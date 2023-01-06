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Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния, - министр обороны Акар

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

акар,хулусі

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара хочет добиться долгосрочного мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, Анкара прилагает усилия, чтобы приблизить мир в Украине. Он отметил, что Турция выступает против превращения Черноморского региона в зону стратегического противостояния.

Акар подчеркнул, что его страна стремится к прекращению огня и долгосрочному миру в Украине.

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Топ комментарии
+27
Потопить кацапские лоханки и в Черноморском регионе тихо и спокойно.
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06.01.2023 18:26
+18
Він зазначив, що Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння. а де ж Ви були прорашистські турецькі холуї, коли рашист з 2014 року перетворював Чорноморський регіон для майбутньої війни з Україною.окупувавши попередньо український Крим.???
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06.01.2023 18:31
+15
То розбомбіть кацапський флот, і ніякого протистояння не буде!
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06.01.2023 18:32
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Потопить кацапские лоханки и в Черноморском регионе тихо и спокойно.
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06.01.2023 18:26 Ответить
туреччина, це, насамперед томати та, трішечки, байрактари
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06.01.2023 18:27 Ответить
Туреччина-це по перше закриті протоки для проходу російських військових кораблів.
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06.01.2023 20:39 Ответить
тебе ердоганске рило не питають
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06.01.2023 21:48 Ответить
Згинь, козломордий!
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06.01.2023 23:40 Ответить
Спільне знищення московії повністю задовольняє бажання Туреччини! Долучайтесь османи!
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06.01.2023 18:29 Ответить
Він зазначив, що Туреччина виступає проти перетворення Чорноморського регіону на зону стратегічного протистояння. а де ж Ви були прорашистські турецькі холуї, коли рашист з 2014 року перетворював Чорноморський регіон для майбутньої війни з Україною.окупувавши попередньо український Крим.???
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06.01.2023 18:31 Ответить
То розбомбіть кацапський флот, і ніякого протистояння не буде!
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06.01.2023 18:32 Ответить
ердоган прикриває жопу ПУтани.
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06.01.2023 18:34 Ответить
турки сейчас стригут кацапов как овец - начиная с газа заканчивая перепродажей нефти и зерном - им выгодна именно такая ситуация
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06.01.2023 18:38 Ответить
і нас стрижуть,коли барижать зерновим коридором.
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06.01.2023 18:43 Ответить
нас нет - байрактар это не стрижка а реальная помощь
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06.01.2023 18:45 Ответить
ага.це коли перднув,а кричить що отакенну купу насрав.
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06.01.2023 18:54 Ответить
если вам не нравится помощь тогда откажитесь от нее и сделайте свое
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06.01.2023 19:06 Ответить
ну це ти загнув....еслі вам нє нравітся джєнщіна,атрєжтє сєбє яйца.а можна я пиво....вмєсто ненравіца ?
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06.01.2023 19:30 Ответить
так отдави - а всим відомо,що ердоган повія.міняти правду і честь на простий зиск - западло.тим більше коли весь світ за цим спостерігає.
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06.01.2023 19:52 Ответить
це не допомога, це дуже велики гроши
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06.01.2023 19:36 Ответить
Ви коли-небудь зрозумієте, що в нашій ситуації треба кожному, хто допомагає кланятись в ноги і вирішувати всі питання професійною дипломатією, а не наскоками с претензіями і вибриками, як це роблять зелені придурки (чи скоріше кремлядські підстилки).
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06.01.2023 21:12 Ответить
Хитрючi паразiти.
"Цигель,цигеь ай-люлю,
"Михаил Светлов" ту-ту".
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06.01.2023 21:34 Ответить
Я за мир. Але український. Він передбачає перемогу над кацапієй і підписання Куйлом акту про капітуляцію
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06.01.2023 18:35 Ответить
Кот никогда не истребит ВСЕХ мышей в хате, бо знает, шо после ему будет нечего делать. Так и Эрдоган не хочет развала московии, бо тогда отпадет нужда НАТО в Турции, сидящей на проливах.
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06.01.2023 18:37 Ответить
Возможно это то в стратегическом плане. А в тактическом Турция при нынешней ситуации, вместе с Китаем- стрижет купоны, имея возможность зарабатывать на "параллельном импорте" в рф. За это платит просто словам, причем очень двусмысленными. А проливы Турция для прохода военных кораблей рф, Турция закрыла.
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06.01.2023 20:47 Ответить
Акар наголосив, що його країна прагне припинення вогню та довгострокового миру в Україні станом лінії фронту на сьогодняшній день.

я правильно зрозумів турецький посил?
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06.01.2023 18:47 Ответить
если он такое несет то такого не будет - походу кремль предложил отдать Сибирь не китайцам а туркам
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06.01.2023 19:08 Ответить
І ми не проти.
Не для того ми Чорне море копали, щоб усіляка мокшанська наволоч по ньому плаВала.
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06.01.2023 19:17 Ответить
Об этом нужно было думать раньше. Сейчас будет разблокирование украинских портов, с вами или без.
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06.01.2023 19:37 Ответить
Мир наближають лише ЗСУ та їхні постачальники зброї. Все решта - лише занепокоєння навколо власних гаманців.
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06.01.2023 19:46 Ответить
Что она Анкара та может хотеть, если Украина в НАТО, то Турция как бы и не нужна на том фланге.
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06.01.2023 20:22 Ответить
министру Турции,Ты мил человек не по адресу-звони на болота мацковии в бункер *****
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06.01.2023 20:27 Ответить
Яке протистояння? Викинуть геть пуйлостан нафіг і жити дружно і мирно без цієї світової ракової пухлини.
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06.01.2023 21:04 Ответить
Та запросто, допоможіть розбити *****, і після перемоги буде довгостроковий мир.
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06.01.2023 21:34 Ответить
 
 