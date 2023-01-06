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Зеленский предложил премьеру Японии Кишиду принять участие в реализации формулы мира

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисиду.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравил Премьер-министра Японии Фумио Кисиду с началом председательства Японии в G7. Поблагодарил его страну за мощные генераторы и трансформаторы, которые помогут сотням тысяч украинцев оставаться в тепле и со светом. Пригласил принять участие в реализации формулы мира", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина будет приоритетом во время председательства Японии в G7 в 2023 году, - МИД
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Топ комментарии
+13
Що за формула миру🤬🤬🤬
Мало в очі куйла заглядував?
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06.01.2023 13:52
+12
Яка «формула миру», баране недолугий?
Кацапи вже пішли з України, що в тебе мир наступив?
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06.01.2023 13:57
+11
Зеля вже всіх задрав своїми формулами. Математик-самоучка.
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06.01.2023 14:01
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Що за формула миру🤬🤬🤬
Мало в очі куйла заглядував?
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06.01.2023 13:52 Ответить
Яка «формула миру», баране недолугий?
Кацапи вже пішли з України, що в тебе мир наступив?
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06.01.2023 13:57 Ответить
Зеля вже всіх задрав своїми формулами. Математик-самоучка.
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06.01.2023 14:01 Ответить
Ну його надихнула формула Штаймаєра.Найвеличніший захотів щоб і у нього була своя формула.
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06.01.2023 14:10 Ответить
Формулу ТОМОС-НАТО-ЄС и НАТО наш ТАТО,а Україна МАМО,Зеля предложил еще на Майдане...😝
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06.01.2023 14:01 Ответить


Скоріше у москві, коли під час Майдану, крутив сракою на корпоративах в парашці!
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06.01.2023 14:26 Ответить
Ви бачили "формулу миру"? І я не бачив. А вона є.
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06.01.2023 14:07 Ответить
Тем временем Франция передаст Украине колёсные танки с пушкой 102 мм ..хлопці кажуть Файна тачка 💪✊👍
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06.01.2023 14:08 Ответить
105 мм
Тачка так собі, але гармата гарна: ефективна проти Т-62, Т-55 і звісно, легкої техніки.
Така собі колісна сау.
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06.01.2023 14:20 Ответить
Треба на уже, добре, що дають, бо під Бахмутом і Соледаром ситуація критична.
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06.01.2023 14:23 Ответить
Вона і проти 72-80-90 ефективна,якщо не «в лоб» цілити.
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06.01.2023 16:13 Ответить
ну всё держитесь, вот вам формула мира, а не победы! зелень как всегда, марионетка в руках шитвы
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06.01.2023 14:47 Ответить
Де можна почитати текст цієї формули мира від Єрьмака ? Дайте, плиз, посилання.
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06.01.2023 14:51 Ответить
Яка формула миру ? Це ж не формула ! Це марення ! Як можно серьозних дядьків долучати до цього ?
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06.01.2023 14:52 Ответить
https://youtu.be/KNRjgUK5CsU...

Видео о том что ТОМОС Украине принес именно Зеленский...Верешук так и написала...🤣
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06.01.2023 14:52 Ответить
Ну чо норм. Пошуруйте трохи каже на курилах і сахалін ваш також. Норм. Формула.
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06.01.2023 15:42 Ответить
 
 