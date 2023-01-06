Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 110 250 осіб (+530 за добу), 3064 танки, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2059 артсистем, 6124 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати російських окупантів станом на ранок 6 січня 2023 року становлять приблизно 110 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,
танків - 3064 (+23) од,
бойових броньованих машин - 6124 (+16) од,
артилерійських систем - 2059 (+8) од,
РСЗВ - 431 (+5) од,
засоби ППО - 215 (+0) од,
літаків - 285 (+1) од,
гелікоптерів - 272 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4797 (+38) од,
спеціальна техніка - 182 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Я так понимаю, что праздники наших Героев супер мотивируют ...
Слава Україні!
Бо жодна сруська сволота, знищена ЗСУ, вже ніколи не вб'є українця.
І це дійсно Свято!
не дарма ******* аж так захотілося "просто пєрєстать стрєлять"
23 танчика!!!