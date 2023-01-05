Буквально скоро планирую ехать на очередной "Рамштайн", - Резников
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в скором времени намерен ехать на встречу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), ожидается подтверждение даты заседания.
"И сегодня заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ВПК уже на рельсах, путях производства для нас амуниции, оружия. Главное, что будет ритмичность этих поставок на протяжении всего года. Имею гарантии от партнеров. Буквально скоро планирую ехать в командировку на очередной "Рамштайн" - сейчас ждем дату подтверждения, где мы будем уже обсуждать все эти вещи", - сказал Резников во время интервью для национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, самое главное - то, что партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно.
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Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.
…а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.
Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
Завдяки розмові Романа Дудіна з СБУ Харкова і Залужного, 92 Бригада не була відведена від Харкова до 21 лютого як було в наказі, це Боже діло, колони військової техніки рашистів горіли біля Харкова як шашлики у травні
Тут союзники більше дослухаються до Залужного.
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Все хорошо прекр маркиза...