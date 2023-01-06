На оккупированной Херсонщине восемь раз показали обращение Зеленского, взломав российские каналы
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
На оккупированной части Херсонщины в Каховском районе на российских телеканалах показали обращение президента Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Олег Батурин со ссылкой на жителей, которые находятся на захваченной врагом территории.
"Вчера на оккупированной части Херсонщины в Каховском районе с 19.00 на российских телеканалах (которые оккупанты начали транслировать с конца марта вместо украинских) показали примерно восемь раз новогоднее обращение Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Как отметили жители оккупированной части Херсонщины, люди благодарны тем, кто взломал российские каналы. Херсонцы смотрели обращение и плакали.
Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Херсоні загарбники захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Крім того, на російському супутнику розпочав мовлення херсонський телеканал "ВТВ+".
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва постійно нарощувала медійну присутність у Херсонській області. Куратором пропагандистських телеканалів на Херсонщині призначили російського політтехнолога Олександра Малькевича.
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Фу *** ...
Пане Жуков,єдине що їм варто почути від Зебіла,як так швидко свинособаки окупували південь.
3 ч. ·
6 січня народився символ українського Херсона, затятий перфекціоніст (а по іншому бути в артилерії не могло) - ОЛЕКСА АЛМАЗІВ.
Один з найталановитіших бойових генералів
Армії УНР. Бувши полковником російської армії,
командиром 1-го кінно-гірського дивізіону, восени
1917 розпочав його українізацію та організував у
Києві Гарматний дивізіон дво-батарейного складу.
Вже у січні 1918 вів бої проти більшовицьких військ
на підступах до Києва. За правління гетьмана
Скоропадського брав участь в успішному поході
полковника Болбочана на Крим.
Відзначений Залізним Хрестом «За Зимовий похід і
бої».
До 1921 року дивізіон перебував у складі різних
з'єднань Армії УНР, але отримав назву Алмазівський,
оскільки завжди його очолював Алмазів.
Скарбниця українських перемог у 1918-1920 роках
значною мірою була наповнена саме завдяки
алмазівцям
мацква завжди контролювала посади міністрів освіти і культури в УКРАІНЕ. Табачника не міг звільнити даже Янек.
а ось фігури Ткаченко і Шкарлета явно узгоджували з рашей через Портнова
УКРАІНА МАЕ СВОЇХ ГЕРОЇВ ‼️
Олег Леусенко: Ні, вони не блазні, вони цілеспрямовано провалювали підготовку до оборони України. Тим самим прирекли сотні тисяч громадян на загибель. Проте, про це вам не скажуть на марафоні зрадників. Але, скріни не горять. Кожний відповість за провал підготовки до широкого вторгнення рф. Бородач: Тому, шановні захисники, ідеології "не на часі" - ідіть слідом за руснявим кораблем. Скільки я житиму, я не пробачу жодного рашиста і жодну істоту, яка роками поглинала рашситську пропаганду і зробила все, щоб я втратив все,щоб загинули знайомі і близькі, щоб хтось писав мені, що я висітиму на паркані, бо не хочу молитись на того, хто є продуктом руснявої пропаганди і роками поливав помиями мою ідеологію, мою країну і мою історію. Тому - нах*й, вас! Наш ворог русня, наше майбутнє ху*ове, але я точно знаю, що не русні і не малоросам його писати. Навряд чи зможемо зупинити тих, чия мета "прибарахліца внукам", але і сидіти, чекати чогось, та хоча б не псувати деякі плани внутрішніх гнид - я не збираюсь. Повторюсь - майбутнє у нас хрінове, але воно наше! Віримо у ЗСУ, допомагаємо ЗСУ і не мовчимо про зашквари внутрішніх політгнид. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм каналі: https://t.me/dmitriy_chekalkyn
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та хєр там.
А ті, хто зламав рашистські канали, молодці!
Валерій Прозапас: Спостерігається цікава тенденція - за цитування заяв посадовців, зроблених ними до 24.02, ботоферма єрмака-подоляка погрожує доносом в СБУ. Тобто питання мають бути наприклад не до Арахамії, який попередження союзних розвідок про напад, озвучених CNN, порівнював з скабєєвщіною - а до тих, хто ніяк не може пробачити голові парламентської більшості цю підозрілу політичну сліпоту. І не до істеріки Гетманцева про "збільшення витрат на ЗСУ це популізм". І тим більше не до всяких "планів розмінувань" і "розведень" імені Єрмака. .............. Взагалі, 90% гучних промов цих товаріщей з 2019 року можна легко підшити до справи під кодовою назвою "Пр..*****!" - тому ні в якому разі не дивіться вгору, бо ми завжди воювали з Остазією, Большой Брат нікогда нє ошибаєтся, дозволяється тільки плакать.