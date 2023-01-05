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Німеччина може розпочати постачання Україні БМП Marder, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

marder

За інформацією Sddeutsche Zeitung, Німеччина може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За даними видання, в німецьких урядових колах говорять про "якісний крок" у військовій підтримці України. Мова може йти про постачання бойових машин піхоти Marder, які можуть надійти зі складів Бундесверу, але більш ймовірно - з промислових запасів.

Український уряд давно просить про ці БМП. Як повідомляється, рішення було прийнято у тісній координації з Францією та США. Досі не зрозуміло, скільки одиниць буде поставлено і коли.

У середу президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.

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Уряди США та Німеччини можуть оголосити про свою частину угоди на цьому тижні. Три країни обговорювали це питання протягом кількох тижнів. Очевидно, що Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну, ймовірно, навесні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
А будет как обычно . Германия готова , Шольц не готов .
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05.01.2023 18:54
+5
А може не почати,бред ******
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05.01.2023 18:59
+5
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05.01.2023 19:28
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А будет как обычно . Германия готова , Шольц не готов .
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05.01.2023 18:54 Відповісти
Скоріше зможе десь в 2025-ому через технічні проблеми...
Так простіше щоб на шальця не вішати.🍡
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05.01.2023 19:04 Відповісти
Через три месяца поменяются местами.
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05.01.2023 19:05 Відповісти
А может и не начать,по техническим причинам,как это зделали США
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05.01.2023 19:12 Відповісти
ключеве слово "може" ... а може i не може ...
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05.01.2023 19:17 Відповісти
Погана новина - якщо вони иого так копитнули .
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05.01.2023 18:59 Відповісти
Чи можете поділитися посиланням звідки інформація?
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05.01.2023 19:03 Відповісти
https://twitter.com/UAWeapons/status/1611027578575360004?s=20&t=cnDmoJb5W4y358ipnC3zbQ
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05.01.2023 19:15 Відповісти
А може не почати,бред ******
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05.01.2023 18:59 Відповісти
не може,а вже повинна !
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05.01.2023 19:01 Відповісти
вверху перекличка кацапсикх ботов пришлось прикрыть кротовник
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06.01.2023 02:22 Відповісти
ну, более чем из семи сотен можно надеяться к весне на полсотни.
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05.01.2023 19:02 Відповісти
A tanki nikto ne dast. Krome teh, kotoryje byli pod "sovetami". Nadejus, shto germanskogo "tshlena" snimut za reshitelnyje deistvija na blago moskovii. Ih nado rassmatrivat vmeste s komsomolkoi merkel. Vetki odnogo derevo.
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05.01.2023 19:06 Відповісти
Если бы тогда дали те 100 Мардеров что грекам ушли то орки бы все здохли под Лисичанском.
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05.01.2023 19:08 Відповісти
а нашо ? боневтIк i акакаяразница готувалася до нелякайтенас .. ми готуэмось до шашликiв !
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05.01.2023 19:21 Відповісти
шольц має позвонити )(уйлу
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05.01.2023 19:26 Відповісти
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05.01.2023 19:28 Відповісти
Кто знающий, подскажет, что за синие модули, на этих Мардер?
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05.01.2023 19:57 Відповісти
То плівка яка захищає оптику й сенсори від бруду й пошкодження, при використанні знімають.
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05.01.2023 20:07 Відповісти
Це канєшно смішно, но ця пісня, з времьон вермахта должна звучать:
Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor ..
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05.01.2023 19:59 Відповісти
Сполняла Машуня Дітріх
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05.01.2023 20:00 Відповісти
Потрібні леопарди але й мардери для початку згодяться.
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05.01.2023 20:05 Відповісти
Треба і їм, сексолога замість посла назначити...
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05.01.2023 20:08 Відповісти
Гра в довгу лінію, це дуже не гарзд, починається, а поки Байден дума про Ленд Лиз, Іран домовився про СУ- 35 а Ізраіль грає в ігрушку -
Моя хата з краю я нічого не знаю, отакі пероги печуть великі Пекарі, дивіться шоб ви там не згоріли вмісті с Путіним
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05.01.2023 20:13 Відповісти
Ага, тут ключевое слово "може"...
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05.01.2023 20:18 Відповісти
Эти роды я так понимаю не кончатся ни когда.
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05.01.2023 20:20 Відповісти
может может... а может и не может )))
тут третьего не дано )))
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05.01.2023 20:25 Відповісти
Имеется четыре комбинации из политической комбинаторики:
1 - германия готова, шольц не готов;
2 - германия не готова, шольц готов;
3 - германия не готова, шольц не готов;
4 - германия готова, шольц готов!
Какова же вероятность того, что выпадет счастливый случай под номером четыре. Короче, игра в кости.
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05.01.2023 20:34 Відповісти
отвечу юмором...черным... при чем кости тут наши (украинские)
(игра словами : кости - игровые кубики, источник случайности (в Вашем комменте)
и кости - анатомические структуры из белков и минералов)))) в моем)))
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05.01.2023 20:42 Відповісти
Таково отношение германии к поставкам вооружений, к сожалению.
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05.01.2023 20:58 Відповісти
пля целое кацапское кодло набегает на новости про поставки оружия с германии
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06.01.2023 02:24 Відповісти
По при то, що німці вже зробили, якісь вони дивні,"може, не хочемо бути перші"... Де німецька пунктуальність і педантизм, сказав-зробив?
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06.01.2023 05:09 Відповісти
Я десь з літа вже чую цю саму новину
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20.02.2023 15:19 Відповісти
 
 