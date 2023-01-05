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Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром має намір їхати на зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), очікується підтвердження дати засідання.

"І сьогодні укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їхній ВПК уже на рейках, коліях виробництва для нас амуніції, зброї. Головне, що буде ритмічність цих постачань упродовж усього року. Маю запевнення від партнерів. Буквально скоро планую їхати у відрядження на черговій "Рамштайн" - зараз чекаємо на дату підтвердження, де ми вже обговорюватимемо всі ці речі", - сказав Резніков під час інтерв'ю для національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, найголовніше наразі - те, що партнери бачать підтримку України системно та стабільно.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Найголовніше ось що: на диво не тільки для путіна, для багатьох у Києві, Харкові й Одесі, а й - особливо - для колективного Заходу українці знову замутили «народне повстання», узяли в руки зброю і почали відбиватися. УКРАЇНЦІ, тобто «звичайні люди». Не їхні політики (гаразд, за кількома винятками), не їхні генерали (бо через російські кібератаки та засоби радіоелектронної боротьби вони на перші чотири доби опинилися без звʼязку зі своїми військами на фронті). Залишені самі на себе, не тільки солдати ЗСУ, а й десятки тисяч українських цивільних самоорганізувалися й пішли битися.

Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.

…а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.

Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
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05.01.2023 20:20
+9
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05.01.2023 20:26
+9
После последних заявлений в интервью,появляются сомнения в эффективности и необходимости его присутствия там.
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05.01.2023 20:26
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Найголовніше ось що: на диво не тільки для путіна, для багатьох у Києві, Харкові й Одесі, а й - особливо - для колективного Заходу українці знову замутили «народне повстання», узяли в руки зброю і почали відбиватися. УКРАЇНЦІ, тобто «звичайні люди». Не їхні політики (гаразд, за кількома винятками), не їхні генерали (бо через російські кібератаки та засоби радіоелектронної боротьби вони на перші чотири доби опинилися без звʼязку зі своїми військами на фронті). Залишені самі на себе, не тільки солдати ЗСУ, а й десятки тисяч українських цивільних самоорганізувалися й пішли битися.

Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.

…а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.

Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
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05.01.2023 20:20 Відповісти
Зе клоун починає волати що це його заслуга боневтік, а дЄрмак Бовтік у перщі дні вторгнення
Завдяки розмові Романа Дудіна з СБУ Харкова і Залужного, 92 Бригада не була відведена від Харкова до 21 лютого як було в наказі, це Боже діло, колони військової техніки рашистів горіли біля Харкова як шашлики у травні
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05.01.2023 20:33 Відповісти
Причому дежзрадники українців обезброїли. Закону про зброю немає навіть зараз.
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05.01.2023 22:08 Відповісти
"США включать близько 50 бойових машин Bradley у пакет військової допомоги, який буде представлено 6 січня - Reuters"
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05.01.2023 20:26 Відповісти
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05.01.2023 20:26 Відповісти
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05.01.2023 20:43 Відповісти
после поездочки осла и появился некто крот дЕрмак
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05.01.2023 20:45 Відповісти
После последних заявлений в интервью,появляются сомнения в эффективности и необходимости его присутствия там.
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05.01.2023 20:26 Відповісти
Главное не задвигать там такого, как с дронами и больше молчать. Дяди и сами все знают от Залужного.
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05.01.2023 20:27 Відповісти
Рєзніков їдь хоч нах, вояк з тебе як з гівна куля
Тут союзники більше дослухаються до Залужного.
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05.01.2023 20:28 Відповісти
Рєзніков, сцко пл подивись на свою фамілію, невже нічо не проклютнеться ?
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05.01.2023 20:32 Відповісти
Веди себе добре там. Мудро. І візьми з собою толкових спеціалістів, котрі розбираються в темі...
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05.01.2023 20:32 Відповісти
Он только лупоглазую Маляршу с собой таскает
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06.01.2023 04:58 Відповісти
Після війни поїдеш у Жовті Води з усією командою і надовго.
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05.01.2023 20:32 Відповісти
На рудьніки?
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05.01.2023 20:35 Відповісти
Резніков на засіданні контактної групи зачитає відповідь САНТИ на його лист і всі ще раз переконаються в його компетентності як військового міністра. От же Бог послав на нашу голову...
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05.01.2023 20:39 Відповісти
Після інтерв'ю про "весільні дрони" краще б ти їхав у відставку!
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05.01.2023 20:40 Відповісти
Драйвуй до Рамштайну і привези нштяків всяких і різних та побільше.
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05.01.2023 20:47 Відповісти
https://youtu.be/gG-_WjwqBlo...

Котел под Уманью летом 1941 года...немецкие архивные видео тех лет...
Две армии РККА сдались в плен..дедываевалы...
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05.01.2023 20:55 Відповісти
Привези квадрокоптер, заодно поймешь, что это такое.
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05.01.2023 21:10 Відповісти
привези свадебних мавиков
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05.01.2023 21:19 Відповісти
плановой министр. аргентинская мука ну и таблы)
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05.01.2023 21:20 Відповісти
що воно сьогодні мололо по телегавнофону...................
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05.01.2023 21:24 Відповісти
А нах тебе ехать? Судя по твоему пиз-жу у тебя все есть. И одежда тебе не нужна, и беспилотники не те.... И вообще на передовой от кормежки солдаты жиреть стали....
Все хорошо прекр маркиза...
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06.01.2023 02:33 Відповісти
Резников и маляр прихвостни агента « козыря»
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06.01.2023 05:00 Відповісти
Реши проблему квадракоптеров и летай хоть на Марс
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06.01.2023 10:24 Відповісти
 
 