Німеччина може розпочати постачання Україні БМП Marder, - ЗМІ
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За інформацією Sddeutsche Zeitung, Німеччина може розпочати постачання Україні бойових машин піхоти Marder.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За даними видання, в німецьких урядових колах говорять про "якісний крок" у військовій підтримці України. Мова може йти про постачання бойових машин піхоти Marder, які можуть надійти зі складів Бундесверу, але більш ймовірно - з промислових запасів.
Український уряд давно просить про ці БМП. Як повідомляється, рішення було прийнято у тісній координації з Францією та США. Досі не зрозуміло, скільки одиниць буде поставлено і коли.
У середу президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.
Уряди США та Німеччини можуть оголосити про свою частину угоди на цьому тижні. Три країни обговорювали це питання протягом кількох тижнів. Очевидно, що Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну, ймовірно, навесні.
Будь ласка, зачекайте...
Так простіше щоб на шальця не вішати.🍡
Vor der Kaserne
Vor dem großen Tor
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor ..
Моя хата з краю я нічого не знаю, отакі пероги печуть великі Пекарі, дивіться шоб ви там не згоріли вмісті с Путіним
тут третьего не дано )))
1 - германия готова, шольц не готов;
2 - германия не готова, шольц готов;
3 - германия не готова, шольц не готов;
4 - германия готова, шольц готов!
Какова же вероятность того, что выпадет счастливый случай под номером четыре. Короче, игра в кости.
(игра словами : кости - игровые кубики, источник случайности (в Вашем комменте)
и кости - анатомические структуры из белков и минералов)))) в моем)))