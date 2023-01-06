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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Россия может готовить на Рождество провокации в храмах, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Украинцам на оккупированных территориях следует соблюдать осторожность, ведь россияне могут готовить террористические акты в храмах.

Об этом предупреждает министр по интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей", - написала она.

Верещук призвала украинцев на оккупированных территориях беречь себя и своих близких и ждать освобождения.

Читайте: Оккупанты вывозят украинских детей на новогодние праздники, на которых убеждают в преимуществах жизни в РФ, - Центр национального сопротивления

Ранее о том, что 7 января оккупированному Донецку возможны провокации с подрывом храмов, сообщала разведывательная группа InformNapalm.
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Топ комментарии
+21
Гнида, ти ще відповіси за все концерва кацапська.
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06.01.2023 12:48
+20
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06.01.2023 13:00
+19
Паскудь мокшанська, як і всі зЕкоманда.
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06.01.2023 12:51
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Кеп верещучка
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06.01.2023 12:46 Ответить
Що ця істота казала ще декілька років тому:
https://twitter.com/babaikit/status/1611301029567467525?s=20&t=75LztlWA_eq3G_bTjfKIIQ
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06.01.2023 12:49 Ответить
Паскудь мокшанська, як і всі зЕкоманда.
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06.01.2023 12:51 Ответить
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06.01.2023 13:00 Ответить
это бомба
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06.01.2023 14:26 Ответить
Гнида, ти ще відповіси за все концерва кацапська.
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06.01.2023 12:48 Ответить
Ну так працюйте й арештовуйте росіян у церквах.
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06.01.2023 12:48 Ответить
Давай краще про Томос та найвеличніВшивого літера всесвіту.
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06.01.2023 12:49 Ответить
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06.01.2023 13:17 Ответить
термос?
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06.01.2023 14:27 Ответить
І ********* палички від Кварталу
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06.01.2023 15:20 Ответить
Верещучка! Ти політична ХВОЙДА! Згадай свої слова
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
Українська правда? 17 липня 2020 р
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06.01.2023 12:49 Ответить
а маленький "перемирун" абіділся, що його послали на нього ж... повітряна тривога, мабуть, по всій Україні... психопат та й годі...
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06.01.2023 12:50 Ответить
Відьма вирішила нагадати про своє існування?
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06.01.2023 12:50 Ответить
да ладно, "ведьма"... Обычная ТП
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06.01.2023 14:43 Ответить
Верещучка читає ІнформНапалм?!
Дуже несподівано.
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06.01.2023 12:51 Ответить
Зараз вже вся Україна від тривог червона!!
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06.01.2023 12:52 Ответить
Ну а кому як не агенту фсб про це знати.
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06.01.2023 12:52 Ответить
О знову з'явилася Пора знову щось запускати
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06.01.2023 12:54 Ответить
Звісно, може, і не лише на Різдво. Але певна, як би м'якіше висловитись, чорноротість джерела цих застережень дещо знижує ступінь довіри до них.
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06.01.2023 12:56 Ответить
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06.01.2023 12:56 Ответить
Єто очєнь сурьйозний єкспєрт! Як верещучка сказала-так і буде! Капітан очевидність!!! ***, за що Україні оця вся ******* на шиях людей? Хламідії, ярмаки, шуфричі опздешні???
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06.01.2023 13:01 Ответить
Те запитання треба адресувати 73%довбнів!
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06.01.2023 13:10 Ответить
К сожалению-это риторический вопрос,ибо его некому задавать,так как 73% стадо необучаемо.
На следующих выборах они с удовольствием проголосуют за Ермака,Арестовича,Пальчевского(помните такого? ) или за любого другого клоуна,про котороого им покажут кино.
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06.01.2023 13:47 Ответить
ris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

3 ч

Після 10 місяців повномасштабної кривавої війни Яку розв'язала саме росія ООН досі не наважується називати речі своїми іменами Висловлює відверто незрозумілу позицію щодо фейкових закликів путіна
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06.01.2023 13:01 Ответить
Верещук-курв@
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06.01.2023 13:05 Ответить
Ну, адепти мацковського патріархату - вата з батальйону "вязанные береты", підуть у свою МП-церкву на "православноє рождєство".
Їх накроють по-скрепному свої ж "православні", такі самі любителі русскава міра.
Україна і українці яке відношення до всього цього мають?
Це Верещучка кого попереджає?
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06.01.2023 13:13 Ответить
а чого ця ватно-зелена шльондра так розпереживалась?? "там же наши люди" - так вона відповіла на початку 2022 року на розмінування Чонгару.
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06.01.2023 13:22 Ответить
АллатРа: кому насправді поклоняються Баканов і Верещук?

ну, не знаю... огоапривают, наверное, хароших людей....
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06.01.2023 13:26 Ответить
Ха..Бегло пробежал текст по Вашей ссылке.Вот цитата :
Сексуальні девіації. Так, це найцікавіше. В «АллатРі» є «орден геліарів» - лицарів світла. Туди входять тільки жінки і їх обирає Данілов. Їхня задача - виробляти специфічну енергію, яка рятує світ. Можуть робити це тільки жінки і тільки одним способом - сексом. За чисельними відгуками, жінки під керівництвом Данілова влаштовують лесбійські оргії. Сам він або бере участь (бо він Святий Дух), або просто дивиться. І переконує дівчат в тому, що тільки багатогодинний кунілінгус може врятувати Всесвіт.
Данілов-це літературний(вигаданий) герой,а не ветеринар,який перевдягається перед українцями залежно від настрою.Але...Знайдіть хоч одну відмінність від нашої зеленої влади.Все по книзі.Призначення послиці в Болгарію-це як вишенька на торті.
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06.01.2023 14:04 Ответить
вы заблуждаетесь. Данилов - реальный персонаж, уроженец Донбасса. Гугл в помощь.
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06.01.2023 15:38 Ответить
"Одним із героїв цієї серії книг став Ігор Данілов - масажист із Макіївки."
Брат ветеринара,што ле?*****,я потерял нить повествования этого образца высокодуховной даунбасской литературы.
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06.01.2023 16:32 Ответить
А якщо серйозно-кожного,хто замічений за читанням цієї говнолітератури-негайно показувати психіатру і забороняти займати держ.посади. Пожиттєво.Дурепу Верещучку це стосується в першу чергу.Як і всіх зеленомордих з партії "Слуга урода",доречі.
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06.01.2023 16:54 Ответить
Епт умище, и разминирование перешейков было по плану. кулеба, делай ей повышение, вводи её в должность дипломатки. Різдвом кацапским от неё прёт
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06.01.2023 13:57 Ответить
послиці
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06.01.2023 14:39 Ответить
Чтобы каZZапы не взрывали церкви 6-7 января, надо отмечать Рождество как все нормальные люди 24-25 декабря. Тогда для каZZапов это будет нежданчик.
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06.01.2023 14:06 Ответить
Член Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны, народный депутат ВР

Ирина Верещук считает, что предоставление Томоса ПЦУ - это исключительно политическая акция, инициированная Петром Порошенко в преддверии выборов.

Об этих словах Ирины Верещук в своем телеграмм-канале напомнил спикер УПЦ (МП) протоиерей Николай Данилевич.

https://spzh.news/ru/news/77185-v-seti-napomnili-o-slovah-nardepa-iriny-vereshhuk-pro-avtonomiju-upc
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06.01.2023 14:06 Ответить
Росія може готувати на Різдво провокації у храмах а може і не готувати??? Я таку херню не читаю.
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06.01.2023 14:12 Ответить
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06.01.2023 14:28 Ответить
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06.01.2023 14:31 Ответить
так вот как они заехали, на бусиках
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06.01.2023 14:43 Ответить
Якщо однин КДБіст (поп МП) повісить прямо у їхному приміщенні іншого КДБіста (попа) -- це теж "провокація" , але нам до цього яке горе ... скорійше -- радість !
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06.01.2023 14:28 Ответить
Курва прокремлівська як і вся Зе влада
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06.01.2023 14:30 Ответить
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06.01.2023 14:49 Ответить
Давненько не було чути "перлів" від пані-мем, позабували старі зашквари, почала мочить нові. Спитати в неї "то що там з Томосом, хто його надав? Олексій? Кіріл?"
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06.01.2023 14:32 Ответить
Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.

В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»

Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.

Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:

http: //geworld. ge/ru/5096/

Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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06.01.2023 14:38 Ответить
Будівництво сервісних пунктів Чонгар і Колнчак від жовтня 2019, постанова Кабінету Міністрів №890

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06.01.2023 14:52 Ответить
зелена погань, ти не гірша провокація, аніж кацапи...
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06.01.2023 14:53 Ответить
2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено, " - заявив Андрій Єрмак.


https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
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06.01.2023 15:00 Ответить
"ЗАВДЯКИ ЗМІНІ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ,

Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території,

ніж було домовлено, " - заявив Андрій Єрмак.

З ким домовлено?
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06.01.2023 15:08 Ответить
"Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін", -

НАГОЛОСИВ КЕРІВНИК ОП ЄРМАК і додав:

"Наша делегація доклала максимум зусиль,

аби погодити у серпні 20 ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план.

https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
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06.01.2023 15:02 Ответить
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ІРИНА ВЕРЕЩУК пообіцяла,

що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адміністративної межі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, прорапортувала Ірина Верещук.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захопили

ПРОГРАМА РОЗМІНУВАННЯ РОЗПОЧАЛАСЬ ЩЕ 23 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ, A ЗАВЕРШИЛAСЬ ЗА 10 ДНIВ ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТРОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКИХ АГРЕСОРІВ.
https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
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06.01.2023 15:05 Ответить
Что-то еще надо доказывать в 1001 раз?
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06.01.2023 15:09 Ответить
Провокації і так будуть бо Зе клоуни залишили кацапський патріархат в Лаврі
Тепер буде пропагандон шоу на увесь світ як Україна щімить расєйскій патріархат
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06.01.2023 15:17 Ответить
Коньюктурщица. Фу,курва!
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06.01.2023 16:08 Ответить
Ця особа добилася, щоб у трудовій книжці був 💯відповідний запис, а потім і відповідне 💯утримання за гроші Українців, а усе інше у неї, то від лукавого та типової поведінки пристосуванця «аби при посаді» при повній відсутності Української ідентичності‼️🇺🇦👍✊😡🤬😠❤️⚔️🪖
За останні три роки вона🙈 це і підтвердила, куди тільки ця особа не дерлася🤯….
‼️🇺🇦⚔️❤️🪖‼️🇺🇸🇬🇧🇪🇺💪👍✊
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06.01.2023 16:10 Ответить
боже яке кончене , давай про термос у храмах - ото спєцоперація буде а не провокація !
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08.01.2023 22:33 Ответить
 
 