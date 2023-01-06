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Путин объявлением рождественского перемирия хочет перехватить инициативу на поле боя, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин объявлением рождественского перемирия хочет помешать репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска проведут 36-часовое перемирие с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества Христова, по мнению военных аналитиков, скорее всего, является информационной операцией, цель которой нанести вред репутации Украины.

Путин мог стремиться обеспечить 36-часовую паузу для российских войск, чтобы предоставить им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта.

В ISW отмечают, что такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и станет лишать Украину инициативы.

Обоснование Путиным прекращение огня на религиозных основаниях дополнительно усиливает еще одну российскую информационную операцию, которая представит Украину как подавляющую религиозные группы, и позиционирует Путина как "настоящего защитника христианской веры".

Военное информационное пространство российских военных блоггеров отреагировало на объявление о прекращении огня с резким недовольством.

Путин подтвердил свои максималистские цели в Украине во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января.

Использование режима прекращения огня в качестве информационной операции в сочетании с продолжением пропаганды Путиным максималистских целей в Украине свидетельствует об отсутствии у Путина желания вести реальные переговоры с Украиной.

Читайте: Объявление Путиным режима прекращения огня в Украине по случаю Рождества - цинизм, - Госепартамент США
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Топ комментарии
+19
Перехопить, хіба що, з-під однієї щоки за іншу
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06.01.2023 06:18
+14
наші HIMARS відсвяткували Різдво з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день, (c)
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06.01.2023 07:15
+13
ху@ло не може висувати умов, бо воно ніхто.
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06.01.2023 06:45
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Перехопить, хіба що, з-під однієї щоки за іншу
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06.01.2023 06:18 Ответить
ху@ло не може висувати умов, бо воно ніхто.
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06.01.2023 06:45 Ответить
наші HIMARS відсвяткували Різдво з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день, (c)
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06.01.2023 07:15 Ответить
Нойобка - друг чекиста.
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06.01.2023 07:15 Ответить
Да , то разводяк, чистой воды , только вывод войск .
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06.01.2023 07:39 Ответить
Нах... з України - тоді, можливо, можна подумати про якесь перемир'я. І взагалі, Україна, в основному, уже відсвяткувала Різдво 25 грудня, у нас 7 січня - робочий день. Так що пішов пукін зі своїм різдвом у ... пуку...
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06.01.2023 07:48 Ответить
7 та 8 січня- "чорна п'ятниця" у ЗСУ. Покращуйте, хлопці, статистику доки орки забухали
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06.01.2023 08:00 Ответить
Чудова ідея!
Швидше у маси!
Їбаште, хлопці, слов'ян удмуртських та якутських, доки у їх шаманів плановий шабаш.
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06.01.2023 07:57 Ответить
що ви мелете цеж яким чином вони послаблять нашу ініціатіву адже ніхто не збираеться зупинятися- У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи. Джерело: https://censor.net/ua/n3391571
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06.01.2023 07:59 Ответить
Наша парафія ПЦУ святкуваоа Різдво Христов 25-го грудня ! Так що нам до дідька їх Різдво та перемир'я !
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06.01.2023 08:06 Ответить
Подлый чёрт.
С чёртом бороться надо по хитрому а не по честному.
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06.01.2023 09:44 Ответить
Ніч перед Різдвом
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06.01.2023 10:10 Ответить
Ага за 36 годин все порушають...Ну нащо писати цю нісенітницю.
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06.01.2023 10:16 Ответить
 
 