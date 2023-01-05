Число украинских беженцев в Европе приближается к 8 млн, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
В УВКБ заявили, что только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.
В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн. беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.
По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли следующие страны:
- Польша (1 553 707 человек),
- Германия (1021667 человек),
- Чехия (476 025 человек),
- Италия (173231 человек),
- Испания (164 705 человек),
- Великобритания (152 200 человек),
- Болгария (148 451 человек),
- Франция (118 994 человек),
- Румыния (106 786 человек),
- Словакия (105205 человек).
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А Зе клоуни підвищують ціни на компослуги 🤣
І все одно упороті зефіли нахвалюють Зе клоуна, ай який він гарний лідєр (і тікають за кордон).