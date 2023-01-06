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США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

sea,sparrow

Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут впервые передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным издания, Украина получит ракеты наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенные для перехвата самолетов или крылатых ракет. Собеседники Politico говорят, что военным ВСУ удалось переоборудовать свои зенитно-ракетные комплексы "Бук" советского производства под пуски Sea Sparrow. Количество ракет и их точная модификация пока неизвестны.

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Наземный вариант Sea Sparrow сейчас имеет на вооружении только Тайвань. Военно-морские силы США и близкие союзники используют корабельную версию.

Также источники Politico говорят, что согласие Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.

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RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей") – управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х.

Характеристики Sea Sparrow:

  • Масса – около 230 килограмм
  • Длина – 3,64 метра
  • Диаметр – 0,203 м
  • Размах крыльев – 1,02 м
  • Максимальная дальность стрельбы – 20-30 километров.
  • Максимальная высота поражения – 15 240 м
  • Боевая часть - осколочно-фугасная WDU-27/B
  • Масса БЛ – 40,5 кг.
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Топ комментарии
+34
Мои поздравления фашистским летчикам.... Хорошего настроения вам и вашим будущим вдовам....
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06.01.2023 13:39
+28
Та вони вже навчилися ефективно боротися з нашими ЗРК!
Самим простим і ефективним способом з усіх можливих: перестали літати!
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06.01.2023 13:46
+24
Все добре що кацапів вбиває.
Від жалюгідного белькотіння столтенберга про «високу ціну яку заплатить Росія у разі ескалації», до IRIS, Patriot, Bradley, Caesar, SEA Sparrow, Pzh-2000, Sea King, TOW, Stinger, M270, M142, Hawk, Avenger, Javelin!
Світ змінився і продовжує змінюватися, як би того не хотіли кацапи і підкацапники, що тявкають про «світ втомився»!

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06.01.2023 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Мои поздравления фашистским летчикам.... Хорошего настроения вам и вашим будущим вдовам....
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06.01.2023 13:39 Ответить
Та вони вже навчилися ефективно боротися з нашими ЗРК!
Самим простим і ефективним способом з усіх можливих: перестали літати!
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06.01.2023 13:46 Ответить
И каждой - по "калине", на память! Ах, да - и рожать от китайцев! 😁😁😁
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06.01.2023 14:31 Ответить
І нічого вони не втратять- жінки росіянські, якщо народжуватимуть від китайців. Чоловіки непитущі, хазяйновиті, роботящі, діток *******. Не те, що просякнуті бражкою свої в засцяних штанах. Такий як кого і склепає, то буде або з дефектами, або алкоголіком. І не відомо, що гірше.
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06.01.2023 15:01 Ответить
а гены самой самки?
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06.01.2023 16:27 Ответить
Могут передать, а могут и не передать. опять лотерея
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06.01.2023 13:41 Ответить
сколько джекпотов уже свиноцабаки поймали...?
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06.01.2023 13:46 Ответить
Этот вопрос не ко мне
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06.01.2023 13:47 Ответить
вам по лотереям тогда не сюда, а туда...
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06.01.2023 13:50 Ответить
Туда это куда?
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06.01.2023 13:52 Ответить
А ви не в курсі? Слідом за "рускім ваєнним корабльом"
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06.01.2023 14:53 Ответить
И зачем?
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06.01.2023 15:19 Ответить
На місці пояснять.
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06.01.2023 15:21 Ответить
Раз уж вы меня посылаете то вам и обьяснять
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06.01.2023 15:26 Ответить
Вас всі посилають
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06.01.2023 15:56 Ответить
Все это кто? и почему меня посылают?
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06.01.2023 16:16 Ответить
тому шо ви - кацапський трололо
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06.01.2023 16:23 Ответить
оО это еще почему?
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06.01.2023 16:23 Ответить
кацапська мова спілкування, сумніви в союзниках України. Якшо ви не кацап, то треба якось переходити на рідну мову соловʼїну.
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06.01.2023 16:26 Ответить
Могут передать ракеты. но вместо этого а может быть а когда ни будь короче тянут кота за ... но все же есть маленький шанс что передадут вот и я написал что это как лотерея. а меня уже заклеймили врагом человечества, да что с вами не так?
п.с. пол страны разговаривает и пишет на кацапской мове
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06.01.2023 16:29 Ответить
Ракети передають, і всяке інше теж передають. Ще не було такого, шо анансували, шо передадуть, а потім не дали. Це не та тема, де треба розганяти зраду.
"пол страны разговаривает и пишет на кацапской мове" - от і погано, шо ви в тій, іншій половині. Кацапська мова - один із видів зброї в гибридній війні.
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06.01.2023 16:33 Ответить
Все добре що кацапів вбиває.
Від жалюгідного белькотіння столтенберга про «високу ціну яку заплатить Росія у разі ескалації», до IRIS, Patriot, Bradley, Caesar, SEA Sparrow, Pzh-2000, Sea King, TOW, Stinger, M270, M142, Hawk, Avenger, Javelin!
Світ змінився і продовжує змінюватися, як би того не хотіли кацапи і підкацапники, що тявкають про «світ втомився»!

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06.01.2023 13:44 Ответить
Столтенберг точно не жалюгідний-він голова НАТО, і як він сказав, так і склалося!
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06.01.2023 18:58 Ответить
Дуже схоже на те, що Столтенберг чудово зіграв свою роль у стратегічній грі. І як голова НАТО і як актор.
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06.01.2023 23:28 Ответить
Шукаючи подібні ракети корабельного базування натрапив на фото корабля на якому я служив. Бортовий номер 545, 61-й проект.
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06.01.2023 13:54 Ответить
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06.01.2023 13:55 Ответить
Так это Вы его форштевнем приложили?
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06.01.2023 14:03 Ответить
Больше каZZапов. Хороших и дохлых.
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06.01.2023 14:02 Ответить
Испепелители летунов.
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06.01.2023 14:21 Ответить
Хватит мочь! Передавайте все, что от вас требуют! Будапештские импотенты, Харанты херовы... Сколько еще украинцев должно погибнуть? Почему сраная питараССосия еще не в полной изоляции?
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06.01.2023 15:09 Ответить
Приведить пункт Будапештського меморандуму, де сказано про гарантії і дії гарантів.
Абопомовчте.
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06.01.2023 15:26 Ответить
раз переделали Бук, скоро поставят на боевое
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06.01.2023 16:30 Ответить
Гарна річ, треба брати!
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06.01.2023 16:58 Ответить
все это говно, пока не дадут дальнобойное оружие войну не выиграть, топтаться будут на месте и гибнуть только
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06.01.2023 17:11 Ответить
Це мені нагадує старий анекдот, коли чоловік прийшов на роботу влаштовуватися на завод у відділ кадрів. Його питають - а що ви вмієте робити
- можу копати
- а ще?
- а можу і не копати.
Так і тут - можуть дати, а можуть і не дати.
Краще би вже вітчизняну ракету Р-27 пристосували на Бук, якщо закінчуються оригінальні.
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06.01.2023 19:00 Ответить
где мы их применим?
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06.01.2023 20:15 Ответить
Та де завгодно. Наші умільці ж змогли модифікувати повітряні ракети Brimstone для можливості їх використання з вантажівок.
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07.01.2023 05:49 Ответить
Дуже чекаємо
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06.01.2023 23:27 Ответить
 
 