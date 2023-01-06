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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганщина (6242) оккупация (9500) разведка (3999) Россия (91213) Донецкая область (7123)

Поддержка "ЛНР" и "ДНР" дорого обойдется Кремлю, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

днр

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года дорого стоят Кремлю. Теперь расходы только возрастут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

29 декабря армии так называемых ЛНР и ЛНР были официально включены в состав вооруженных сил России 31 декабря 2022 года. Президент Путин вручил формированием их боевые знамена во время приезда в Ростов-на-Дону. Но Кремль утверждает, что ЛНР и ДНР являются неотъемлемыми частями Российской Федерации после фиктивных референдумов о присоединении в сентябре 2022 года.

К тому же, Россия контролировала эти территории с 2014 года. Для этого были созданы 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР". В эти корпуса были направлены российские военные.

По данным британской разведки, статус и идентичность "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 г. эти территории требовали значительных затрат российских финансов.

"Теперь, когда Кремль открыто заявил об их поддержке, они, вероятно, принесут большие политические, дипломатические и финансовые расходы для России, которые продлятся гораздо дольше текущей фазы конфликта", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Крым и Беларусь Путин рассматривает как территории для ядерных провокаций, - разведка
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Топ комментарии
+15
Бамбас не корміт расію?
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06.01.2023 09:40
+10
от фінансових втрат вони там навряд чи несуть - все, що можна було вкрасти, порізати, викопати все покриє, а солдатіков баби наражают
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06.01.2023 09:40
+6
Кацапські пропагандони вперто називають непідконтрольні Україні території Донбасу - днр і лнр . Чим викликають у новоявлених кацапів - велике роздратування .
Там вже почалось ниття , мовляв - пачаму ані нас так нє уважают , ми же теперь как і ані - настаящіє расіянє . !? Збираються навіть поскаржитись - іх сіятєльству .!
Запам'ятай сепарня - зрадників ніде не ******* , навіть у кацапії .
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06.01.2023 10:15
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от фінансових втрат вони там навряд чи несуть - все, що можна було вкрасти, порізати, викопати все покриє, а солдатіков баби наражают
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06.01.2023 09:40 Ответить
То все пішло в кармани тих, хто цим займався. А от соціалочку платити "вєлікаму дамбацкаму народу" треба. Причому цей народ балуваний, з апломбом, що їм "всє далжни", так що "винь їм все і палож на тарєлачкє с галубой кайомочкой".
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06.01.2023 11:31 Ответить
Бамбас не корміт расію?
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06.01.2023 09:40 Ответить
бамбас синіє алкотою та квітне бавовною
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06.01.2023 10:27 Ответить
Потомственні алкаші.
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06.01.2023 10:38 Ответить
Ше 2014 р. ми казали шо Донбас для них це чумадан без ручки -- рашка каже своя ноша не тягне -- ну таке .
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06.01.2023 09:45 Ответить
А шо за конфлікт був між британцями та Гітлером, міноборони Великобританіі не підкаже?
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06.01.2023 09:52 Ответить
Такий же конфлікт як і у нас зараз з ******.
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06.01.2023 10:40 Ответить
Відповідь крємлядей: "Ну і чьо??? Ми за ценой нє постоім!"
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06.01.2023 09:55 Ответить
Кремлю нихрена не будет стоить. Они своих самок не обидят.
За все заплатит Иван.
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06.01.2023 09:57 Ответить
Кацапські пропагандони вперто називають непідконтрольні Україні території Донбасу - днр і лнр . Чим викликають у новоявлених кацапів - велике роздратування .
Там вже почалось ниття , мовляв - пачаму ані нас так нє уважают , ми же теперь как і ані - настаящіє расіянє . !? Збираються навіть поскаржитись - іх сіятєльству .!
Запам'ятай сепарня - зрадників ніде не ******* , навіть у кацапії .
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06.01.2023 10:15 Ответить
М-да, бамбасяне-це щось! Їх навіть пітухі не поважають
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06.01.2023 10:29 Ответить
та там скоріше, не "підтримка"; а точніший термін - "утримання"
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06.01.2023 10:27 Ответить
Не поддержка . а создание этих анклавов.
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06.01.2023 11:21 Ответить
Тре правільно формулювати. Не підтримка ЛНР ДНР, а створення злочинних угрупувань ДНР та ЛНР.
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06.01.2023 12:58 Ответить
 
 