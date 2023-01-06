США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, - Politico
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Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут впервые передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow.
Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным издания, Украина получит ракеты наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенные для перехвата самолетов или крылатых ракет. Собеседники Politico говорят, что военным ВСУ удалось переоборудовать свои зенитно-ракетные комплексы "Бук" советского производства под пуски Sea Sparrow. Количество ракет и их точная модификация пока неизвестны.
Наземный вариант Sea Sparrow сейчас имеет на вооружении только Тайвань. Военно-морские силы США и близкие союзники используют корабельную версию.
Также источники Politico говорят, что согласие Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.
RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей") – управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанная в начале 1960-х.
Характеристики Sea Sparrow:
- Масса – около 230 килограмм
- Длина – 3,64 метра
- Диаметр – 0,203 м
- Размах крыльев – 1,02 м
- Максимальная дальность стрельбы – 20-30 километров.
- Максимальная высота поражения – 15 240 м
- Боевая часть - осколочно-фугасная WDU-27/B
- Масса БЛ – 40,5 кг.
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Самим простим і ефективним способом з усіх можливих: перестали літати!
п.с. пол страны разговаривает и пишет на кацапской мове
"пол страны разговаривает и пишет на кацапской мове" - от і погано, шо ви в тій, іншій половині. Кацапська мова - один із видів зброї в гибридній війні.
Від жалюгідного белькотіння столтенберга про «високу ціну яку заплатить Росія у разі ескалації», до IRIS, Patriot, Bradley, Caesar, SEA Sparrow, Pzh-2000, Sea King, TOW, Stinger, M270, M142, Hawk, Avenger, Javelin!
Світ змінився і продовжує змінюватися, як би того не хотіли кацапи і підкацапники, що тявкають про «світ втомився»!
Абопомовчте.
- можу копати
- а ще?
- а можу і не копати.
Так і тут - можуть дати, а можуть і не дати.
Краще би вже вітчизняну ракету Р-27 пристосували на Бук, якщо закінчуються оригінальні.