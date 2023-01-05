Армия Беларуси получила партию новых БТР-82A. ФОТО

В Беларусь из РФ прибыла партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ближайшие дни техника поступит в воинские части Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Снабжение осуществлено в соответствии с планом перевооружения.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", эшелон с 34 единицами техники (что соответствует батальонному комплекту) сегодня днем направлялся в сторону Бреста. Это позволяет предположить, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38-й десантно-штурмовой бригады ВС РБ.

Это уже третий батальонный комплект БТР-82А в армии Белоруссии.

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