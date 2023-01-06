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Генштаб ВС (4262) Луганщина (6242) оккупация (9500)

Российские оккупанты собирают данные о 16-17-летних дончанах и усилили контрразведывательный режим в Луганской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф

Российские оккупанты усилили административный и контрразведывательный режимы в Луганской области, а также начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 6 января по поводу российского вторжения.

"По имеющейся информации, с 1 января, в городе Донецк, сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет.

В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения сил обороны, в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы. Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи", - говорится в сообщении.

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уявіть шо з себе представляє це 16 ти річне ватне навчене в школі днр
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06.01.2023 07:45 Ответить
70÷80 кг біодобрива, збагаченого кальцієм.
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06.01.2023 07:49 Ответить
в них военка 3 рази на тиждень з 5 класу мабуть була... відмінники ГТО
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06.01.2023 08:53 Ответить
Кацапам не вистачає "гарматного м"яса"! Цікаво - а яку "законодавчу базу" вони під це підведуть? З одного боку - начебто включили Донбас у склад Росії Значить повинні використовувать базу свою Але у них на військовий облік ставлять тільки з 17-ти Якщо ж будуть далі граться в ЛНР" з "ДНР" - то який стосунок Росія має до того обліку?
Але, якщо вони розраховують на "перспективу", то, боюся, що їм ЗСУ тої "перспективы" не дасть!
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06.01.2023 07:48 Ответить
ти шукаешь кістку в молоці-касаби і здоровий глузд-несумісні
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06.01.2023 08:06 Ответить
Там разве такие ещё остались?
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06.01.2023 09:08 Ответить
орда завжди у першу чергу воювала захопленими людськими ресурсами..
нажаль, серед >100тис. загиблих агресорів самих кацапів, вважаю, менше половини.. тому ще не до кожного москаля у близьке коло родини-друзів прийшла війна і для них війна це десь далеко, тому кацаподебілам і не страшно воювати, бо то - війна чужими життями, як на компьютері
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06.01.2023 09:14 Ответить
Московити готують путлерюгенд.
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06.01.2023 19:08 Ответить
 
 