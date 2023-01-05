Армія Білорусі отримала партію нових БТР-82A. ФОТО

До Білорусі з РФ прибула партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найближчими днями техніка надійде у військові частини сил спеціальних операцій Збройних Сил Республіки Білорусь. Постачання здійснено відповідно до плану переозброєння.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", ешелон із 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) сьогодні вдень прямував у бік Бреста. Це дозволяє припустити, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади ЗС РБ.

Це вже третій батальйонний комплект БТР-82А в армії Білорусі.

Також читайте: До Білорусі продовжує прибувати особовий склад та техніка армії РФ