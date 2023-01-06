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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15337) война (46615) Кадыров (769) ЧВК Вагнера (1280) Пригожин Евгений (396)

Среди оккупантов усиливается напряжение из-за неравномерного распределения БК и мест расположения личного состава, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Вагнеровцы и кадыровцы забирают своим наемникам лучшие здания для размещения своего личного состава на ТОТ и стали получать снаряжение в приоритете над мобилизованными ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Уничтожение большого количества мобилизованных в одном из помещений ПТУ в Макеевке на мгновение вырвало российское общество из их пропагандистского мира и усилило напряжение между Генштабом врага и фаворитами Путина - Пригожина и Кадырова.

Дело в том, что именно наемникам ЧВК "Вагнер", в которую Пригожин вербует заключенных и кадыровцам, фактически контролирующим захваченные земли Донбасса, предоставляются лучшие помещения для поселения рядового состава. Так как именно их с Пригожиным протеже Сергей Суровикин является командующим объединенными силами РФ в наступлении на Украину", - говорится в сообщении.

В то же время мобилизованные получают БК и помещения по остаточному принципу. Именно вагнеровцев обвиняют военные врага в потерях в Макеевке, потому что помещение ПТУ находилось на пустыре и было "легкой мишенью" для ВСУ, чем последние и воспользовались.

Также читайте: Прихожин хочет контролировать соляные и гипсовые шахты в Бахмуте, - СМИ

Ботоферма Пригожина начала ответную массированную атаку на Шойгу и Герасимова, обвиняя мобилизованных в том, что их позиции были замечены из-за использования мобильных, а следовательно их смерть является следствием непрофессионализма военных. В то же время Пригожин проводит атаку на командование врага благодаря постановочному видео, обвиняющему ВС РФ в недостаточном обеспечении его наемников снарядами.

Хотя солдаты ВС РФ наоборот жалуются, что именно вагнеровцы получают снаряды по приоритету, потому что Пригожин спешит взять Бахмут и окончательно укрепить свою власть. А от его власти зависит карьерное продвижение Суровикина.

"Свои интересы в атаке на командование на ВС РФ, а именно на Шойгу и Герасимова, имеет и Кадыров. Однако пока глава оккупационной администрации Ичкерии потерял медийность и его наемники больше сконцентрированы над сохранениями контроля потоков грабежа Донбасса. Но даже не принимая активное участие в боевых действиях, его подчиненные имеют лучшее обеспечение, чем кадровые российские военные.

Заметим, сами вожди наемников тоже не спешат посещать зону боевых действий. Пригожин больше уделяет внимание посещению моргов и госпиталей в окружении охраны, а Кадыров общению в соцсетях. Это уже факт внутреннего напряжения внутри наемников", - отмечают в ЦНС.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 110 250 человек (+530 в сутки), 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета, 2059 артсистем, 6124 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Серед окупантів посилюється напруга через нерівномірне розподілення БК )) Джерело: https://censor.net/ua/n3391612
Уявляю -
- Казьол , отдай снаряд !
- Не отдам ,, он мой . Мне его товаріщ прапорщік лічно дал 🤣
..
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06.01.2023 10:44 Ответить
💩🧳⚰️
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06.01.2023 10:53 Ответить
Какдыровцев с вагинеровцами берегут для гражданской войны, когда начнется дележка того, что останется от немытой
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06.01.2023 10:55 Ответить
Спакуха, коцапи, обов'язково прийде до вас святий Himars і все справедливо перерозподілить.
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06.01.2023 11:42 Ответить
Цікаво - а складувать снаряди у підвальному приміщенні ПТУ, розміщувать там (над ними) цілий полк і розставлять навкруги техніку - теж Пригожин наказав? Все простіше : там "збіглася купа інтересів" Начальника РАО - б/к не мокне під дощем і не треба організовувать склад і систему охорони У командира полку - усі бійці під наглядом і не "ищут на жопу приключений" У заполітів - особовий склад "охоплений масово політичним заходом" - переглядом новорічного виступу ПРЕЗИДЕНТА!
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06.01.2023 11:48 Ответить
 
 