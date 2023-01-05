Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн", - Резніков
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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром має намір їхати на зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), очікується підтвердження дати засідання.
"І сьогодні укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їхній ВПК уже на рейках, коліях виробництва для нас амуніції, зброї. Головне, що буде ритмічність цих постачань упродовж усього року. Маю запевнення від партнерів. Буквально скоро планую їхати у відрядження на черговій "Рамштайн" - зараз чекаємо на дату підтвердження, де ми вже обговорюватимемо всі ці речі", - сказав Резніков під час інтерв'ю для національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, найголовніше наразі - те, що партнери бачать підтримку України системно та стабільно.
Будь ласка, зачекайте...
Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.
…а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.
Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
Завдяки розмові Романа Дудіна з СБУ Харкова і Залужного, 92 Бригада не була відведена від Харкова до 21 лютого як було в наказі, це Боже діло, колони військової техніки рашистів горіли біля Харкова як шашлики у травні
Тут союзники більше дослухаються до Залужного.
Котел под Уманью летом 1941 года...немецкие архивные видео тех лет...
Две армии РККА сдались в плен..дедываевалы...
Все хорошо прекр маркиза...