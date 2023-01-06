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Зеленский предложил премьеру Японии Кишиду принять участие в реализации формулы мира
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисиду.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравил Премьер-министра Японии Фумио Кисиду с началом председательства Японии в G7. Поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом. Пригласил принять участие в реализации формулы мира", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Анжей b106d7a9
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+12 mrSmith
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+11 5 копійок
показать весь комментарий06.01.2023 14:01
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Мало в очі куйла заглядував?
Кацапи вже пішли з України, що в тебе мир наступив?
Скоріше у москві, коли під час Майдану, крутив сракою на корпоративах в парашці!
Тачка так собі, але гармата гарна: ефективна проти Т-62, Т-55 і звісно, легкої техніки.
Така собі колісна сау.
Видео о том что ТОМОС Украине принес именно Зеленский...Верешук так и написала...🤣