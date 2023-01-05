Никаких проблем с обеспечением ВСУ одеждой и питанием нет, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины полностью обеспечены необходимой одеждой и питанием в соответствии с запросами Генерального штаба, на складах также есть резерв бронежилетов и касок.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы обеспечили полностью Вооруженные силы и зимней одеждой, и летней одеждой, около 200 тысяч бронежилетов на складах в резервах, 150 тыс. шлемов на складах в резервах на всякий случай - на замену и на увеличение, в случае необходимости", - отметил министр.
Резников напомнил, что в начале полномасштабной войны России против Украины одежду и оборудование часто доставляли защитникам волонтеры, но сегодня это все, по его словам, есть. "Об обеспечении по питанию, одежде, проблем никаких нет, все потребности, которые нам представляет Генштаб, мы закрываем", - заверил министр.
В то же время он выразил благодарность волонтерам и подчеркнул, что сейчас они могут уделять внимание другим вещам.
"Сегодня волонтеры могут свою активность переносить на те вещи, которые мы не успеваем, потому что есть бюджетные ограничения, в том числе не хватает денег на эту войну... Я поддерживаю и аплодирую всем волонтерским организациям – большим, маленьким, одиночкам, всем, кто это делает. Потому что отвезти гигиенические пакеты и молоко на линию фронта, что-то вкусное, или закупить партию беспилотников – это все равно важно для наших военных", - подчеркнул Резников.
Пожалуйста, подождите...
Але до істини йому як до стіни плачу в африці.
война в стране касается только обычных людей. Чиновники и дальше осваивают потоки.
Дякуємо союзникам та волонтерам!!!
Не інакше, як буде Послом у якійсь скандинавській країні.
никогда не думал, что ГШ занимается обеспечением армии (еда, одежда). чем же тогда занимается МО...
Куди не кинь - збори пораненим, кришечки на протези... Пенсіонери, дітки діляться...
Приїхати з охороною. Фотки, відосіки...
Навіть Кличко був. А от оте двохметрове та побуло хоча б три дні там?
(с) eurointegration.com.ua від 20 жовтня 2022
Канада передасть зимову форму для 500 тисяч українських військових
(с) zaxid.net від 12 жовтня 2022
Та таке інше...
Гарно, чужою дупою їжаків давити.