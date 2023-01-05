Германия может начать поставку Украине БМП Marder, - СМИ
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По информации Sddeutsche Zeitung, Германия может начать поставку Украине боевых машин пехоты Marder.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По данным издания, в немецких правительственных кругах говорят о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. Речь может идти о поставках боевых машин пехоты Marder, которые могут поступить со складов Бундесвера, но более вероятно - из промышленных запасов.
Украинское правительство давно просит об этих БМП. Решение было принято в тесной координации с Францией и США. До сих пор непонятно, сколько единиц будет поставлено и когда.
В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину. Президент США Джо Байден со своей стороны заявил, что рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley.
Правительства США и Германии могут объявить о своей части соглашения на этой неделе. Три страны обсуждали этот вопрос в течение нескольких недель. Очевидно, что Запад хочет таким образом укрепить Украину, прежде чем Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, вероятно, весной.
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Так простіше щоб на шальця не вішати.🍡
Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor ..
Моя хата з краю я нічого не знаю, отакі пероги печуть великі Пекарі, дивіться шоб ви там не згоріли вмісті с Путіним
тут третьего не дано )))
1 - германия готова, шольц не готов;
2 - германия не готова, шольц готов;
3 - германия не готова, шольц не готов;
4 - германия готова, шольц готов!
Какова же вероятность того, что выпадет счастливый случай под номером четыре. Короче, игра в кости.
(игра словами : кости - игровые кубики, источник случайности (в Вашем комменте)
и кости - анатомические структуры из белков и минералов)))) в моем)))