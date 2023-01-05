Корректировщица Кригина вышла из СИЗО под залог почти в полмиллиона

Дарья Кригина, обвиняемая в передаче оккупантам координат дислокации украинской армии и критической инфраструктуры Харькова, вышла на свободу после внесения залога.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что согласно решению Дзержинского райсуда города Харькова от 22 декабря 2022 года, обвиняемая должна была внести 496,2 тыс. грн залога.

Дарью Кригину задержали в апреле 2022 года. Следователи установили, что 29-летняя женщина приехала в Харьковскую область с временно оккупированной территории и по заданию куратора устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

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