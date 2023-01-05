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Никаких проблем с обеспечением ВСУ одеждой и питанием нет, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Вооруженные силы Украины полностью обеспечены необходимой одеждой и питанием в соответствии с запросами Генерального штаба, на складах также есть резерв бронежилетов и касок.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы обеспечили полностью Вооруженные силы и зимней одеждой, и летней одеждой, около 200 тысяч бронежилетов на складах в резервах, 150 тыс. шлемов на складах в резервах на всякий случай - на замену и на увеличение, в случае необходимости", - отметил министр.

Резников напомнил, что в начале полномасштабной войны России против Украины одежду и оборудование часто доставляли защитникам волонтеры, но сегодня это все, по его словам, есть. "Об обеспечении по питанию, одежде, проблем никаких нет, все потребности, которые нам представляет Генштаб, мы закрываем", - заверил министр.

Читайте также: "Мавики" военные не воспринимают, они не изменят ситуацию на поле боя, в закупке у меня их нет" - министр обороны Резников

В то же время он выразил благодарность волонтерам и подчеркнул, что сейчас они могут уделять внимание другим вещам.

"Сегодня волонтеры могут свою активность переносить на те вещи, которые мы не успеваем, потому что есть бюджетные ограничения, в том числе не хватает денег на эту войну... Я поддерживаю и аплодирую всем волонтерским организациям – большим, маленьким, одиночкам, всем, кто это делает. Потому что отвезти гигиенические пакеты и молоко на линию фронта, что-то вкусное, или закупить партию беспилотников – это все равно важно для наших военных", - подчеркнул Резников.
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Топ комментарии
+19
Вот только нафига тогда волонтеры собирают по гривне на форму и экипировку и бусами прут это на передок. Перчатки, термобелье, шапки, флис и все остальное. От нечего делать?
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05.01.2023 23:42
+18
Резников верит,что волонтеры возят только салфетки,молоко,сладости и ,иногда, безпилотники? А реально зимней формой,генераторами,запчастями к автомобильной технике,карематами,стройматериалами кто снабжает армию?
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05.01.2023 23:40
+18
От тільки Рєзніков та Міноборони ту ні до чого.

Дякуємо союзникам та волонтерам!!!
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05.01.2023 23:48
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Правила форума Совет форумчан
но это не точно... =) (надеюсь пошутил)
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05.01.2023 23:34 Ответить
зосталось ще 78 раз це повторити щоб це стало правдою.
Але до істини йому як до стіни плачу в африці.
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05.01.2023 23:54 Ответить
Курва за гроші заговорив. Піди з асфальту накопай.
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05.01.2023 23:37 Ответить
Не вірю ! Він «свій» підр фсбешний !
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05.01.2023 23:39 Ответить
Резников верит,что волонтеры возят только салфетки,молоко,сладости и ,иногда, безпилотники? А реально зимней формой,генераторами,запчастями к автомобильной технике,карематами,стройматериалами кто снабжает армию?
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05.01.2023 23:40 Ответить
А з мавіками сцкка теж нема ? А я кожну неділю башляю. Але не тобі.
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05.01.2023 23:42 Ответить
Вот только нафига тогда волонтеры собирают по гривне на форму и экипировку и бусами прут это на передок. Перчатки, термобелье, шапки, флис и все остальное. От нечего делать?
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05.01.2023 23:42 Ответить
Часто бывает так что то что выдает МО, оно скажем так не подходит военным... Не совсем удобное, не совсем подходит каким то другим критериям. По этому волонтеры ищут и везут то что действительно нужно, что подходит. Причем часто сами военные скидываются деньгами что бы им волонтеры нашли и купили.
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06.01.2023 00:12 Ответить
Фліска видається одна на 2 роки. За місяць зламався замок, а придбати ніде. Тому і виручають.
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06.01.2023 04:17 Ответить
Рекомендую итальянскую. Проверено. А молнии реальная беда у многих.
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06.01.2023 11:56 Ответить
если номы были утверждены для обеспечения военных в мирное время, то что мешает МО пересмотреть подходы к обеспечению военных в условиях активных боевых действий?

война в стране касается только обычных людей. Чиновники и дальше осваивают потоки.
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06.01.2023 14:14 Ответить
сразу видно что к волонтерам ти не імеешь никакого отношения))
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06.01.2023 10:01 Ответить
От тільки Рєзніков та Міноборони ту ні до чого.

Дякуємо союзникам та волонтерам!!!
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05.01.2023 23:48 Ответить
Не переплутайте кого телеканал Рада вважає обличчям року, а про кого забув.
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05.01.2023 23:56 Ответить
Цей міністр вигідно відрізняється від свого попередника Тарана. Пише листи Дідові Морозові.
Не інакше, як буде Послом у якійсь скандинавській країні.
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06.01.2023 00:00 Ответить
До пінгвінів.
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06.01.2023 00:07 Ответить
Розумієте в чому біда? Слухаю Зеленського, Резнікова, Шмигаля та інших - і не вірю їм. Владі, яка вже не раз обманула, нема віри.
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06.01.2023 00:03 Ответить
в этот раз он уточнил - "відповідно до запитів Генерального штабу". т.е перевел стрелки...

никогда не думал, что ГШ занимается обеспечением армии (еда, одежда). чем же тогда занимается МО...
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06.01.2023 14:21 Ответить
Ага, саме тому я скидуюсь друзям і родичу на зимову форму, аккуми, і дрони...
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06.01.2023 00:12 Ответить
не бреши - ні на що ти не скидуєшся, ботяра
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06.01.2023 10:04 Ответить
Брехня! Аби не було проблем - нам би партнери не передавали б десятками тисяч комплектів!
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06.01.2023 00:13 Ответить
Наших волонтерів ніхто з влади героями не хоче признавати - бо це визнати своє безсилля.
Куди не кинь - збори пораненим, кришечки на протези... Пенсіонери, дітки діляться...
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06.01.2023 00:37 Ответить
діляться всі, тільки Зе-шобла крала і краде
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06.01.2023 01:03 Ответить
В тих людців совісті немає, і не було...
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06.01.2023 04:31 Ответить
*******... В офіціальних заявах, все є і всього достатньо, а по факту, як повелося, пшик. Зелені рулять...
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06.01.2023 01:10 Ответить
Брехня.Зимової форми у багатьох підрозділах не було,хоча вже сніг падав.Влада хоча б забезпечила наших захисників протезами.Вони це заслужили.
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06.01.2023 01:20 Ответить
Жодних проблем немає в тих, хто не там...
Приїхати з охороною. Фотки, відосіки...
Навіть Кличко був. А от оте двохметрове та побуло хоча б три дні там?
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06.01.2023 01:28 Ответить
Британія готує пакет допомоги Україні на зиму - там будуть 25 тисяч комплектів форми
(с) eurointegration.com.ua від 20 жовтня 2022

Канада передасть зимову форму для 500 тисяч українських військових
(с) zaxid.net від 12 жовтня 2022

Та таке інше...
Гарно, чужою дупою їжаків давити.
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06.01.2023 02:23 Ответить
а что с квадрокоптерами, дедулька? ты уже узнал, что єто такое?
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06.01.2023 06:10 Ответить
Це в їхній реальності все є і вони зубами вигризають перемогу а от у нас трохи їнша реальність Колись ці дві реальності мають перетнутися і все буде Україна
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06.01.2023 06:48 Ответить
Свистит,пацаны говорят все платное,все за свои.Недавно встретил воюещего знакомого в магазине,кроме воды и хлеба ничего не привозят,каждые 2-3 дня за продуктами ездит.
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06.01.2023 08:16 Ответить
Тварь брехлива...союзники форму шиють і передають,волонтери шиють і ередають....а воно,с,,,ка...
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06.01.2023 10:20 Ответить
В мире нет ничего невозможного, если ты ****...бол
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06.01.2023 11:49 Ответить
Воно таке жалюгідне та наглюче, що йому вже навіть санітари не допоможуть.
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28.04.2023 13:13 Ответить
 
 