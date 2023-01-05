Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн", - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром має намір їхати на зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), очікується підтвердження дати засідання.

"І сьогодні укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їхній ВПК уже на рейках, коліях виробництва для нас амуніції, зброї. Головне, що буде ритмічність цих постачань упродовж усього року. Маю запевнення від партнерів. Буквально скоро планую їхати у відрядження на черговій "Рамштайн" - зараз чекаємо на дату підтвердження, де ми вже обговорюватимемо всі ці речі", - сказав Резніков під час інтерв'ю для національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, найголовніше наразі - те, що партнери бачать підтримку України системно та стабільно.

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