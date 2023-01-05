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Армия Беларуси получила партию новых БТР-82A. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларусь из РФ прибыла партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

Армия Беларуси получила партию новых БТР-82A 01

Отмечается, что в ближайшие дни техника поступит в воинские части Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Снабжение осуществлено в соответствии с планом перевооружения.

Армия Беларуси получила партию новых БТР-82A 02

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", эшелон с 34 единицами техники (что соответствует батальонному комплекту) сегодня днем направлялся в сторону Бреста. Это позволяет предположить, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38-й десантно-штурмовой бригады ВС РБ.

Армия Беларуси получила партию новых БТР-82A 03

Это уже третий батальонный комплект БТР-82А в армии Белоруссии.

Читайте также: В Беларусь продолжает прибывать личный состав и техника армии РФ
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Топ комментарии
+31
Новая краска красиво горит.
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05.01.2023 19:31
+30
кхм .... орки об Бахмут пешком убиваются а младоорки на новых БТР-чиках будут ... бггг ... классика азиатчины ... как в том уже известном меме ... "нам повезло что они такие тупые"
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05.01.2023 19:34
+22
Бульбу будуть на них возити?
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05.01.2023 19:32
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Новая краска красиво горит.
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05.01.2023 19:31 Ответить
думаєте, пригаратимуть драники ?
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05.01.2023 21:42 Ответить
tiuuuu... i mangalov privarennyx netu. Nu kakie ento betaery... Traktory Belarus da i toljko.
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06.01.2023 01:13 Ответить
Бульбу будуть на них возити?
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05.01.2023 19:32 Ответить
а шо такое))) у братьев-руцких поучатся...
кацапье даже картошку марадерило ... твари... (27 марта 2022г. Славутич)
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05.01.2023 19:59 Ответить
А шо робити?
У блЄдосрусі соняшник не росте, орки були змушені брати у кишені семечки картошки
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05.01.2023 21:13 Ответить
кхм .... орки об Бахмут пешком убиваются а младоорки на новых БТР-чиках будут ... бггг ... классика азиатчины ... как в том уже известном меме ... "нам повезло что они такие тупые"
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05.01.2023 19:34 Ответить
Буде годний трофей 👍))
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05.01.2023 19:34 Ответить
Из новых выходит классный свежий металлолом.
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05.01.2023 19:36 Ответить
тобто вже третя БТГ
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05.01.2023 19:37 Ответить
Ви хочете сказати, 3000 непідсмажених і 102 БТРи підуть по E85 брати Ковель?
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05.01.2023 19:41 Ответить
константую факт,а підуть ,чи не підуть..ми вже рік бачимо "маневри" і "учєнія" біля нашого кордону
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05.01.2023 19:47 Ответить
з політичної точки зору зрозуміло, чому не йдуть удари по білорусії ,а з військової могли б завдати тими самими ж дронами по аеродромах
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05.01.2023 19:41 Ответить
Кто бы что не рассказывал, хорошая машина
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05.01.2023 19:38 Ответить
"Я не видел толпы страшней чем толпа цвета хакки".
/Наутилус Помпилиус/
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05.01.2023 19:55 Ответить
Це - не бойові машини. Це - допоміжний транспорт. Бойове завдання може виконувати тільки з далекої дистанції, як підтримку. Схема така: стоять далеко та з Кордів поливають місцевість.
А якщо ближче підійде, то отримає з РПГ. Одного пострілу достатньо.
І рухатись треба, бо якщо у супротивника є міномети, то можуть підловити.
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06.01.2023 03:06 Ответить
У него летно-технические характеристики лучше, чем у папередников? дальность полета дальше? Или высота? По-моему если и будут улучшения, то незначительные.
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05.01.2023 19:41 Ответить
разлетно-горящие характеристики лучше.
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05.01.2023 20:36 Ответить
І нехай засовує їх собі в сраку. Як я вас нелюблю, *********. Єто пздц.
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05.01.2023 19:43 Ответить
недожаренная картошка-82А
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05.01.2023 19:43 Ответить
Что-то это стреммно на фоне того, что нам рассказывают про то, что у кацапов техника заканчивается...
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05.01.2023 19:43 Ответить
Для руских понты важнее всего. Под бахмутом уже на тачанках атакуют, но по прежнему в братские республики шлют самое лучшее
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05.01.2023 19:48 Ответить
То то і воно. Складається враження, що на Донбасі Пу просто утілізує старий металобрухт, зеків, та генетичне сміття. А нова хороша техніка, навчені бійці аккумулюються в Беларусі - для чого? Може дійсно готується новий наступ? Тільки куди? Будуть йти на Волинь чи пробивати шлях до Калінінграду (якщо все тягнуть до Бресту)?
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05.01.2023 20:45 Ответить
кхи ... а бульбарусии не чмобики? ... такие же самые ... просто понты дороже жизней рабов
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05.01.2023 22:14 Ответить
Не техника, а боеприпасы. Но пока не критично. Впрочем до критичного показателя уже не далеко.
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05.01.2023 21:10 Ответить
А сколько танков? С этими всё понятно, чем они воевать собираются?
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05.01.2023 19:45 Ответить
таке кажуть---У Мережі з'явилася інформація, що у Мінському районі з полігону втекли російські чмобіки.
Оголошено пошук групи чоловіків у військовій формі. Вік розшукуваних - до 40 років."За попередньою інформацією, вони можуть пересуватися на авто"
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05.01.2023 19:45 Ответить
> За попередньою інформацією, вони можуть пересуватися на авто...

А могли б і на БТР-82 І роз'**ати пару міліцейських бобіків і буханок....
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05.01.2023 19:51 Ответить
залежно в якій стадії знаходяться алкогольного,чи наркотичного сп'яніння
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05.01.2023 19:53 Ответить
В таком хорошем состоянии БТРы наши еще не трофеили. Тем более от бульбашей, за мешок картофана сами привезут еще и бак полный заправят.
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05.01.2023 19:46 Ответить
БТР нормальные. Главное по ним и вообще беларусской территории не стрелять, а то Путин нападет с Лукашенкой, инфа 200%. А лучше все разминировать, как Ермак на Донбассе, тогда точно не нападьот.
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05.01.2023 19:48 Ответить
андрей это ты кому советушь ЗАЛУЖНОМУ ИЛИ Наеву.мудрец
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05.01.2023 20:04 Ответить
как раз Наев внезапно заявлял, что Крымский коридор никто не разминировал. но почему-то все не взорвалось.
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05.01.2023 20:28 Ответить
"Десантно- штурмова бригада". Ну і нах. вона у оборонній війні, про яку постійно бубнить вусате гівно?
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05.01.2023 19:50 Ответить
Та їх у Білорусі всього 2 і 1 бригада спецназу і це все боєздатне що є в них. А більше немає нічого.
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05.01.2023 21:13 Ответить
Це лише назва Просто добре підготовлене з"єднання, що має на підсиленні важке озброєння - танки та САУ З нас приклад беруть - бо кацапи понадіялися на "летучую пехоту", а її у фронтальних боях наші перемололи Бо у кацапів була лише алюмінієва протикульова броня і слабка артилерія
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05.01.2023 23:44 Ответить
не ссать, горять, як старі
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05.01.2023 19:52 Ответить
А нашим "Карл Густав" привезли!
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05.01.2023 19:55 Ответить
Они обкатку прошли? Потому что если новое и с завода это еще то западло.
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05.01.2023 19:55 Ответить
Главный аналоГовнет Мавзолейной Помойки,не ядреная бонба,а кувалда и металлолом ...🤣в руках Ольги ********** и Марго Симоньян 🐔🐔две курицы давно взяли Киев за два дня...🤣
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05.01.2023 20:02 Ответить
В Питере первым в НГ родился мальчик тувинец. И комментарии россиян-антифашистов... Но нацисты все равно в Украине)
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05.01.2023 20:07 Ответить
Ничего эти ТП не понимает. Верховенство лояльных национальных окраин в российских скрепах прописано кровью младенцев. Чеченцам, дагам и остальным бурятам можно чмырить мокшан прямо и перпендикулярно.
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05.01.2023 20:20 Ответить
Цыгане, заводите трактора...
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05.01.2023 20:17 Ответить
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05.01.2023 20:19 Ответить
The new batch of the pressure-cookers.
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05.01.2023 20:29 Ответить
Це медична та ремонтна техніка.....але ж там немає бойових дій.Тому,треба пильнувати.
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05.01.2023 20:47 Ответить
Раша хоче вдарити з Білорусі, аби перекрити шлях постачання нам західної зброї. Це логічно, але маємо не допустити такого.
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05.01.2023 21:37 Ответить
даже если младоорки каким-то нереальным чудом зайдут ближе к Луцку ... все равно есть Румыния и Словакия в тылу
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05.01.2023 22:13 Ответить
Один,правильный и верный комент!по существу! правильно,они хотят отрезать поступления оружия.
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06.01.2023 07:50 Ответить
Это они для передачи полку Калиновского технику подготовили.
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05.01.2023 21:40 Ответить
Танки і БМП у сябрів забрали раніше, а взамін привезли БТР. Катайтесь.
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06.01.2023 02:50 Ответить
 
 