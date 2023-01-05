877 дітей зазнали поранень в Україні від початку повномасштабної війни
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Більш ніж 1329 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 5 січня 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 452. Зросла кількість поранених - понад 877.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Херсонській - 82, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 40", - йдеться в повідомленні.
Так, 4 січня внаслідок артобстрілу ворогом с. Веселе Херсонської області зазнав тілесних ушкоджень 17-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
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