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война (46615) Киевская область (3537) ракеты (2700) самолет (3325)

В небе Киевщины работает наша авиация, - КМВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

В небе Киевской области работает наша авиация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем.

"Напоминаем, воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Увеличилось количество жертв ракетной атаки на Киев 29 декабря. В больнице умерла женщина, - Кличко
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Топ комментарии
+22
Дмитрий



По всей территории Украины объявлено путенское перемирие. Всем оставаться в укрытии
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06.01.2023 13:46
+13
Захищають Україну від путінського перемир'я
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06.01.2023 13:48
+12
Путлер предсказуем как угол дома. Чувствуется наступившие деменция и старческий маразм. Он уже сам с собой в многоходовочки играет сидя глубоко под поверхностью земли. Весь мир знает, для чего он объявляет перемирия. И Бога он ненавидит, он с удовольствием слугой Сатаны служит.
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06.01.2023 13:57
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переміріє від їпучих рашистів!
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06.01.2023 13:43 Ответить
Дмитрий



По всей территории Украины объявлено путенское перемирие. Всем оставаться в укрытии
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06.01.2023 13:46 Ответить
Що це означає??? Літаки з ********* залетіли до нашого повітряного простору?
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06.01.2023 13:47 Ответить
Может наши за дронами охотятся. Пушкой сбить это гавно дешевле чем ракетой
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06.01.2023 13:48 Ответить
Невже не зрозуміло? Рашисти підняли у повітря свої літаки на Рашкє та Білорашкє. Наши підняли свою авіацію, щоб бути готовими до можливої атаки та за необхідності збивати ракети або дрони силами авіації. Елементарно Ватсон!
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06.01.2023 14:00 Ответить
Захищають Україну від путінського перемир'я
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06.01.2023 13:48 Ответить
Путлер предсказуем как угол дома. Чувствуется наступившие деменция и старческий маразм. Он уже сам с собой в многоходовочки играет сидя глубоко под поверхностью земли. Весь мир знает, для чего он объявляет перемирия. И Бога он ненавидит, он с удовольствием слугой Сатаны служит.
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06.01.2023 13:57 Ответить
Он коммунист. Ленинец. Дзержинский. Сталин. Берия.
Эти люди в Бога не верили никогда.
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06.01.2023 13:59 Ответить
А що таке сатанізм як не заперечення Бога. Навіть атеїсти вірять у ноосферу, що можливо тлумачити як Бог, тобто прояв суспільної свідомості, а в )(уйла лише єдине у мізках - ВІН, знову ВІН і на вершині людства тільки ВІН!!!
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06.01.2023 14:05 Ответить
Можна подумать - попи в бога вірять! Розказував мені товариш, який у молодості служив на кордоні - вожатим службових собак, та був на з"їзді Всесоюзному цих "вожатих" Перед ними виступав знаменитий Карацупа, який "речь толкал "о неизбежной пабеде каммунизма ва всём мире!" А пізніше (після банкету з офіцерами) вони його проводжали до машини Карацупа п"яненький повернувся до них і каже: "Эх ребята! Знали-бы вы - В КАКАУЮ СТОРОНУ эти нарушители бежали!"
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06.01.2023 14:37 Ответить
Шо вона там працює? Наіпніть ті лаптєльоти в бульбостані...
Заколібали вже кожного разу тривогу оголошувати, коли там якийсь лапоть злітає...
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06.01.2023 14:02 Ответить
Для цього треба мати ракети ППО, або "повітря-повітря" що збивають цілі за кількасот км, але таких у світі не існує. Коли їх "пташки" поближче до лінії фронту підлітають, то їх збивають, а ці далеченько!!!
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06.01.2023 14:08 Ответить
То якого тоді у нас тривогу оголошують?

Це я вже мовчу про нашу реацію на ці тривоги, згідно постанов нашого цирку...
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06.01.2023 14:20 Ответить
Пора уже этот оркский самолет разведчик завалить прямо на аэродроме,пошли на фиг эти бульбаши.
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06.01.2023 14:06 Ответить
Коли злітає лише розвідник, то це не велика проблема, а от коли разом із ним бомбордувальники десь за пару сотен на Рашці, то можливий удар у час якого цей розвідник намагається вирахувати місця знаходження РЛС ППО України для подальшого цілевказування рашистам по них.
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06.01.2023 14:12 Ответить
Вот и пора отправить туда беспилотник с новой колядкой.
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06.01.2023 14:29 Ответить
2 цели на картофляндии .А-50У и Су31м
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06.01.2023 17:18 Ответить
 
 