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армія РФ (13428) війна (56124) Генштаб ЗС (4472) знищення (4069) техніка (1319) втрати (3817)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 110 250 осіб (+530 за добу), 3064 танки, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2059 артсистем, 6124 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 6 січня 2023 року становлять приблизно 110 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин - 6124 (+16) од,

артилерійських систем - 2059 (+8) од,

РСЗВ - 431 (+5) од,

засоби ППО - 215 (+0) од,

літаків - 285 (+1) од,

гелікоптерів - 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4797 (+38) од,

спеціальна техніка  - 182 (+0).

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 26 окупантів та 2 міномети, - ВМС

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 110 250 осіб (+530 за добу), 3064 танки, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2059 артсистем, 6124 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+42
Танки, ББМ, авто, арта чумардоси! Це прям свято якесь! Слава Украні!
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06.01.2023 08:23
+27
Бінгооооооо!
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06.01.2023 08:22
+27
Только рапортовали про 100 тысяч утилизированных, а тут бац и перешагнули 110 тысяч.
Я так понимаю, что праздники наших Героев супер мотивируют ...
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06.01.2023 08:24
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Бінгооооооо!
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06.01.2023 08:22 Відповісти
Танки, ББМ, авто, арта чумардоси! Це прям свято якесь! Слава Украні!
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06.01.2023 08:23 Відповісти
Героям Слава!
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06.01.2023 09:12 Відповісти
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06.01.2023 10:22 Відповісти
І пєпєлаци!
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06.01.2023 10:53 Відповісти
90!!! одиниць техніки + 2 пєпєлаца !
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06.01.2023 08:35 Відповісти
Схоже, що орки вирішили панаступать...
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06.01.2023 09:29 Відповісти
Орки нічого не вирішують, все вирішують за них )
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09.01.2023 13:20 Відповісти
Только рапортовали про 100 тысяч утилизированных, а тут бац и перешагнули 110 тысяч.
Я так понимаю, что праздники наших Героев супер мотивируют ...
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06.01.2023 08:24 Відповісти
З такими темпами під 23 лютого у кацапів ще "кругліша" цифра буде - у 150 тис Ото буде Путіну "подаруночок"!
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06.01.2023 08:35 Відповісти
Це разом із виведеними зі строю - пів мільйона за рік!
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06.01.2023 08:55 Відповісти
150к как раз стояло перед границами в феврале прошлого года...символично, что почти все они будут в земле менее чем за год. Ну а с раненными далеко перевалило за 150к давно.
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06.01.2023 10:20 Відповісти
Сьогодні у росіян свято знищенної техніки.
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06.01.2023 08:31 Відповісти
Можливо в дані включено підтверлження роботи ЗСУ по техніці за попередні дні.
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06.01.2023 08:58 Відповісти
Вчора писали, що Хаймерять бази техніки.
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06.01.2023 10:40 Відповісти
Пиремирие началася
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06.01.2023 08:35 Відповісти
Оооооо, техніки нагнали.... Ну, це молодці...
Слава Україні!
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06.01.2023 08:49 Відповісти
Легені нашої планети, не дерева, а ЗСУ, бо саме вони утілізують брудну смердючу кацапські біомасу і від цього людству стає вільно дихати! Слава ЗСУ! Героям слава! Слава Україні!
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06.01.2023 08:56 Відповісти
ЗСУ це скоріш імунна система нашої планети, ефективно бореться з рашистстким вірусом
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06.01.2023 09:42 Відповісти
Нравится не нравится - ***** приближается!
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06.01.2023 08:57 Відповісти
Оце святкове перемир'я!
Бо жодна сруська сволота, знищена ЗСУ, вже ніколи не вб'є українця.
І це дійсно Свято!
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06.01.2023 09:00 Відповісти
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06.01.2023 09:04 Відповісти
..дуже потужно....
не дарма ******* аж так захотілося "просто пєрєстать стрєлять"
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06.01.2023 09:19 Відповісти
Ніфігасе!
23 танчика!!!
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06.01.2023 09:28 Відповісти
Що там з танками,цілий ешелон
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06.01.2023 09:40 Відповісти
23 танка за добу? Перед цим було повідомлення, що на Донеччину перекинуто багато військ та техніки. Схоже кацапи різдвяний подарунок ************* вирішили зробити і обісралися.
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06.01.2023 10:05 Відповісти
Очевидно такой танковый урожай за добу связан с наступлением кацапов на Соледар,вместо Бахмута..и смещение активных боев именно туда,где кацапы за последние сутки смогли продвинуться и имели успех...надеюсь наше *************,все видит и все понимает...Танки,большая часть как раз оттуда..
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06.01.2023 10:06 Відповісти
Оооо за днём птушников наступил день танков. Минус пол танкового батальона за сутки
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06.01.2023 10:18 Відповісти
Красивоє, подарунки від ЗСУ)
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06.01.2023 14:58 Відповісти
Поскольку все нормальные лиди отметили Рождество 24-25.12, сегодня 1-й тост за 110.000 дохлах каZZапов. И главное им пожелание- чтобы их стало 110 миллионов !!!
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06.01.2023 19:07 Відповісти
 
 