Германия передала Украине партию военной помощи: грузовики 8x8, дроны, тягачи, РЕБ, БРЕМ и другое

Германия передала Силам обороны Украины дроны, антидронное оборудование, модульные военные грузовики, десятки пикапов, прицепы для транспортировки тяжелой техники и другую военную помощь.

Список предоставленного опубликован на сайте правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

В этом списке:

30 систем обнаружения дронов;

27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;

8 разведывательных дронов;

17 грузовиков 8x8;

12 большегрузных прицепов;

1 тягач-транспортер танков М1070;

7 гусеничных/дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;

63 пикапа;

20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;

21 генератор;

32 мобильные системы отопления;

1 карета скорой помощи;

7 погранично-патрульных машин;

36 400 шерстяных одеял.

Большинство доставленного поступает не из запасов Бундесвера, а промышленности.

Также немецкие власти обязались передать ВСУ 92 разведывательных дрона. Какого типа, не указывают.

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