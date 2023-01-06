Российские оккупанты собирают данные о 16-17-летних дончанах и усилили контрразведывательный режим в Луганской области, - Генштаб
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Российские оккупанты усилили административный и контрразведывательный режимы в Луганской области, а также начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 6 января по поводу российского вторжения.
"По имеющейся информации, с 1 января, в городе Донецк, сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет.
В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны, в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи", - говорится в сообщении.
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Але, якщо вони розраховують на "перспективу", то, боюся, що їм ЗСУ тої "перспективы" не дасть!
нажаль, серед >100тис. загиблих агресорів самих кацапів, вважаю, менше половини.. тому ще не до кожного москаля у близьке коло родини-друзів прийшла війна і для них війна це десь далеко, тому кацаподебілам і не страшно воювати, бо то - війна чужими життями, як на компьютері