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Германия передала Украине партию военной помощи: грузовики 8x8, дроны, тягачи, РЕБ, БРЕМ и другое

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

допомога

Германия передала Силам обороны Украины дроны, антидронное оборудование, модульные военные грузовики, десятки пикапов, прицепы для транспортировки тяжелой техники и другую военную помощь.

Список предоставленного опубликован на сайте правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

В этом списке:

  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;
  • 8 разведывательных дронов;
  • 17 грузовиков 8x8;
  • 12 большегрузных прицепов;
  • 1 тягач-транспортер танков М1070;
  • 7 гусеничных/дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;
  • 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
  • 63 пикапа;
  • 20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;
  • 21 генератор;
  • 32 мобильные системы отопления;
  • 1 карета скорой помощи;
  • 7 погранично-патрульных машин;
  • 36 400 шерстяных одеял.

Большинство доставленного поступает не из запасов Бундесвера, а промышленности.

Также немецкие власти обязались передать ВСУ 92 разведывательных дрона. Какого типа, не указывают.

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Топ комментарии
+25
Дякую Німеччина за допомогу ! 🇺🇦🇩🇪 Якщо б не підтримка Заходу то ми з цими підарасами у владі і МО вже давно програли б війну .
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05.01.2023 13:02
+13
А точно це від Німеччини, можливо, це слуги принародні, за власні конвертні кошти з квартальними спромоглися, нарешті…..
Бо жодної інформації про їх допомогу Захисникам України….
Мабуть соромляться, це ж не десятки квартир за цей час купувати із земельними ділянками чи рахунки в банках ЄС відкривати через третіх осіб рідні⁉️‼️⁉️‼️⚔️🪖🇺🇦😠😡🤬❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧💯👍💪✊👏👏
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05.01.2023 13:02
+8
За слуг квартальних не переймайтеся - вони копійчини на армію не дадуть! Із принципу - бо має дати "держава", тобто платник податків, тобто населення, а вони - "влада", обрані й недоторкані( тим більше до гаманців)!
Навибирали, " папрікаливалісь"?..
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05.01.2023 13:55
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Правила форума Совет форумчан
Дякую Німеччина за допомогу ! 🇺🇦🇩🇪 Якщо б не підтримка Заходу то ми з цими підарасами у владі і МО вже давно програли б війну .
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05.01.2023 13:02 Ответить
А точно це від Німеччини, можливо, це слуги принародні, за власні конвертні кошти з квартальними спромоглися, нарешті…..
Бо жодної інформації про їх допомогу Захисникам України….
Мабуть соромляться, це ж не десятки квартир за цей час купувати із земельними ділянками чи рахунки в банках ЄС відкривати через третіх осіб рідні⁉️‼️⁉️‼️⚔️🪖🇺🇦😠😡🤬❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧💯👍💪✊👏👏
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05.01.2023 13:02 Ответить
За слуг квартальних не переймайтеся - вони копійчини на армію не дадуть! Із принципу - бо має дати "держава", тобто платник податків, тобто населення, а вони - "влада", обрані й недоторкані( тим більше до гаманців)!
Навибирали, " папрікаливалісь"?..
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05.01.2023 13:55 Ответить
" -20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;" це що?
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05.01.2023 13:12 Ответить
Мабуть блоки некерованих ракет, які на гвинтокрилах ставлять
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05.01.2023 13:15 Ответить
Таку кустарщину виготовляють самотужки тільки придумкуваті хлопці на передовій, коли є з чого. Німці таким займатися не будуть, це щось інше.
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05.01.2023 13:20 Ответить
можливо це
BAE Systems модернізувала ********* APKWS
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05.01.2023 13:25 Ответить
Це все одно кустарщина. Ніхто в НАТО такого не робить. Скоріше то M1097 Avenger, калібр ракети (FIM-92 Stinger) яка використовується саме 70 мм.
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05.01.2023 13:39 Ответить
Якщо так, то все сходиться.
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05.01.2023 14:08 Ответить
Пусковые установки к ПТУР Hydra-70
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05.01.2023 13:23 Ответить
Такое устанавливают на пикапы? Германия занимается кустарщиной?
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05.01.2023 13:29 Ответить
Просто ракетные пусковые системы установленные на пикап. Перевод кривой
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05.01.2023 13:27 Ответить
Интересно какие? На пикапе, кроме M1097 Avenger ничего на вскидку не припомню. К стати калибр FIM-92 Stinger используемый на M1097 Avenger именно 70 мм.
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05.01.2023 13:37 Ответить
Вот мне кажется, что именно что-то подобное передали. Вредом пусковые установки для вертолетов на пикап ставят немцы)
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05.01.2023 13:41 Ответить
"Вредом пусковые установки для вертолетов на пикап ставят немцы)" - Это как?
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05.01.2023 13:43 Ответить
Вредом - это врядли. Но т9 считает иначе)
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05.01.2023 13:54 Ответить
Ну тогда все нормально.
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05.01.2023 14:04 Ответить
Бинокль купи
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05.01.2023 15:50 Ответить
Я и без бинокля вижу что ты овца.
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05.01.2023 16:11 Ответить
після дзінка Шольца до )(уйла...виглядає як гуманітарна допомога,але і за це треба подякувати..вже не каски
танки Шольц таки боїться,щоб надати.
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05.01.2023 13:14 Ответить
Уважний спостерігач, до числа яких ви безумовно не відноситесь, помітить
це "12 большегрузных прицепов", - насправді 12 тралів.
Для чого потрібні трали? Яких вже загадом штук 60?
Щоби що на них возити?
Просте питання=)
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05.01.2023 13:58 Ответить
Ось як будуть танки від Німеччини, тоді ваша уважність набуде сенсу.

Навіщо 60 тралів? Та включіть ютуб: на них возять трофеї, наші танки.
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05.01.2023 14:26 Ответить
Пояснюю для особливо обдарованих, -танк Леопард, - це абсолютна інша логістика. Починаючи від амо, закінчуючи танковими шлемами. Спочатку буде вибудована логістика, а потім приїдуть Леопарди. Так зрозуміло?
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05.01.2023 14:32 Ответить
Будут и "Леопарды". Обязательно будут!)
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05.01.2023 13:43 Ответить
Годнота.
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05.01.2023 13:55 Ответить
Спасибо Германии!
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05.01.2023 14:05 Ответить
Данке шон Немцам,
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05.01.2023 14:24 Ответить
Bitte sehr, kein Ursache
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05.01.2023 15:51 Ответить
Кирилу Тимошенку нічого не кажіть, бо на армію не вистачить.
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05.01.2023 15:37 Ответить
ППО Skynex: нова загроза для іранських дронів Shahed
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05.01.2023 22:21 Ответить
Оказывали военную поддержку Украине:

(Изменения по сравнению с предыдущей неделей выделены жирным шрифтом)
20 гранатометов 70мм на пикапах с ракетами*15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин * (было: 13)13 Тягач танк-транспортер М1070 Ошкош* (ранее: 12)7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки*143 звукоснимателя* (ранее: 80)216 генераторов (ранее: 195)35 погрузчиков 8x8 (ранее: 18)148 мобильных систем отопления* (ранее: 116)26 разведывательных дронов* (было: 18)36 машин скорой помощи* (ранее: 35)85 пограничных машин * (было: 78)36 400 шерстяных одеял12 большегрузных прицепов*55 датчиков и глушителей для защиты от дронов* (было: 28)30 систем обнаружения дронов*
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06.01.2023 10:16 Ответить
 
 