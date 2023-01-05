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Армія Білорусі отримала партію нових БТР-82A. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До Білорусі з РФ прибула партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.
Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найближчими днями техніка надійде у військові частини сил спеціальних операцій Збройних Сил Республіки Білорусь. Постачання здійснено відповідно до плану переозброєння.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", ешелон із 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) сьогодні вдень прямував у бік Бреста. Це дозволяє припустити, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади ЗС РБ.
Це вже третій батальйонний комплект БТР-82А в армії Білорусі.
Топ коментарі
+31 Вадим Думи
показати весь коментар05.01.2023 19:31
+30 Sol Invictus 522a166f
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+22 Randall Flag da70119e
показати весь коментар05.01.2023 19:32
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кацапье даже картошку марадерило ... твари... (27 марта 2022г. Славутич)
У блЄдосрусі соняшник не росте, орки були змушені брати у кишені семечки картошки
/Наутилус Помпилиус/
А якщо ближче підійде, то отримає з РПГ. Одного пострілу достатньо.
І рухатись треба, бо якщо у супротивника є міномети, то можуть підловити.
Оголошено пошук групи чоловіків у військовій формі. Вік розшукуваних - до 40 років."За попередньою інформацією, вони можуть пересуватися на авто"
А могли б і на БТР-82 І роз'**ати пару міліцейських бобіків і буханок....