На оккупированной Херсонщине восемь раз показали обращение Зеленского, взломав российские каналы

На оккупированной части Херсонщины в Каховском районе на российских телеканалах показали обращение президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Олег Батурин со ссылкой на жителей, которые находятся на захваченной врагом территории.

"Вчера на оккупированной части Херсонщины в Каховском районе с 19.00 на российских телеканалах (которые оккупанты начали транслировать с конца марта вместо украинских) показали примерно восемь раз новогоднее обращение Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Как отметили жители оккупированной части Херсонщины, люди благодарны тем, кто взломал российские каналы. Херсонцы смотрели обращение и плакали.

Также читайте: Оккупанты вывозят украинских детей на новогодние праздники, на которых убеждают в преимуществах жизни в РФ, - Центр национального сопротивления

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Херсоні загарбники захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Крім того, на російському супутнику розпочав мовлення херсонський телеканал "ВТВ+".

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва постійно нарощувала медійну присутність у Херсонській області. Куратором пропагандистських телеканалів на Херсонщині призначили російського політтехнолога Олександра Малькевича.