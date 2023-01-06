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Новости ОбществоВойна в Украине
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Зеленский (16511) Новый год (805) обращение (495) оккупация (9500) Херсонщина (3488)

На оккупированной Херсонщине восемь раз показали обращение Зеленского, взломав российские каналы

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

звернення

На оккупированной части Херсонщины в Каховском районе на российских телеканалах показали обращение президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом написал в Фейсбуке журналист Олег Батурин со ссылкой на жителей, которые находятся на захваченной врагом территории.

"Вчера на оккупированной части Херсонщины в Каховском районе с 19.00 на российских телеканалах (которые оккупанты начали транслировать с конца марта вместо украинских) показали примерно восемь раз новогоднее обращение Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Как отметили жители оккупированной части Херсонщины, люди благодарны тем, кто взломал российские каналы. Херсонцы смотрели обращение и плакали.

Также читайте: Оккупанты вывозят украинских детей на новогодние праздники, на которых убеждают в преимуществах жизни в РФ, - Центр национального сопротивления

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Херсоні загарбники захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Крім того, на російському супутнику розпочав мовлення херсонський телеканал "ВТВ+".

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва постійно нарощувала медійну присутність у Херсонській області. Куратором пропагандистських телеканалів на Херсонщині призначили російського політтехнолога Олександра Малькевича.
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Топ комментарии
+21
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06.01.2023 16:40
+18
Прокурори, негайно відкрийте справу. Це ж тортури над цивільним населенням.
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06.01.2023 16:35
+17
Це звісно добре що наші кіібер війська можуть ламати кацапів, але я живучі на підконтрольній Україні території зі 100% про Українською позицією не можу і 3 хвилин витримати його зверненнь
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06.01.2023 16:36
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Прокурори, негайно відкрийте справу. Це ж тортури над цивільним населенням.
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06.01.2023 16:35 Ответить
аж вісім разів! Це ж зброя масового ураження! Навіть гірше!
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06.01.2023 17:54 Ответить
Соловьев со Скабеевой наверно обосрутся.
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06.01.2023 20:04 Ответить
Це звісно добре що наші кіібер війська можуть ламати кацапів, але я живучі на підконтрольній Україні території зі 100% про Українською позицією не можу і 3 хвилин витримати його зверненнь
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06.01.2023 16:36 Ответить
Яка проблема так не слухай.
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06.01.2023 16:38 Ответить
Я і не слухаю. Я просто комениую новину
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06.01.2023 16:40 Ответить
Це просто огидно його слухати, людина яка насміхалися з України, коли вже росія захопила Крим і частину Донбасу і потім не готувалася до півномасштабного вторгнення. Зараз він читає тексти і герой.
Фу *** ...
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06.01.2023 16:50 Ответить
Для окупованої території краже Клоун ніж Х**ло.
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06.01.2023 16:56 Ответить
Та ви мазохіст! Цілих 3 (три) хвилини!
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06.01.2023 16:54 Ответить
будь скромніший...ти тут ні до чого
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06.01.2023 17:16 Ответить
Екий зеля молодець. Висим разив ломав канали, такой подвиг не имеет аналов. Пусть жители Херсонщины полюбуются на чувака обрекшего их на жизнь в окупации. Может на следующих выборах, лет через пять, уже не будут отдавать голоса за молодящееся постаревшее лицо.
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06.01.2023 16:36 Ответить
там ще верещучка лапу приклала... та щось вона згинула з інформпростору... мабуть щоб не ляпнула чогось зайвого....
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06.01.2023 16:46 Ответить
Звернення це нормально,але якщо вони дізнаються більше про ОПеревертнів є вірогідність що вони не захотять щоб їх звільняли від свинособак.
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06.01.2023 16:40 Ответить
Шо ти мелиш хворий. Я з Херсонщини, людям там вкрай необхідно, так саме почути Зеленського. Я за нього не топлю, але сам факт що за скільки місяців окупації окрім рашагавнотв де лється сама ненависть до України і несе фігню "новий"президент пукін дл, людей в окупації це велика підтримка!!!!
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07.01.2023 00:38 Ответить
...людям там вкрай необхідно, так саме почути Зеленського...
Пане Жуков,єдине що їм варто почути від Зебіла,як так швидко свинособаки окупували південь.
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13.01.2023 21:21 Ответить
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06.01.2023 16:40 Ответить
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06.01.2023 16:43 Ответить
Журавель Юрій Zhuravel Yuriy

3 ч. ·

6 січня народився символ українського Херсона, затятий перфекціоніст (а по іншому бути в артилерії не могло) - ОЛЕКСА АЛМАЗІВ.
Один з найталановитіших бойових генералів
Армії УНР. Бувши полковником російської армії,
командиром 1-го кінно-гірського дивізіону, восени
1917 розпочав його українізацію та організував у
Києві Гарматний дивізіон дво-батарейного складу.
Вже у січні 1918 вів бої проти більшовицьких військ
на підступах до Києва. За правління гетьмана
Скоропадського брав участь в успішному поході
полковника Болбочана на Крим.
Відзначений Залізним Хрестом «За Зимовий похід і
бої».
До 1921 року дивізіон перебував у складі різних
з'єднань Армії УНР, але отримав назву Алмазівський,
оскільки завжди його очолював Алмазів.
Скарбниця українських перемог у 1918-1920 роках
значною мірою була наповнена саме завдяки
алмазівцям
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06.01.2023 16:44 Ответить
ЯКА ЦУКА ЗНИЩІЛА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ ? Чому в підручниках мало інфи?

мацква завжди контролювала посади міністрів освіти і культури в УКРАІНЕ. Табачника не міг звільнити даже Янек.

а ось фігури Ткаченко і Шкарлета явно узгоджували з рашей через Портнова
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06.01.2023 16:48 Ответить
Пропоную створити группу- пам'ятник Алмазову і поруч з ним усім героям павшим у бузковому парку.

УКРАІНА МАЕ СВОЇХ ГЕРОЇВ ‼️
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06.01.2023 16:57 Ответить
Він похований в Луцьку, на кладовищі яке вже знесли. І там встановили пам'ятний знак.
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06.01.2023 17:05 Ответить
Но пам'ятник в місті Херсон мае йому бути і вулиця теж
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06.01.2023 17:06 Ответить
краще би Залужного показали... а то стидоба всесвітня та нелюдські тортури
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06.01.2023 16:44 Ответить
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06.01.2023 16:44 Ответить
Лучше бы показали видео про шашлыки... Или про "мир в глазах *****".
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06.01.2023 16:45 Ответить
а от скромность дерьмака, просто удивительна!! роет в оп-е презика свои кротовые норы и в не ус не дует ))
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06.01.2023 16:48 Ответить
Дмитро Чекалкин4 години тому

Олег Леусенко: Ні, вони не блазні, вони цілеспрямовано провалювали підготовку до оборони України. Тим самим прирекли сотні тисяч громадян на загибель. Проте, про це вам не скажуть на марафоні зрадників. Але, скріни не горять. Кожний відповість за провал підготовки до широкого вторгнення рф. Бородач: Тому, шановні захисники, ідеології "не на часі" - ідіть слідом за руснявим кораблем. Скільки я житиму, я не пробачу жодного рашиста і жодну істоту, яка роками поглинала рашситську пропаганду і зробила все, щоб я втратив все,щоб загинули знайомі і близькі, щоб хтось писав мені, що я висітиму на паркані, бо не хочу молитись на того, хто є продуктом руснявої пропаганди і роками поливав помиями мою ідеологію, мою країну і мою історію. Тому - нах*й, вас! Наш ворог русня, наше майбутнє ху*ове, але я точно знаю, що не русні і не малоросам його писати. Навряд чи зможемо зупинити тих, чия мета "прибарахліца внукам", але і сидіти, чекати чогось, та хоча б не псувати деякі плани внутрішніх гнид - я не збираюсь. Повторюсь - майбутнє у нас хрінове, але воно наше! Віримо у ЗСУ, допомагаємо ЗСУ і не мовчимо про зашквари внутрішніх політгнид. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм каналі: https://t.me/dmitriy_chekalkyn
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06.01.2023 16:51 Ответить
так, скріни не горять. Але з характеристикою майбутнього я не згоден
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06.01.2023 17:22 Ответить
"Кожний відповість за провал"

та хєр там.
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06.01.2023 20:37 Ответить
ну а на роялі він їм хоч зіграв?
А ті, хто зламав рашистські канали, молодці!
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06.01.2023 16:57 Ответить
Дмитро Чекалкин2 години тому

Валерій Прозапас: Спостерігається цікава тенденція - за цитування заяв посадовців, зроблених ними до 24.02, ботоферма єрмака-подоляка погрожує доносом в СБУ. Тобто питання мають бути наприклад не до Арахамії, який попередження союзних розвідок про напад, озвучених CNN, порівнював з скабєєвщіною - а до тих, хто ніяк не може пробачити голові парламентської більшості цю підозрілу політичну сліпоту. І не до істеріки Гетманцева про "збільшення витрат на ЗСУ це популізм". І тим більше не до всяких "планів розмінувань" і "розведень" імені Єрмака. .............. Взагалі, 90% гучних промов цих товаріщей з 2019 року можна легко підшити до справи під кодовою назвою "Пр..*****!" - тому ні в якому разі не дивіться вгору, бо ми завжди воювали з Остазією, Большой Брат нікогда нє ошибаєтся, дозволяється тільки плакать.
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06.01.2023 16:58 Ответить
замало їм страждань...
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06.01.2023 17:00 Ответить
Три роки тому Зеленський з Буковелю полетів до Оману Пройшло три роки, але й досі так і немає відповіді на цілу низку запитань: Чому поїздка до Оману президента Зеленського була настільки таємною, якщо у нього там були заплановані офіційні робочі зустрічі? Чому про зустріч з оманськими чиновниками ми дізналися лише після витоку інформації - фото, де Зеленського помітили у шортах та футболці в дорогому п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel? Про що міг говорити Зеленський із секретарем РНБО росії Патрушевим, який є довіреною особою Путіна? (13 лютого 2020 року Володимир Ар'єв оприлюднив відповідь ОПУ, що поїздка президента України в Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу і відбувалася за особисті кошти) Журналісти з'ясували, що Микола Патрушев прилітав до міста Маскат (Оман), коли там перебував Зеленський. Російський чиновник прилетів у ніч з 7 на 8 січня тим самим чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маскату в Київ. Зеленський заявляв, що привіз із Оману інвестиції на мільярди доларів. Однак, обсяг прямих інвестицій із Султанату Оман до України у 2020 році та у першому півріччі 2021 року дорівнював нулю. Не чути і про допомогу Оману у боротьбі проти агресії росії. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм каналі: https://t.me/dmitriy_chekalkyn

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06.01.2023 17:30 Ответить
Якась дивна новина. У багатьох на окупованих залишилися супутникові антени, по ним й досі дивляться українське ТВ. Рашистське показують на ТВ2, яке ретранслюють з телевізійних вишок. Що ретранслювати, вирішують управлінці на вишках. Безумовно там московити вже давно переналаштували прийом з російських супутників. А хакери взломали саме супутникові російські канали і звернення Зелі дивилися і певні райони московії. То ніякого зламу особисто для Херсонщини не було. І взагалі, хто хоче, той і зараз знаходить можливість дивитися українське ТВ, а хто не хоче, той і раніше дивився тільки рашатудей.
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06.01.2023 17:33 Ответить
Не у всіх є супутникове тв, а саме в більшості Т2. Так що мусять старі люди дивитися парашатв.
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07.01.2023 00:41 Ответить
 
 