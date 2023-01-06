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РФ вербует наемников на Балканах, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,армія,найманці

Основной регион для вербовки наемников – Балканы. Одним из ответственных за это является серб Деян Берич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Основным регионом для вербовки наемников являются Балканы. Одним из ответственных за это является проживающий в России серб Деян Берич. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году.

Еще один известный сербский наемник Жик Радоич сейчас участвует в войне на стороне России.

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Топ комментарии
+8
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06.01.2023 17:15
+6
знову ці вшиві серби... спецслужбам задача - знищити того деяна берича.
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06.01.2023 16:59
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эти идут по графе "сермобы".
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06.01.2023 17:01 Ответить
"СВО" йде за планом. Здихайте кацапські виродки
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06.01.2023 16:57 Ответить
знову ці вшиві серби... спецслужбам задача - знищити того деяна берича.
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06.01.2023 16:59 Ответить
Српскі братУшкі шукають гарні врби, на яких висітимуть
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06.01.2023 17:11 Ответить
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06.01.2023 17:15 Ответить
и сколько их там отбитых шахидов наберется .. человек 20-30 ? ... это на 3 часа под Бахмутом
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06.01.2023 17:16 Ответить
Ну сербы - это не все Балканы
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06.01.2023 17:18 Ответить
От де могла статись у нагоді, група "Шведа",яку знищили Зе-єрмаки...
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06.01.2023 17:21 Ответить
РФ вербує найманців на Балканах

Бакланов на Балканах!
)))
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06.01.2023 18:16 Ответить
Було б добре якби парочку перших полонених сербських найманців відправили на адресу, яку знають всі постраждалі від пансербізму.
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06.01.2023 18:31 Ответить
Знали б оті потенційні найманці, що і грошей на виплату у московії обмаль, і офіцери у т.з. другій армії світу--тупоголові та рукожопі. "Руцкая рулєтка"--те, з чим вони одразу стикнуться.
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06.01.2023 19:22 Ответить
тепер Україні доведеться зменьшити кількість ще й сербських довбойопів
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06.01.2023 20:22 Ответить
Пока деричу в ПТУ, повышать профессионализм.
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07.01.2023 14:21 Ответить
 
 