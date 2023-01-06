Россия может готовить на Рождество провокации в храмах, - Верещук

Украинцам на оккупированных территориях следует соблюдать осторожность, ведь россияне могут готовить террористические акты в храмах.

Об этом предупреждает министр по интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей", - написала она.

Верещук призвала украинцев на оккупированных территориях беречь себя и своих близких и ждать освобождения.

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Ранее о том, что 7 января оккупированному Донецку возможны провокации с подрывом храмов, сообщала разведывательная группа InformNapalm.