Россия может готовить на Рождество провокации в храмах, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцам на оккупированных территориях следует соблюдать осторожность, ведь россияне могут готовить террористические акты в храмах.
Об этом предупреждает министр по интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей", - написала она.
Верещук призвала украинцев на оккупированных территориях беречь себя и своих близких и ждать освобождения.
Ранее о том, что 7 января оккупированному Донецку возможны провокации с подрывом храмов, сообщала разведывательная группа InformNapalm.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/babaikit/status/1611301029567467525?s=20&t=75LztlWA_eq3G_bTjfKIIQ
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
Українська правда? 17 липня 2020 р
Дуже несподівано.
На следующих выборах они с удовольствием проголосуют за Ермака,Арестовича,Пальчевского(помните такого? ) или за любого другого клоуна,про котороого им покажут кино.
@BorisenkoBoris
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3 ч
Після 10 місяців повномасштабної кривавої війни Яку розв'язала саме росія ООН досі не наважується називати речі своїми іменами Висловлює відверто незрозумілу позицію щодо фейкових закликів путіна
Їх накроють по-скрепному свої ж "православні", такі самі любителі русскава міра.
Україна і українці яке відношення до всього цього мають?
Це Верещучка кого попереджає?
ну, не знаю... огоапривают, наверное, хароших людей....
Сексуальні девіації. Так, це найцікавіше. В «АллатРі» є «орден геліарів» - лицарів світла. Туди входять тільки жінки і їх обирає Данілов. Їхня задача - виробляти специфічну енергію, яка рятує світ. Можуть робити це тільки жінки і тільки одним способом - сексом. За чисельними відгуками, жінки під керівництвом Данілова влаштовують лесбійські оргії. Сам він або бере участь (бо він Святий Дух), або просто дивиться. І переконує дівчат в тому, що тільки багатогодинний кунілінгус може врятувати Всесвіт.
Данілов-це літературний(вигаданий) герой,а не ветеринар,який перевдягається перед українцями залежно від настрою.Але...Знайдіть хоч одну відмінність від нашої зеленої влади.Все по книзі.Призначення послиці в Болгарію-це як вишенька на торті.
Брат ветеринара,што ле?*****,я потерял нить повествования этого образца высокодуховной даунбасской литературы.
Ирина Верещук считает, что предоставление Томоса ПЦУ - это исключительно политическая акция, инициированная Петром Порошенко в преддверии выборов.
Об этих словах Ирины Верещук в своем телеграмм-канале напомнил спикер УПЦ (МП) протоиерей Николай Данилевич.
https://spzh.news/ru/news/77185-v-seti-napomnili-o-slovah-nardepa-iriny-vereshhuk-pro-avtonomiju-upc
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено, " - заявив Андрій Єрмак.
https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території,
ніж було домовлено, " - заявив Андрій Єрмак.
З ким домовлено?
НАГОЛОСИВ КЕРІВНИК ОП ЄРМАК і додав:
"Наша делегація доклала максимум зусиль,
аби погодити у серпні 20 ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план.
https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адміністративної межі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, прорапортувала Ірина Верещук.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захопили
ПРОГРАМА РОЗМІНУВАННЯ РОЗПОЧАЛАСЬ ЩЕ 23 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ, A ЗАВЕРШИЛAСЬ ЗА 10 ДНIВ ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТРОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКИХ АГРЕСОРІВ.
https://bukinfo.com.ua/viyna-na-shodi/zhurnalist-rostyslav-demchuk-rozminuvannyu-terytoriji-hersonshchyny-na-mezhi-z-krymom-spryyaly-andriy-yermak-ta-iryna-vereshchuk
Тепер буде пропагандон шоу на увесь світ як Україна щімить расєйскій патріархат
За останні три роки вона🙈 це і підтвердила, куди тільки ця особа не дерлася🤯….
‼️🇺🇦⚔️❤️🪖‼️🇺🇸🇬🇧🇪🇺💪👍✊