібно усвідомити, що більшість тих хто виїхав: старі, жінки і діти. А для країни в такий тяжкий час, утримати ці 8млн да ще і з втратою житла у багатьох = важке навантаження. Так що в даних умовах це нормально... І потрібно подякувати сусідам за прихисток.
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05.01.2023 13:14 Ответить
Будуть пи..ить кацапів, та єврокомуняк, агентурі буде важко)))
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05.01.2023 19:36 Ответить
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