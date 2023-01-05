Число украинских беженцев в Европе приближается к 8 млн, - ООН

Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, что только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн. беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли следующие страны:

Польша (1 553 707 человек),

Германия (1021667 человек),

Чехия (476 025 человек),

Италия (173231 человек),

Испания (164 705 человек),

Великобритания (152 200 человек),

Болгария (148 451 человек),

Франция (118 994 человек),

Румыния (106 786 человек),

Словакия (105205 человек).

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