РФ вербует наемников на Балканах, - Центр национального сопротивления
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Основной регион для вербовки наемников – Балканы. Одним из ответственных за это является серб Деян Берич.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Основным регионом для вербовки наемников являются Балканы. Одним из ответственных за это является проживающий в России серб Деян Берич. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году.
Еще один известный сербский наемник Жик Радоич сейчас участвует в войне на стороне России.
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+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий06.01.2023 17:15
+6 Панас Стець
показать весь комментарий06.01.2023 16:59
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Бакланов на Балканах!
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