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Германия может начать поставку Украине БМП Marder, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

marder

По информации Sddeutsche Zeitung, Германия может начать поставку Украине боевых машин пехоты Marder.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, в немецких правительственных кругах говорят о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. Речь может идти о поставках боевых машин пехоты Marder, которые могут поступить со складов Бундесвера, но более вероятно - из промышленных запасов.

Украинское правительство давно просит об этих БМП. Решение было принято в тесной координации с Францией и США. До сих пор непонятно, сколько единиц будет поставлено и когда.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину. Президент США Джо Байден со своей стороны заявил, что рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley.

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Правительства США и Германии могут объявить о своей части соглашения на этой неделе. Три страны обсуждали этот вопрос в течение нескольких недель. Очевидно, что Запад хочет таким образом укрепить Украину, прежде чем Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, вероятно, весной.
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Топ комментарии
+15
А будет как обычно . Германия готова , Шольц не готов .
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05.01.2023 18:54
+5
А може не почати,бред ******
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05.01.2023 18:59
+5
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05.01.2023 19:28
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А будет как обычно . Германия готова , Шольц не готов .
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05.01.2023 18:54 Ответить
Скоріше зможе десь в 2025-ому через технічні проблеми...
Так простіше щоб на шальця не вішати.🍡
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05.01.2023 19:04 Ответить
Через три месяца поменяются местами.
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05.01.2023 19:05 Ответить
А может и не начать,по техническим причинам,как это зделали США
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05.01.2023 19:12 Ответить
ключеве слово "може" ... а може i не може ...
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05.01.2023 19:17 Ответить
Погана новина - якщо вони иого так копитнули .
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05.01.2023 18:59 Ответить
Чи можете поділитися посиланням звідки інформація?
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05.01.2023 19:03 Ответить
https://twitter.com/UAWeapons/status/1611027578575360004?s=20&t=cnDmoJb5W4y358ipnC3zbQ
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05.01.2023 19:15 Ответить
А може не почати,бред ******
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05.01.2023 18:59 Ответить
не може,а вже повинна !
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05.01.2023 19:01 Ответить
вверху перекличка кацапсикх ботов пришлось прикрыть кротовник
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06.01.2023 02:22 Ответить
ну, более чем из семи сотен можно надеяться к весне на полсотни.
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05.01.2023 19:02 Ответить
A tanki nikto ne dast. Krome teh, kotoryje byli pod "sovetami". Nadejus, shto germanskogo "tshlena" snimut za reshitelnyje deistvija na blago moskovii. Ih nado rassmatrivat vmeste s komsomolkoi merkel. Vetki odnogo derevo.
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05.01.2023 19:06 Ответить
Если бы тогда дали те 100 Мардеров что грекам ушли то орки бы все здохли под Лисичанском.
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05.01.2023 19:08 Ответить
а нашо ? боневтIк i акакаяразница готувалася до нелякайтенас .. ми готуэмось до шашликiв !
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05.01.2023 19:21 Ответить
шольц має позвонити )(уйлу
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05.01.2023 19:26 Ответить
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05.01.2023 19:28 Ответить
Кто знающий, подскажет, что за синие модули, на этих Мардер?
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05.01.2023 19:57 Ответить
То плівка яка захищає оптику й сенсори від бруду й пошкодження, при використанні знімають.
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05.01.2023 20:07 Ответить
Це канєшно смішно, но ця пісня, з времьон вермахта должна звучать:
Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor ..
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05.01.2023 19:59 Ответить
Сполняла Машуня Дітріх
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05.01.2023 20:00 Ответить
Потрібні леопарди але й мардери для початку згодяться.
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05.01.2023 20:05 Ответить
Треба і їм, сексолога замість посла назначити...
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05.01.2023 20:08 Ответить
Гра в довгу лінію, це дуже не гарзд, починається, а поки Байден дума про Ленд Лиз, Іран домовився про СУ- 35 а Ізраіль грає в ігрушку -
Моя хата з краю я нічого не знаю, отакі пероги печуть великі Пекарі, дивіться шоб ви там не згоріли вмісті с Путіним
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05.01.2023 20:13 Ответить
Ага, тут ключевое слово "може"...
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05.01.2023 20:18 Ответить
Эти роды я так понимаю не кончатся ни когда.
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05.01.2023 20:20 Ответить
может может... а может и не может )))
тут третьего не дано )))
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05.01.2023 20:25 Ответить
Имеется четыре комбинации из политической комбинаторики:
1 - германия готова, шольц не готов;
2 - германия не готова, шольц готов;
3 - германия не готова, шольц не готов;
4 - германия готова, шольц готов!
Какова же вероятность того, что выпадет счастливый случай под номером четыре. Короче, игра в кости.
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05.01.2023 20:34 Ответить
отвечу юмором...черным... при чем кости тут наши (украинские)
(игра словами : кости - игровые кубики, источник случайности (в Вашем комменте)
и кости - анатомические структуры из белков и минералов)))) в моем)))
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05.01.2023 20:42 Ответить
Таково отношение германии к поставкам вооружений, к сожалению.
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05.01.2023 20:58 Ответить
пля целое кацапское кодло набегает на новости про поставки оружия с германии
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06.01.2023 02:24 Ответить
По при то, що німці вже зробили, якісь вони дивні,"може, не хочемо бути перші"... Де німецька пунктуальність і педантизм, сказав-зробив?
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06.01.2023 05:09 Ответить
Я десь з літа вже чую цю саму новину
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20.02.2023 15:19 Ответить
 
 