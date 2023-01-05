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Германия передала Украине партию военной помощи: грузовики 8x8, дроны, тягачи, РЕБ, БРЕМ и другое
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия передала Силам обороны Украины дроны, антидронное оборудование, модульные военные грузовики, десятки пикапов, прицепы для транспортировки тяжелой техники и другую военную помощь.
Список предоставленного опубликован на сайте правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.
В этом списке:
- 30 систем обнаружения дронов;
- 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;
- 8 разведывательных дронов;
- 17 грузовиков 8x8;
- 12 большегрузных прицепов;
- 1 тягач-транспортер танков М1070;
- 7 гусеничных/дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
- 63 пикапа;
- 20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;
- 21 генератор;
- 32 мобильные системы отопления;
- 1 карета скорой помощи;
- 7 погранично-патрульных машин;
- 36 400 шерстяных одеял.
Большинство доставленного поступает не из запасов Бундесвера, а промышленности.
Также немецкие власти обязались передать ВСУ 92 разведывательных дрона. Какого типа, не указывают.
Топ комментарии
+25 Леонид Тищенко 711eae6c
показать весь комментарий05.01.2023 13:02
+13 Олександр ВАЛОВИЙ
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+8 Валентин Пруденко
показать весь комментарий05.01.2023 13:55
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Пожалуйста, подождите...
Бо жодної інформації про їх допомогу Захисникам України….
Мабуть соромляться, це ж не десятки квартир за цей час купувати із земельними ділянками чи рахунки в банках ЄС відкривати через третіх осіб рідні⁉️‼️⁉️‼️⚔️🪖🇺🇦😠😡🤬❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧💯👍💪✊👏👏
Навибирали, " папрікаливалісь"?..
BAE Systems модернізувала ********* APKWS
танки Шольц таки боїться,щоб надати.
це "12 большегрузных прицепов", - насправді 12 тралів.
Для чого потрібні трали? Яких вже загадом штук 60?
Щоби що на них возити?
Просте питання=)
Навіщо 60 тралів? Та включіть ютуб: на них возять трофеї, наші танки.
(Изменения по сравнению с предыдущей неделей выделены жирным шрифтом)
20 гранатометов 70мм на пикапах с ракетами*15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин * (было: 13)13 Тягач танк-транспортер М1070 Ошкош* (ранее: 12)7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки*143 звукоснимателя* (ранее: 80)216 генераторов (ранее: 195)35 погрузчиков 8x8 (ранее: 18)148 мобильных систем отопления* (ранее: 116)26 разведывательных дронов* (было: 18)36 машин скорой помощи* (ранее: 35)85 пограничных машин * (было: 78)36 400 шерстяных одеял12 большегрузных прицепов*55 датчиков и глушителей для защиты от дронов* (было: 28)30 систем обнаружения дронов*