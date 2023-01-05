Буквально скоро планирую ехать на очередной "Рамштайн", - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в скором времени намерен ехать на встречу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), ожидается подтверждение даты заседания.

"И сегодня заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ВПК уже на рельсах, путях производства для нас амуниции, оружия. Главное, что будет ритмичность этих поставок на протяжении всего года. Имею гарантии от партнеров. Буквально скоро планирую ехать в командировку на очередной "Рамштайн" - сейчас ждем дату подтверждения, где мы будем уже обсуждать все эти вещи", - сказал Резников во время интервью для национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, самое главное - то, что партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно.

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