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Німеччина передала Україні партію військової допомоги: вантажівки 8x8, дрони, тягачі, РЕБ, БРЕМ та інше

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

допомога

Німеччина передала Силам оборони України дрони, антидронне обладнання, модульні військові вантажівки, десятки пікапів, причепи для транспортування важкої техніки та іншу військову допомогу.

Список наданого опублікований на сайті уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

В цьому списку:

  • 30 систем виявлення дронів;
  • 27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;
  • 8 розвідувальних дронів;
  • 17 вантажівок 8x8;
  • 12 великовантажних причепів;
  • 1 тягач-транспортер танків М1070;
  • 7 гусеничних/дистанційно керованих машин піхоти для завдань підтримки;
  • 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • 63 пікапи;
  • 20 пускових (70-міліметрових) на пікапах із запасом ракет;
  • 21 генератор;
  • 32 мобільні системи опалення;
  • 1 карета швидкої допомоги;
  • 7 прикордонно-патрульних машин;
  • 36 400 вовняних ковдр.

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Переважна більшість доставленого надходить не із запасів Бундесверу, а промисловості.

Також німецька влада зобов’язалася передати ЗСУ 92 розвідувальні дрони. Якого саме типу, не вказують.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Дякую Німеччина за допомогу ! 🇺🇦🇩🇪 Якщо б не підтримка Заходу то ми з цими підарасами у владі і МО вже давно програли б війну .
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05.01.2023 13:02
+13
А точно це від Німеччини, можливо, це слуги принародні, за власні конвертні кошти з квартальними спромоглися, нарешті…..
Бо жодної інформації про їх допомогу Захисникам України….
Мабуть соромляться, це ж не десятки квартир за цей час купувати із земельними ділянками чи рахунки в банках ЄС відкривати через третіх осіб рідні⁉️‼️⁉️‼️⚔️🪖🇺🇦😠😡🤬❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧💯👍💪✊👏👏
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05.01.2023 13:02
+8
За слуг квартальних не переймайтеся - вони копійчини на армію не дадуть! Із принципу - бо має дати "держава", тобто платник податків, тобто населення, а вони - "влада", обрані й недоторкані( тим більше до гаманців)!
Навибирали, " папрікаливалісь"?..
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05.01.2023 13:55
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Дякую Німеччина за допомогу ! 🇺🇦🇩🇪 Якщо б не підтримка Заходу то ми з цими підарасами у владі і МО вже давно програли б війну .
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05.01.2023 13:02 Відповісти
А точно це від Німеччини, можливо, це слуги принародні, за власні конвертні кошти з квартальними спромоглися, нарешті…..
Бо жодної інформації про їх допомогу Захисникам України….
Мабуть соромляться, це ж не десятки квартир за цей час купувати із земельними ділянками чи рахунки в банках ЄС відкривати через третіх осіб рідні⁉️‼️⁉️‼️⚔️🪖🇺🇦😠😡🤬❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧💯👍💪✊👏👏
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05.01.2023 13:02 Відповісти
За слуг квартальних не переймайтеся - вони копійчини на армію не дадуть! Із принципу - бо має дати "держава", тобто платник податків, тобто населення, а вони - "влада", обрані й недоторкані( тим більше до гаманців)!
Навибирали, " папрікаливалісь"?..
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05.01.2023 13:55 Відповісти
" -20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;" це що?
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05.01.2023 13:12 Відповісти
Мабуть блоки некерованих ракет, які на гвинтокрилах ставлять
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05.01.2023 13:15 Відповісти
Таку кустарщину виготовляють самотужки тільки придумкуваті хлопці на передовій, коли є з чого. Німці таким займатися не будуть, це щось інше.
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05.01.2023 13:20 Відповісти
можливо це
BAE Systems модернізувала ********* APKWS
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05.01.2023 13:25 Відповісти
Це все одно кустарщина. Ніхто в НАТО такого не робить. Скоріше то M1097 Avenger, калібр ракети (FIM-92 Stinger) яка використовується саме 70 мм.
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05.01.2023 13:39 Відповісти
Якщо так, то все сходиться.
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05.01.2023 14:08 Відповісти
Пусковые установки к ПТУР Hydra-70
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05.01.2023 13:23 Відповісти
Такое устанавливают на пикапы? Германия занимается кустарщиной?
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05.01.2023 13:29 Відповісти
Просто ракетные пусковые системы установленные на пикап. Перевод кривой
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05.01.2023 13:27 Відповісти
Интересно какие? На пикапе, кроме M1097 Avenger ничего на вскидку не припомню. К стати калибр FIM-92 Stinger используемый на M1097 Avenger именно 70 мм.
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05.01.2023 13:37 Відповісти
Вот мне кажется, что именно что-то подобное передали. Вредом пусковые установки для вертолетов на пикап ставят немцы)
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05.01.2023 13:41 Відповісти
"Вредом пусковые установки для вертолетов на пикап ставят немцы)" - Это как?
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05.01.2023 13:43 Відповісти
Вредом - это врядли. Но т9 считает иначе)
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05.01.2023 13:54 Відповісти
Ну тогда все нормально.
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05.01.2023 14:04 Відповісти
Бинокль купи
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05.01.2023 15:50 Відповісти
Я и без бинокля вижу что ты овца.
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05.01.2023 16:11 Відповісти
після дзінка Шольца до )(уйла...виглядає як гуманітарна допомога,але і за це треба подякувати..вже не каски
танки Шольц таки боїться,щоб надати.
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05.01.2023 13:14 Відповісти
Уважний спостерігач, до числа яких ви безумовно не відноситесь, помітить
це "12 большегрузных прицепов", - насправді 12 тралів.
Для чого потрібні трали? Яких вже загадом штук 60?
Щоби що на них возити?
Просте питання=)
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05.01.2023 13:58 Відповісти
Ось як будуть танки від Німеччини, тоді ваша уважність набуде сенсу.

Навіщо 60 тралів? Та включіть ютуб: на них возять трофеї, наші танки.
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05.01.2023 14:26 Відповісти
Пояснюю для особливо обдарованих, -танк Леопард, - це абсолютна інша логістика. Починаючи від амо, закінчуючи танковими шлемами. Спочатку буде вибудована логістика, а потім приїдуть Леопарди. Так зрозуміло?
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05.01.2023 14:32 Відповісти
Будут и "Леопарды". Обязательно будут!)
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05.01.2023 13:43 Відповісти
Годнота.
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05.01.2023 13:55 Відповісти
Спасибо Германии!
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05.01.2023 14:05 Відповісти
Данке шон Немцам,
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05.01.2023 14:24 Відповісти
Bitte sehr, kein Ursache
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05.01.2023 15:51 Відповісти
Кирилу Тимошенку нічого не кажіть, бо на армію не вистачить.
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05.01.2023 15:37 Відповісти
ППО Skynex: нова загроза для іранських дронів Shahed
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05.01.2023 22:21 Відповісти
Оказывали военную поддержку Украине:

(Изменения по сравнению с предыдущей неделей выделены жирным шрифтом)
20 гранатометов 70мм на пикапах с ракетами*15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин * (было: 13)13 Тягач танк-транспортер М1070 Ошкош* (ранее: 12)7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки*143 звукоснимателя* (ранее: 80)216 генераторов (ранее: 195)35 погрузчиков 8x8 (ранее: 18)148 мобильных систем отопления* (ранее: 116)26 разведывательных дронов* (было: 18)36 машин скорой помощи* (ранее: 35)85 пограничных машин * (было: 78)36 400 шерстяных одеял12 большегрузных прицепов*55 датчиков и глушителей для защиты от дронов* (было: 28)30 систем обнаружения дронов*
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06.01.2023 10:16 Відповісти
 
 