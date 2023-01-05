Кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн, - ООН
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Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.
У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.
За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:
- Польща (1 553 707 осіб),
- Німеччина (1021667 осіб),
- Чехія (476 025 осіб),
- Італія (173231 осіб),
- Іспанія (164 705 осіб),
- Британія (152 200 осіб),
- Болгарія (148 451 осіб),
- Франція (118994 осіб),
- Румунія (106 786 осіб),
- Словаччина (105 205 осіб).
Топ коментарі
+16 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+15 Анатолий К 65c6a92d
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+15 Олег Розгонов
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А Зе клоуни підвищують ціни на компослуги 🤣
І все одно упороті зефіли нахвалюють Зе клоуна, ай який він гарний лідєр (і тікають за кордон).