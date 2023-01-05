877 детей получили ранения в Украине с начала полномасштабной войны
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Более 1329 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 5 января 2023 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 452. Возросло количество раненых - более 877.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 268, Киевской - 117, Херсонской - 82, Николаевской - 81, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40", - говорится в сообщении.
Так, 4 января в результате артобстрела врагом с. Веселое Херсонской области получил телесные повреждения 17-летний парень.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
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