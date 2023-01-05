РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18368 посетителей онлайн
Новости Происшествия
26 505 206
залог (463) СИЗО (1352) Харьков (6510) мера пресечения (354)

Корректировщица Кригина вышла из СИЗО под залог почти в полмиллиона

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кригіна

Дарья Кригина, обвиняемая в передаче оккупантам координат дислокации украинской армии и критической инфраструктуры Харькова, вышла на свободу после внесения залога.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что согласно решению Дзержинского райсуда города Харькова от 22 декабря 2022 года, обвиняемая должна была внести 496,2 тыс. грн залога.

Дарью Кригину задержали в апреле 2022 года. Следователи установили, что 29-летняя женщина приехала в Харьковскую область с временно оккупированной территории и по заданию куратора устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух тюремщиков из Торецка, которые сдавали позиции ВСУ, суд наказал испытательным периодом вместо заключения
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+73
А чого вона до сих пір жива? І хто такий щедрий шо заплатив за цю соску?
показать весь комментарий
05.01.2023 15:37
+51
Мдя, и вся эта дичь во время войны. Ничего у нас не получиться без полного искоренения под 0 судейской мафии. Здесь никакими полумерами и многолетними обещаниями реформ не обойдёшься
показать весь комментарий
05.01.2023 15:41
+50
завтра буде вже в Європі . приклад Штепи нічому не навчив .
показать весь комментарий
05.01.2023 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
За пів мільйону можна повбивати купу українців і нічого за це не буде. О так то!
Все, що треба було знати про ОПу ***********.
показать весь комментарий
05.01.2023 21:56 Ответить
судья еще жив???
показать весь комментарий
05.01.2023 22:44 Ответить
Хто за таке застави вносить??? Може б ПІБ оголосили б.... Я б до ПІБу запитання та про допомогу ЗСУ б питання завдав... Декілька...
показать весь комментарий
05.01.2023 23:43 Ответить
Интересно, когда и у кого она успела нас-ть на залог? Обычно такие - расход материал.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:27 Ответить
Українська "Феміда", б-ть. Все можна купити й продати. Головне - гроші і нікого навіть не цікавить - звідки! Епоха Зеленського!
показать весь комментарий
06.01.2023 09:09 Ответить
Не удивлюсь, если эта падаль Кригина через неделю появится в Германии и попросит там статус временной защиты от военных действий, развязанных её же рашисткой Моцковией, от российских бомбардировок, которые эта же Кригина и корректировала.
показать весь комментарий
09.05.2023 08:17 Ответить
Страница 3 из 3
 
 