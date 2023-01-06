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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15337) война (46615) Генштаб ВС (4262) уничтожение (3813) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 110 250 человек (+530 в сутки), 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета, 2059 артсистем, 6124 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 6 января 2023 года составляют примерно 110 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 110 250 (+530) человек ликвидировано,

танков - 3064 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 6124 (+16) ед,

артиллерийских систем - 2059 (+8) ед,

РСЗО - 431 (+5) ед,

средства ПВО - 215 (+0) ед,

самолетов - 285 (+1) ед,

вертолетов - 272 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатые ракеты – 723 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4797 (+38) ед,

специальная техника - 182 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб подтвердил удар по позициям россиян в Токмаке

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 110 250 человек (+530 в сутки), 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета, 2059 артсистем, 6124 бронированные машины 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Топ комментарии
+42
Танки, ББМ, авто, арта чумардоси! Це прям свято якесь! Слава Украні!
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06.01.2023 08:23
+27
Бінгооооооо!
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06.01.2023 08:22
+27
Только рапортовали про 100 тысяч утилизированных, а тут бац и перешагнули 110 тысяч.
Я так понимаю, что праздники наших Героев супер мотивируют ...
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06.01.2023 08:24
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Бінгооооооо!
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06.01.2023 08:22 Ответить
Танки, ББМ, авто, арта чумардоси! Це прям свято якесь! Слава Украні!
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06.01.2023 08:23 Ответить
Героям Слава!
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06.01.2023 09:12 Ответить
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06.01.2023 10:22 Ответить
І пєпєлаци!
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06.01.2023 10:53 Ответить
90!!! одиниць техніки + 2 пєпєлаца !
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06.01.2023 08:35 Ответить
Схоже, що орки вирішили панаступать...
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06.01.2023 09:29 Ответить
Орки нічого не вирішують, все вирішують за них )
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09.01.2023 13:20 Ответить
Только рапортовали про 100 тысяч утилизированных, а тут бац и перешагнули 110 тысяч.
Я так понимаю, что праздники наших Героев супер мотивируют ...
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06.01.2023 08:24 Ответить
З такими темпами під 23 лютого у кацапів ще "кругліша" цифра буде - у 150 тис Ото буде Путіну "подаруночок"!
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06.01.2023 08:35 Ответить
Це разом із виведеними зі строю - пів мільйона за рік!
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06.01.2023 08:55 Ответить
150к как раз стояло перед границами в феврале прошлого года...символично, что почти все они будут в земле менее чем за год. Ну а с раненными далеко перевалило за 150к давно.
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06.01.2023 10:20 Ответить
Сьогодні у росіян свято знищенної техніки.
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06.01.2023 08:31 Ответить
Можливо в дані включено підтверлження роботи ЗСУ по техніці за попередні дні.
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06.01.2023 08:58 Ответить
Вчора писали, що Хаймерять бази техніки.
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06.01.2023 10:40 Ответить
Пиремирие началася
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06.01.2023 08:35 Ответить
Оооооо, техніки нагнали.... Ну, це молодці...
Слава Україні!
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06.01.2023 08:49 Ответить
Легені нашої планети, не дерева, а ЗСУ, бо саме вони утілізують брудну смердючу кацапські біомасу і від цього людству стає вільно дихати! Слава ЗСУ! Героям слава! Слава Україні!
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06.01.2023 08:56 Ответить
ЗСУ це скоріш імунна система нашої планети, ефективно бореться з рашистстким вірусом
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06.01.2023 09:42 Ответить
Нравится не нравится - ***** приближается!
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06.01.2023 08:57 Ответить
Оце святкове перемир'я!
Бо жодна сруська сволота, знищена ЗСУ, вже ніколи не вб'є українця.
І це дійсно Свято!
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06.01.2023 09:00 Ответить
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06.01.2023 09:04 Ответить
..дуже потужно....
не дарма ******* аж так захотілося "просто пєрєстать стрєлять"
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06.01.2023 09:19 Ответить
Ніфігасе!
23 танчика!!!
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06.01.2023 09:28 Ответить
Що там з танками,цілий ешелон
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06.01.2023 09:40 Ответить
23 танка за добу? Перед цим було повідомлення, що на Донеччину перекинуто багато військ та техніки. Схоже кацапи різдвяний подарунок ************* вирішили зробити і обісралися.
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06.01.2023 10:05 Ответить
Очевидно такой танковый урожай за добу связан с наступлением кацапов на Соледар,вместо Бахмута..и смещение активных боев именно туда,где кацапы за последние сутки смогли продвинуться и имели успех...надеюсь наше *************,все видит и все понимает...Танки,большая часть как раз оттуда..
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06.01.2023 10:06 Ответить
Оооо за днём птушников наступил день танков. Минус пол танкового батальона за сутки
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06.01.2023 10:18 Ответить
Красивоє, подарунки від ЗСУ)
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06.01.2023 14:58 Ответить
Поскольку все нормальные лиди отметили Рождество 24-25.12, сегодня 1-й тост за 110.000 дохлах каZZапов. И главное им пожелание- чтобы их стало 110 миллионов !!!
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06.01.2023 19:07 Ответить
 
 