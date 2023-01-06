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12 тыс. военных ВСУ прошли обучение за границей. Каждый четвертый – в США, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

навчання,зсу

С апреля 2022 года обучение за границей прошли 12 тыс. солдат и офицеров за силу. Каждый 4 из них учился в Соединенных Штатах.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах", - заявил Райдер.

По его словам, через несколько недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут учиться около 500 человек.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, также Райдер анонсировал обучение украинских военных работе с системой противоракетной обороны (ПРО) "Patriot" в США.
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Топ комментарии
+10
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06.01.2023 09:23
+4
Вава теж невтік, бо Кривонос зіпсував злітну смугу. За що проти нього порушили кримінальну справу.
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06.01.2023 09:08
+2
Поставить эти 20 тыщ воинов командирами отделений, которые они подготовят по стандартам НАТО, то в февралн-марте у нас будет ударная групировка с натовской подготовкой, которая сметет всю эту лапотную срань.
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06.01.2023 11:51
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Вава теж невтік, бо Кривонос зіпсував злітну смугу. За що проти нього порушили кримінальну справу.
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06.01.2023 09:08 Ответить
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06.01.2023 09:23 Ответить
Так говорили, що в минулому році тільки у Великобританії пройшли навчання 20 000!?!? Що за фігня???
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06.01.2023 08:58 Ответить
Не 20, а 10 за програмою UNIFIER, що закінчилася в перших числах грудня. І повинна відновитись в січні...
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06.01.2023 09:57 Ответить
к весне будет у ЗСУдо 10 новых бригад ЕС Анлия США
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06.01.2023 11:05 Ответить
Та ні!
Ось посилання:
"Понад 20 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку за кордоном завдяки державам-партнерам." Джерело: https://censor.net/ua/n3390646

І це вже далеко не перша розбіжність, яка публікується (про кількість утилізованих орків не кажу - там можуть бути різні підрахунки).
Складається враження, що деякі діячі мелють "зі стелі", аби ляпнути.

Так кякому з бригадних генералів вірити?
Патріку Райдеру чи Олексію Громову?

Чм це взагалі піар-акція, а навчалося 2000?
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06.01.2023 11:19 Ответить
Вот они, наши операторы патриотов, Бредли и возможно ф15/16
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06.01.2023 10:08 Ответить
Поставить эти 20 тыщ воинов командирами отделений, которые они подготовят по стандартам НАТО, то в февралн-марте у нас будет ударная групировка с натовской подготовкой, которая сметет всю эту лапотную срань.
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06.01.2023 11:51 Ответить
Дякую
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06.01.2023 12:44 Ответить
 
 