Германия может начать поставку Украине БМП Marder, - СМИ

По информации Sddeutsche Zeitung, Германия может начать поставку Украине боевых машин пехоты Marder.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, в немецких правительственных кругах говорят о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. Речь может идти о поставках боевых машин пехоты Marder, которые могут поступить со складов Бундесвера, но более вероятно - из промышленных запасов.

Украинское правительство давно просит об этих БМП. Решение было принято в тесной координации с Францией и США. До сих пор непонятно, сколько единиц будет поставлено и когда.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину. Президент США Джо Байден со своей стороны заявил, что рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley.

Читайте также: Германия передала Украине партию военной помощи: грузовики 8x8, дроны, тягачи, РЕБ, БРЕМ и другое

Правительства США и Германии могут объявить о своей части соглашения на этой неделе. Три страны обсуждали этот вопрос в течение нескольких недель. Очевидно, что Запад хочет таким образом укрепить Украину, прежде чем Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, вероятно, весной.