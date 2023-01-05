Німеччина передала Україні партію військової допомоги: вантажівки 8x8, дрони, тягачі, РЕБ, БРЕМ та інше

Німеччина передала Силам оборони України дрони, антидронне обладнання, модульні військові вантажівки, десятки пікапів, причепи для транспортування важкої техніки та іншу військову допомогу.

Список наданого опублікований на сайті уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

В цьому списку:

30 систем виявлення дронів;

27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;

8 розвідувальних дронів;

17 вантажівок 8x8;

12 великовантажних причепів;

1 тягач-транспортер танків М1070;

7 гусеничних/дистанційно керованих машин піхоти для завдань підтримки;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

63 пікапи;

20 пускових (70-міліметрових) на пікапах із запасом ракет;

21 генератор;

32 мобільні системи опалення;

1 карета швидкої допомоги;

7 прикордонно-патрульних машин;

36 400 вовняних ковдр.

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Переважна більшість доставленого надходить не із запасів Бундесверу, а промисловості.

Також німецька влада зобов’язалася передати ЗСУ 92 розвідувальні дрони. Якого саме типу, не вказують.