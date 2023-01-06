США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, - Politico

Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут впервые передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным издания, Украина получит ракеты наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенные для перехвата самолетов или крылатых ракет. Собеседники Politico говорят, что военным ВСУ удалось переоборудовать свои зенитно-ракетные комплексы "Бук" советского производства под пуски Sea Sparrow. Количество ракет и их точная модификация пока неизвестны.

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Наземный вариант Sea Sparrow сейчас имеет на вооружении только Тайвань. Военно-морские силы США и близкие союзники используют корабельную версию.

Также источники Politico говорят, что согласие Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.

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RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей") – управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х.

Характеристики Sea Sparrow: