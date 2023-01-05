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Буквально скоро планирую ехать на очередной "Рамштайн", - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в скором времени намерен ехать на встречу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), ожидается подтверждение даты заседания.

"И сегодня заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ВПК уже на рельсах, путях производства для нас амуниции, оружия. Главное, что будет ритмичность этих поставок на протяжении всего года. Имею гарантии от партнеров. Буквально скоро планирую ехать в командировку на очередной "Рамштайн" - сейчас ждем дату подтверждения, где мы будем уже обсуждать все эти вещи", - сказал Резников во время интервью для национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, самое главное - то, что партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно.

Читайте также: Напряжение между президентом и военными – это надуманная история, - Резников
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Топ комментарии
+14
Найголовніше ось що: на диво не тільки для путіна, для багатьох у Києві, Харкові й Одесі, а й - особливо - для колективного Заходу українці знову замутили «народне повстання», узяли в руки зброю і почали відбиватися. УКРАЇНЦІ, тобто «звичайні люди». Не їхні політики (гаразд, за кількома винятками), не їхні генерали (бо через російські кібератаки та засоби радіоелектронної боротьби вони на перші чотири доби опинилися без звʼязку зі своїми військами на фронті). Залишені самі на себе, не тільки солдати ЗСУ, а й десятки тисяч українських цивільних самоорганізувалися й пішли битися.

Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.

…а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.

Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
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05.01.2023 20:20
+9
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05.01.2023 20:26
+9
После последних заявлений в интервью,появляются сомнения в эффективности и необходимости его присутствия там.
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05.01.2023 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Найголовніше ось що: на диво не тільки для путіна, для багатьох у Києві, Харкові й Одесі, а й - особливо - для колективного Заходу українці знову замутили «народне повстання», узяли в руки зброю і почали відбиватися. УКРАЇНЦІ, тобто «звичайні люди». Не їхні політики (гаразд, за кількома винятками), не їхні генерали (бо через російські кібератаки та засоби радіоелектронної боротьби вони на перші чотири доби опинилися без звʼязку зі своїми військами на фронті). Залишені самі на себе, не тільки солдати ЗСУ, а й десятки тисяч українських цивільних самоорганізувалися й пішли битися.

Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.

…а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.

Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
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05.01.2023 20:20 Ответить
Зе клоун починає волати що це його заслуга боневтік, а дЄрмак Бовтік у перщі дні вторгнення
Завдяки розмові Романа Дудіна з СБУ Харкова і Залужного, 92 Бригада не була відведена від Харкова до 21 лютого як було в наказі, це Боже діло, колони військової техніки рашистів горіли біля Харкова як шашлики у травні
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05.01.2023 20:33 Ответить
Причому дежзрадники українців обезброїли. Закону про зброю немає навіть зараз.
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05.01.2023 22:08 Ответить
"США включать близько 50 бойових машин Bradley у пакет військової допомоги, який буде представлено 6 січня - Reuters"
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05.01.2023 20:26 Ответить
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05.01.2023 20:26 Ответить
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05.01.2023 20:43 Ответить
после поездочки осла и появился некто крот дЕрмак
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05.01.2023 20:45 Ответить
После последних заявлений в интервью,появляются сомнения в эффективности и необходимости его присутствия там.
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05.01.2023 20:26 Ответить
Главное не задвигать там такого, как с дронами и больше молчать. Дяди и сами все знают от Залужного.
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05.01.2023 20:27 Ответить
Рєзніков їдь хоч нах, вояк з тебе як з гівна куля
Тут союзники більше дослухаються до Залужного.
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05.01.2023 20:28 Ответить
Рєзніков, сцко пл подивись на свою фамілію, невже нічо не проклютнеться ?
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05.01.2023 20:32 Ответить
Веди себе добре там. Мудро. І візьми з собою толкових спеціалістів, котрі розбираються в темі...
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05.01.2023 20:32 Ответить
Он только лупоглазую Маляршу с собой таскает
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06.01.2023 04:58 Ответить
Після війни поїдеш у Жовті Води з усією командою і надовго.
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05.01.2023 20:32 Ответить
На рудьніки?
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05.01.2023 20:35 Ответить
Резніков на засіданні контактної групи зачитає відповідь САНТИ на його лист і всі ще раз переконаються в його компетентності як військового міністра. От же Бог послав на нашу голову...
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05.01.2023 20:39 Ответить
Після інтерв'ю про "весільні дрони" краще б ти їхав у відставку!
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05.01.2023 20:40 Ответить
Драйвуй до Рамштайну і привези нштяків всяких і різних та побільше.
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05.01.2023 20:47 Ответить
https://youtu.be/gG-_WjwqBlo...

Котел под Уманью летом 1941 года...немецкие архивные видео тех лет...
Две армии РККА сдались в плен..дедываевалы...
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05.01.2023 20:55 Ответить
Привези квадрокоптер, заодно поймешь, что это такое.
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05.01.2023 21:10 Ответить
привези свадебних мавиков
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05.01.2023 21:19 Ответить
плановой министр. аргентинская мука ну и таблы)
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05.01.2023 21:20 Ответить
що воно сьогодні мололо по телегавнофону...................
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05.01.2023 21:24 Ответить
А нах тебе ехать? Судя по твоему пиз-жу у тебя все есть. И одежда тебе не нужна, и беспилотники не те.... И вообще на передовой от кормежки солдаты жиреть стали....
Все хорошо прекр маркиза...
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06.01.2023 02:33 Ответить
Резников и маляр прихвостни агента « козыря»
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06.01.2023 05:00 Ответить
Реши проблему квадракоптеров и летай хоть на Марс
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06.01.2023 10:24 Ответить
 
 