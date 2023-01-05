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Кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн, - ООН

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біженці

Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

  • Польща (1 553 707 осіб),
  • Німеччина (1021667 осіб),
  • Чехія (476 025 осіб),
  • Італія (173231 осіб),
  • Іспанія (164 705 осіб),
  • Британія (152 200 осіб),
  • Болгарія (148 451 осіб),
  • Франція (118994 осіб),
  • Румунія (106 786 осіб),
  • Словаччина (105 205 осіб).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Не хочуть давати потужнішу зброю, щоб кацапню швидше вибити -тож і мають "потоки" біженців
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05.01.2023 08:27
+15
Фактично пів України молодого покоління в Європі, половина з яких вже ніколи не повернуться в Україну. На правильному шляху "слуги", не буде думаючого покоління, нав'язуйте через "Єдиний марафон" все, що тільки задумали пенсіонерам збудеться, не забутьте смарфони, вони їх чекають і далі будуть носити вас на руках.
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05.01.2023 08:42
+15
А в украине с детьми они сейчас могут работать полноценно, с официальной безработицей 30%, за нормальную з/п 6500 😁
Ну ты и юморист 95 квартала
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05.01.2023 09:02
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А вы оглянитесь вокруг и у вас исчезнут сомнения в правдивости цифр
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05.01.2023 09:57 Відповісти
Оглянувся навкруги і побачив величезну кількість людей у Одесі, прям як влітку, з яких дуже багато у Одесі ВНУТРІШНІХ переселенців і маю багато сумнівів до достовірності наданої у статті інформації!!!
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05.01.2023 10:00 Відповісти
Совершенно верно. А зрада на самом деле состоит в том, что европейские чиновники во-первых ВЕРЯТ статистике которую им дают рашисты и лукашенко, во-вторых, считают их страны частью Европы, несмотря на всю кровь, которую они пролили.
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05.01.2023 10:05 Відповісти
На жаль серед РЕАЛЬНИХ біженців з України занадто багато осіб, які, по перше, самі є прихильниками "руССкого миру", а по друге тих хто, виїхавши з областей які знаходяться далеченько від фронту, не мали прямої загрози життю, але шукають халяву у вигляді допомоги біженцям. По третє достатньо багато тих, хто виїхав закордон лише аби осісти там і отримати громадянство країни перебування використовуючи збільшення поваги до українців, що боронять свою країну, не кажучи вже про тих, хто просто біжить від можливої їх мобілізації до лав ЗСУ, або Нацгвардії! Окрім того, що перелічені особи не заслуговують на допомогу їх вже важко називати громадянами України у повному сенсі цього слова, бо ніякої поваги до неї, та бажання виконувати, по відношенню до неї та співгромадян, свої громадянські обов'язки вони не бажають, тому не хочеться щоб у майбутньому вони мали право приймати участь у виборах та бути вибраними!!!
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05.01.2023 09:44 Відповісти
Багато хто, коли обирали Зе, говорили: если станет хуже, - мы уедем. Поїхало багато з тих, хто і за Зе не голосував. Але багато, без своїх чоловіків. Якщо війна буде ще, рік, то багато вивчать мову і отримають роботу і не повернуться. Швидше до них чоловіки виїдуть, якщо відкриють кордони. Якщо війна не завершиться за рік, то справи в економіці стануть гірше, і не повернеться вже більшість.
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05.01.2023 11:42 Відповісти
Мабуть Зе клоун домовився ще в Омані що замість 10 міліонів виїхавших на ПМЖ у ЄС він запустить біженців з Азії і Африки, і земельку продавати стали вчасно, одразу після приходу Зе клоуна до влади. Все схвачєно
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05.01.2023 12:35 Відповісти
Це міліони людей які втратили роботу в Україні і які не заплатять вже податки в бюджет України.
А Зе клоуни підвищують ціни на компослуги 🤣
І все одно упороті зефіли нахвалюють Зе клоуна, ай який він гарний лідєр (і тікають за кордон).
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05.01.2023 12:33 Відповісти
Ну при такому інтенсивному *******, що влаштувала московія 20/25 % це норм... Наприклад, в країнах Балтії, після вступу до ЄС більше імігрувало без війни... І потрібно усвідомити, що більшість тих хто виїхав: старі, жінки і діти. А для країни в такий тяжкий час, утримати ці 8млн да ще і з втратою житла у багатьох = важке навантаження. Так що в даних умовах це нормально... І потрібно подякувати сусідам за прихисток.
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05.01.2023 13:14 Відповісти
Будуть пи..ить кацапів, та єврокомуняк, агентурі буде важко)))
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05.01.2023 19:36 Відповісти
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