Никаких проблем с обеспечением ВСУ одеждой и питанием нет, - Резников

Вооруженные силы Украины полностью обеспечены необходимой одеждой и питанием в соответствии с запросами Генерального штаба, на складах также есть резерв бронежилетов и касок.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы обеспечили полностью Вооруженные силы и зимней одеждой, и летней одеждой, около 200 тысяч бронежилетов на складах в резервах, 150 тыс. шлемов на складах в резервах на всякий случай - на замену и на увеличение, в случае необходимости", - отметил министр.

Резников напомнил, что в начале полномасштабной войны России против Украины одежду и оборудование часто доставляли защитникам волонтеры, но сегодня это все, по его словам, есть. "Об обеспечении по питанию, одежде, проблем никаких нет, все потребности, которые нам представляет Генштаб, мы закрываем", - заверил министр.

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В то же время он выразил благодарность волонтерам и подчеркнул, что сейчас они могут уделять внимание другим вещам.

"Сегодня волонтеры могут свою активность переносить на те вещи, которые мы не успеваем, потому что есть бюджетные ограничения, в том числе не хватает денег на эту войну... Я поддерживаю и аплодирую всем волонтерским организациям – большим, маленьким, одиночкам, всем, кто это делает. Потому что отвезти гигиенические пакеты и молоко на линию фронта, что-то вкусное, или закупить партию беспилотников – это все равно важно для наших военных", - подчеркнул Резников.