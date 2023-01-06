В небе Киевщины работает наша авиация, - КМВА

В небе Киевской области работает наша авиация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем.

"Напоминаем, воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

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