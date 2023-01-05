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Армия Беларуси получила партию новых БТР-82A. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Беларусь из РФ прибыла партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.
Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ближайшие дни техника поступит в воинские части Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Снабжение осуществлено в соответствии с планом перевооружения.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", эшелон с 34 единицами техники (что соответствует батальонному комплекту) сегодня днем направлялся в сторону Бреста. Это позволяет предположить, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38-й десантно-штурмовой бригады ВС РБ.
Это уже третий батальонный комплект БТР-82А в армии Белоруссии.
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+31 Вадим Думи
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кацапье даже картошку марадерило ... твари... (27 марта 2022г. Славутич)
У блЄдосрусі соняшник не росте, орки були змушені брати у кишені семечки картошки
/Наутилус Помпилиус/
А якщо ближче підійде, то отримає з РПГ. Одного пострілу достатньо.
І рухатись треба, бо якщо у супротивника є міномети, то можуть підловити.
Оголошено пошук групи чоловіків у військовій формі. Вік розшукуваних - до 40 років."За попередньою інформацією, вони можуть пересуватися на авто"
А могли б і на БТР-82 І роз'**ати пару міліцейських бобіків і буханок....