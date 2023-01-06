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В небе Киевщины работает наша авиация, - КМВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В небе Киевской области работает наша авиация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Как отмечается, вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем.
"Напоминаем, воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий06.01.2023 13:46
+13 Ростислав Коваль
показать весь комментарий06.01.2023 13:48
+12 Сергей Гусаченко fb2284c8
показать весь комментарий06.01.2023 13:57
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Эти люди в Бога не верили никогда.
Заколібали вже кожного разу тривогу оголошувати, коли там якийсь лапоть злітає...
Це я вже мовчу про нашу реацію на ці тривоги, згідно постанов нашого цирку...