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Німеччина передала Україні партію військової допомоги: вантажівки 8x8, дрони, тягачі, РЕБ, БРЕМ та інше
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німеччина передала Силам оборони України дрони, антидронне обладнання, модульні військові вантажівки, десятки пікапів, причепи для транспортування важкої техніки та іншу військову допомогу.
Список наданого опублікований на сайті уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.
В цьому списку:
- 30 систем виявлення дронів;
- 27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;
- 8 розвідувальних дронів;
- 17 вантажівок 8x8;
- 12 великовантажних причепів;
- 1 тягач-транспортер танків М1070;
- 7 гусеничних/дистанційно керованих машин піхоти для завдань підтримки;
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
- 63 пікапи;
- 20 пускових (70-міліметрових) на пікапах із запасом ракет;
- 21 генератор;
- 32 мобільні системи опалення;
- 1 карета швидкої допомоги;
- 7 прикордонно-патрульних машин;
- 36 400 вовняних ковдр.
Переважна більшість доставленого надходить не із запасів Бундесверу, а промисловості.
Також німецька влада зобов’язалася передати ЗСУ 92 розвідувальні дрони. Якого саме типу, не вказують.
Топ коментарі
+25 Леонид Тищенко 711eae6c
показати весь коментар05.01.2023 13:02
+13 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар05.01.2023 13:02
+8 Валентин Пруденко
показати весь коментар05.01.2023 13:55
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Будь ласка, зачекайте...
Бо жодної інформації про їх допомогу Захисникам України….
Мабуть соромляться, це ж не десятки квартир за цей час купувати із земельними ділянками чи рахунки в банках ЄС відкривати через третіх осіб рідні⁉️‼️⁉️‼️⚔️🪖🇺🇦😠😡🤬❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧💯👍💪✊👏👏
Навибирали, " папрікаливалісь"?..
BAE Systems модернізувала ********* APKWS
танки Шольц таки боїться,щоб надати.
це "12 большегрузных прицепов", - насправді 12 тралів.
Для чого потрібні трали? Яких вже загадом штук 60?
Щоби що на них возити?
Просте питання=)
Навіщо 60 тралів? Та включіть ютуб: на них возять трофеї, наші танки.
(Изменения по сравнению с предыдущей неделей выделены жирным шрифтом)
20 гранатометов 70мм на пикапах с ракетами*15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин * (было: 13)13 Тягач танк-транспортер М1070 Ошкош* (ранее: 12)7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки*143 звукоснимателя* (ранее: 80)216 генераторов (ранее: 195)35 погрузчиков 8x8 (ранее: 18)148 мобильных систем отопления* (ранее: 116)26 разведывательных дронов* (было: 18)36 машин скорой помощи* (ранее: 35)85 пограничных машин * (было: 78)36 400 шерстяных одеял12 большегрузных прицепов*55 датчиков и глушителей для защиты от дронов* (было: 28)30 систем обнаружения дронов*