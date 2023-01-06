Поддержка "ЛНР" и "ДНР" дорого обойдется Кремлю, - британская разведка

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года дорого стоят Кремлю. Теперь расходы только возрастут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

29 декабря армии так называемых ЛНР и ЛНР были официально включены в состав вооруженных сил России 31 декабря 2022 года. Президент Путин вручил формированием их боевые знамена во время приезда в Ростов-на-Дону. Но Кремль утверждает, что ЛНР и ДНР являются неотъемлемыми частями Российской Федерации после фиктивных референдумов о присоединении в сентябре 2022 года.

К тому же, Россия контролировала эти территории с 2014 года. Для этого были созданы 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР". В эти корпуса были направлены российские военные.

По данным британской разведки, статус и идентичность "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 г. эти территории требовали значительных затрат российских финансов.

"Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые расходы для России, которые продлятся гораздо дольше текущей фазы конфликта", - отмечают в Минобороны Британии.

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