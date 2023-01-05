Жодних проблем із забезпеченням ЗСУ одягом і харчуванням немає, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України повністю забезпечені необхідним одягом і харчуванням відповідно до запитів Генерального штабу, на складах також є резерв бронежилетів і касок.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми забезпечили повністю Збройні Сили і зимовим одягом, і літнім одягом, бронежилетів близько 200 тисяч лежить на складах у резервах, 150 тис. шоломів на складах у резервах про всякий випадок - на заміну і на збільшення, якщо буде потреба", - зазначив міністр.
Резніков нагадав, що на початку повномасштабної війни Росії проти України одяг і оснащення часто доставляли захисникам волонтери, але сьогодні це все, за його словами, є. "Щодо забезпечення по харчуванню, одягу, проблем жодних немає, усі потреби, які нам подає Генштаб, ми закриваємо", - запевнив міністр.
Водночас він висловив вдячність волонтерам і підкреслив, що зараз вони можуть приділяти увагу іншим речам.
"Сьогодні волонтери можуть свою активність переносити на ті речі, які ми не встигаємо, тому що є бюджетні обмеження, у тому числі не вистачає грошей на цю війну... Я підтримую й аплодую всім волонтерським організаціям – великим, маленьким, одинакам, усім, хто це робить. Тому що відвезти гігієнічні пакети і молоко на лінію фронту, щось смачне, або закупити партію безпілотників - це однаково важливо для наших військових", - підкреслив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Але до істини йому як до стіни плачу в африці.
война в стране касается только обычных людей. Чиновники и дальше осваивают потоки.
Дякуємо союзникам та волонтерам!!!
Не інакше, як буде Послом у якійсь скандинавській країні.
никогда не думал, что ГШ занимается обеспечением армии (еда, одежда). чем же тогда занимается МО...
Куди не кинь - збори пораненим, кришечки на протези... Пенсіонери, дітки діляться...
Приїхати з охороною. Фотки, відосіки...
Навіть Кличко був. А от оте двохметрове та побуло хоча б три дні там?
(с) eurointegration.com.ua від 20 жовтня 2022
Канада передасть зимову форму для 500 тисяч українських військових
(с) zaxid.net від 12 жовтня 2022
Та таке інше...
Гарно, чужою дупою їжаків давити.