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Жодних проблем із забезпеченням ЗСУ одягом і харчуванням немає, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Збройні Сили України повністю забезпечені необхідним одягом і харчуванням відповідно до запитів Генерального штабу, на складах також є резерв бронежилетів і касок.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми забезпечили повністю Збройні Сили і зимовим одягом, і літнім одягом, бронежилетів близько 200 тисяч лежить на складах у резервах, 150 тис. шоломів на складах у резервах про всякий випадок - на заміну і на збільшення, якщо буде потреба", - зазначив міністр.

Резніков нагадав, що на початку повномасштабної війни Росії проти України одяг і оснащення часто доставляли захисникам волонтери, але сьогодні це все, за його словами, є. "Щодо забезпечення по харчуванню, одягу, проблем жодних немає, усі потреби, які нам подає Генштаб, ми закриваємо", - запевнив міністр.

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Водночас він висловив вдячність волонтерам і підкреслив, що зараз вони можуть приділяти увагу іншим речам.

"Сьогодні волонтери можуть свою активність переносити на ті речі, які ми не встигаємо, тому що є бюджетні обмеження, у тому числі не вистачає грошей на цю війну... Я підтримую й аплодую всім волонтерським організаціям – великим, маленьким, одинакам, усім, хто це робить. Тому що відвезти гігієнічні пакети і молоко на лінію фронту, щось смачне, або закупити партію безпілотників - це однаково важливо для наших військових", - підкреслив Резніков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Вот только нафига тогда волонтеры собирают по гривне на форму и экипировку и бусами прут это на передок. Перчатки, термобелье, шапки, флис и все остальное. От нечего делать?
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05.01.2023 23:42
+18
Резников верит,что волонтеры возят только салфетки,молоко,сладости и ,иногда, безпилотники? А реально зимней формой,генераторами,запчастями к автомобильной технике,карематами,стройматериалами кто снабжает армию?
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05.01.2023 23:40
+18
От тільки Рєзніков та Міноборони ту ні до чого.

Дякуємо союзникам та волонтерам!!!
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05.01.2023 23:48
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но это не точно... =) (надеюсь пошутил)
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05.01.2023 23:34 Відповісти
зосталось ще 78 раз це повторити щоб це стало правдою.
Але до істини йому як до стіни плачу в африці.
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05.01.2023 23:54 Відповісти
Курва за гроші заговорив. Піди з асфальту накопай.
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05.01.2023 23:37 Відповісти
Не вірю ! Він «свій» підр фсбешний !
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05.01.2023 23:39 Відповісти
Резников верит,что волонтеры возят только салфетки,молоко,сладости и ,иногда, безпилотники? А реально зимней формой,генераторами,запчастями к автомобильной технике,карематами,стройматериалами кто снабжает армию?
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05.01.2023 23:40 Відповісти
А з мавіками сцкка теж нема ? А я кожну неділю башляю. Але не тобі.
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05.01.2023 23:42 Відповісти
Вот только нафига тогда волонтеры собирают по гривне на форму и экипировку и бусами прут это на передок. Перчатки, термобелье, шапки, флис и все остальное. От нечего делать?
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05.01.2023 23:42 Відповісти
Часто бывает так что то что выдает МО, оно скажем так не подходит военным... Не совсем удобное, не совсем подходит каким то другим критериям. По этому волонтеры ищут и везут то что действительно нужно, что подходит. Причем часто сами военные скидываются деньгами что бы им волонтеры нашли и купили.
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06.01.2023 00:12 Відповісти
Фліска видається одна на 2 роки. За місяць зламався замок, а придбати ніде. Тому і виручають.
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06.01.2023 04:17 Відповісти
Рекомендую итальянскую. Проверено. А молнии реальная беда у многих.
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06.01.2023 11:56 Відповісти
если номы были утверждены для обеспечения военных в мирное время, то что мешает МО пересмотреть подходы к обеспечению военных в условиях активных боевых действий?

война в стране касается только обычных людей. Чиновники и дальше осваивают потоки.
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06.01.2023 14:14 Відповісти
сразу видно что к волонтерам ти не імеешь никакого отношения))
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06.01.2023 10:01 Відповісти
От тільки Рєзніков та Міноборони ту ні до чого.

Дякуємо союзникам та волонтерам!!!
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05.01.2023 23:48 Відповісти
Не переплутайте кого телеканал Рада вважає обличчям року, а про кого забув.
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05.01.2023 23:56 Відповісти
Цей міністр вигідно відрізняється від свого попередника Тарана. Пише листи Дідові Морозові.
Не інакше, як буде Послом у якійсь скандинавській країні.
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06.01.2023 00:00 Відповісти
До пінгвінів.
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06.01.2023 00:07 Відповісти
Розумієте в чому біда? Слухаю Зеленського, Резнікова, Шмигаля та інших - і не вірю їм. Владі, яка вже не раз обманула, нема віри.
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06.01.2023 00:03 Відповісти
в этот раз он уточнил - "відповідно до запитів Генерального штабу". т.е перевел стрелки...

никогда не думал, что ГШ занимается обеспечением армии (еда, одежда). чем же тогда занимается МО...
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06.01.2023 14:21 Відповісти
Ага, саме тому я скидуюсь друзям і родичу на зимову форму, аккуми, і дрони...
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06.01.2023 00:12 Відповісти
не бреши - ні на що ти не скидуєшся, ботяра
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06.01.2023 10:04 Відповісти
Брехня! Аби не було проблем - нам би партнери не передавали б десятками тисяч комплектів!
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06.01.2023 00:13 Відповісти
Наших волонтерів ніхто з влади героями не хоче признавати - бо це визнати своє безсилля.
Куди не кинь - збори пораненим, кришечки на протези... Пенсіонери, дітки діляться...
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06.01.2023 00:37 Відповісти
діляться всі, тільки Зе-шобла крала і краде
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06.01.2023 01:03 Відповісти
В тих людців совісті немає, і не було...
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06.01.2023 04:31 Відповісти
*******... В офіціальних заявах, все є і всього достатньо, а по факту, як повелося, пшик. Зелені рулять...
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06.01.2023 01:10 Відповісти
Брехня.Зимової форми у багатьох підрозділах не було,хоча вже сніг падав.Влада хоча б забезпечила наших захисників протезами.Вони це заслужили.
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06.01.2023 01:20 Відповісти
Жодних проблем немає в тих, хто не там...
Приїхати з охороною. Фотки, відосіки...
Навіть Кличко був. А от оте двохметрове та побуло хоча б три дні там?
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06.01.2023 01:28 Відповісти
Британія готує пакет допомоги Україні на зиму - там будуть 25 тисяч комплектів форми
(с) eurointegration.com.ua від 20 жовтня 2022

Канада передасть зимову форму для 500 тисяч українських військових
(с) zaxid.net від 12 жовтня 2022

Та таке інше...
Гарно, чужою дупою їжаків давити.
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06.01.2023 02:23 Відповісти
а что с квадрокоптерами, дедулька? ты уже узнал, что єто такое?
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06.01.2023 06:10 Відповісти
Це в їхній реальності все є і вони зубами вигризають перемогу а от у нас трохи їнша реальність Колись ці дві реальності мають перетнутися і все буде Україна
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06.01.2023 06:48 Відповісти
Свистит,пацаны говорят все платное,все за свои.Недавно встретил воюещего знакомого в магазине,кроме воды и хлеба ничего не привозят,каждые 2-3 дня за продуктами ездит.
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06.01.2023 08:16 Відповісти
Тварь брехлива...союзники форму шиють і передають,волонтери шиють і ередають....а воно,с,,,ка...
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06.01.2023 10:20 Відповісти
В мире нет ничего невозможного, если ты ****...бол
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06.01.2023 11:49 Відповісти
Воно таке жалюгідне та наглюче, що йому вже навіть санітари не допоможуть.
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28.04.2023 13:13 Відповісти
 
 