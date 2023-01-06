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Путін оголошенням різдвяного перемир’я хоче перехопити ініціативу на полі бою, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Інститут вивчення війни (ISW).

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська проведуть 36-годинне перемир'я з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового, на думку військових аналітиків, швидше за все, є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України.

Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб надати їм можливість відпочити, відновити сили й переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.

Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як "справжнього захисника християнської віри".

Провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.

Путін підтвердив свої максималістські цілі в Україні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 5 січня.

Використання режиму припинення вогню як інформаційну операцію в поєднанні з продовженням пропаганди Путіним максималістських цілей в Україні свідчить про відсутність у Путіна бажання вести реальні переговори з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошення Путіним режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва - цинізм, - Держепартамент США

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Перехопить, хіба що, з-під однієї щоки за іншу
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06.01.2023 06:18
+14
наші HIMARS відсвяткували Різдво з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день, (c)
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06.01.2023 07:15
+13
ху@ло не може висувати умов, бо воно ніхто.
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06.01.2023 06:45
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Перехопить, хіба що, з-під однієї щоки за іншу
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06.01.2023 06:18 Відповісти
ху@ло не може висувати умов, бо воно ніхто.
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06.01.2023 06:45 Відповісти
наші HIMARS відсвяткували Різдво з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день, (c)
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06.01.2023 07:15 Відповісти
Нойобка - друг чекиста.
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06.01.2023 07:15 Відповісти
Да , то разводяк, чистой воды , только вывод войск .
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06.01.2023 07:39 Відповісти
Нах... з України - тоді, можливо, можна подумати про якесь перемир'я. І взагалі, Україна, в основному, уже відсвяткувала Різдво 25 грудня, у нас 7 січня - робочий день. Так що пішов пукін зі своїм різдвом у ... пуку...
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06.01.2023 07:48 Відповісти
7 та 8 січня- "чорна п'ятниця" у ЗСУ. Покращуйте, хлопці, статистику доки орки забухали
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06.01.2023 08:00 Відповісти
Чудова ідея!
Швидше у маси!
Їбаште, хлопці, слов'ян удмуртських та якутських, доки у їх шаманів плановий шабаш.
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06.01.2023 07:57 Відповісти
що ви мелете цеж яким чином вони послаблять нашу ініціатіву адже ніхто не збираеться зупинятися- У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи. Джерело: https://censor.net/ua/n3391571
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06.01.2023 07:59 Відповісти
Наша парафія ПЦУ святкуваоа Різдво Христов 25-го грудня ! Так що нам до дідька їх Різдво та перемир'я !
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06.01.2023 08:06 Відповісти
Подлый чёрт.
С чёртом бороться надо по хитрому а не по честному.
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06.01.2023 09:44 Відповісти
Ніч перед Різдвом
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06.01.2023 10:10 Відповісти
Ага за 36 годин все порушають...Ну нащо писати цю нісенітницю.
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06.01.2023 10:16 Відповісти
 
 