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Турция готова принять участие в реализации нашей формулы мира, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,ердоган

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасное сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть.

Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - сообщил президент Украины.

Читайте: Путин: РФ "открыта к серьезному диалогу", но Киев должен выполнить "известные требования" и "учитывать новые территориальные реалии"
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Топ комментарии
+33
Орбана ще візьми, бідоносець.
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05.01.2023 17:27
+27
Що ж ти не озвучиш свою «формулу миру»?
Чи боїшся що тобі військові голову відкрутять, як дізнаються?
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05.01.2023 17:31
+18
КАРЛ, ЦЕ 22 ЛЮТЕ 2022 РОКУ 🤥

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05.01.2023 17:42
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Орбана ще візьми, бідоносець.
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05.01.2023 17:27 Ответить
він схильний літати з лелеками і їздити на коні з голим торсом-хіба всі Володі такі?
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05.01.2023 17:41 Ответить
а оман???
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05.01.2023 21:25 Ответить
Який в мзду мир, якщо 20% України окуповані🤦🤦😾
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05.01.2023 17:29 Ответить
Справа не лише в територіях. Який мир може бути з катами, вбивцями українського народу? Лише повна ізоляція від всього цивілізованого світу.
Будь-які домовленості чи навіть перемовини України з цими терористами призведуть до зняття санкцій і нової війни у майбутньому.
Репарації можна отримати з уже заморожених на заході активів. Весною їх було заморожено до $2 трлн.
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05.01.2023 18:34 Ответить
поцікався формулою миру Зеленського спочатку ніж висери тут кидати
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05.01.2023 18:51 Ответить
Сам поцікався. За репарації там ні слова нема, а про безпеку взагалі не зрозуміло в якому ракурсі і дуже може виявитись, що безпека для кацапів буде гарантована відмовою від приєднанння України до НАТО.
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06.01.2023 01:13 Ответить
Формула миру: Накуй з Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Луганської, Донецької обл., Криму.
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05.01.2023 17:30 Ответить
А вже все згідно формули Оманської. Москалям Лівоберіжжя, а українцям Правоберіжжя !
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05.01.2023 18:05 Ответить
А Зе на шматы
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05.01.2023 18:40 Ответить
Що ж ти не озвучиш свою «формулу миру»?
Чи боїшся що тобі військові голову відкрутять, як дізнаються?
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05.01.2023 17:31 Ответить
відкрутять по самі яйця
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05.01.2023 17:35 Ответить
він просто думає як в анегдоті жидові все пробачеться і він самий самий
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05.01.2023 17:37 Ответить
тому і протягують підвищення відповідальності... а для ЗМІ - ліцензування...
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06.01.2023 01:30 Ответить
Мир дружба водка кальбаса и селёдка
Война закончились скидовай сапоги..
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05.01.2023 17:32 Ответить
Ну то випхай *уйла з України!
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05.01.2023 17:32 Ответить
Зеля и ОПЗЖ построили Хунту,а телемарафон по имени Лохотрон..то шутка юмора 95 квартала...
Шоу закончилось...начинается другое..Шоу... Скумбрия по 8 гривен...
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05.01.2023 17:35 Ответить
Турецький десант в Криму?
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05.01.2023 17:37 Ответить
Це що, "зеля" знову кудись хоче заглянути в пошуках "миру"?
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05.01.2023 17:38 Ответить
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05.01.2023 17:39 Ответить
Не ну якщо турецький флот підійде до криму і підтримає збройні сили на півдні тоді я за.Решта варіантів це не про мир!
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05.01.2023 17:39 Ответить
КАРЛ, ЦЕ 22 ЛЮТЕ 2022 РОКУ 🤥

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05.01.2023 17:42 Ответить
Так він дійсно у це вірив. Здамося і ніякої ескалації.
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05.01.2023 18:11 Ответить
При этом Заход давал Украине три дня на супротив
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05.01.2023 18:43 Ответить
Хай пан на Захід не киває, а послідкує що робили і говорили щеневтіки оманські напередодні вторгнення московської орди!
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05.01.2023 19:17 Ответить
Фишка в том что новый состав Конгресса США может не проголосовать за военную и финансовую помощь Украине...,а это значит...что ...?догадаетесь сами..
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05.01.2023 17:42 Ответить
А 40, кот. уже решены? Все остальное "может"
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05.01.2023 17:47 Ответить
Тоді ***нічеське затягування визволення України перед яким АТО буде дитячим садочком
Зе клоуна тоді народ України нах ногою зі влади разом з дЄрмаками, бо треба буде самим робити зброю і ********** і роль просітєля зброї анулюється як така
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05.01.2023 17:49 Ответить
.. так ..так......у Конгресі всі ж дурноголові! Вони ж не розуміють... що програш України.. це стовідсотковий програш США та всього НАТО. Це втрата позиції США...як світового лідера .. Тількі у цій війні США і Євросоюз доведуть смердячим... де їх місце... Чи може Конгрес згодиться, щоб рашка вказала США та НАТО їхне місце у світі? Починайте вже думати! Ніколи не пізно......))))
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05.01.2023 22:11 Ответить
так все уже проголосовано и даже закон о лендлизе подписан - ты что косишь под дурочка или тупо бот кацапский?
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06.01.2023 02:00 Ответить
Зе КЛОУНСЬКИЙ МИР ЦЕ КОЛИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАЗИВАЮТЬ СПІРНИМИ
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05.01.2023 17:44 Ответить
Як кажуть в народі-це ***** на пісній олії те що ригнув суперпереговорник-миротворець подляк.
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05.01.2023 19:19 Ответить
Бо то був початок війни і Зе влада ходила з обісраними штанами кожен день .....
Все там було, і відмова від НАТО, і відмова від Українській мові, Зе клоуни тоді
видвали цирк на ура
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05.01.2023 20:06 Ответить
Нам потрібна формула Перемоги. Мир з ними не можливий.
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05.01.2023 17:46 Ответить
з різних сторін пхають"формули миру".миротворці йомані
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05.01.2023 17:47 Ответить
Финансами занимается в Конгрессе Палата Представителей..Трамписты выступают против любой помощи Украине...,орут что в дурдоме...,кого выберут Спикером Палаты узнаем сегодня вечером...
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05.01.2023 17:48 Ответить
кончай бредить бот на этот год все уже выделено и подписано
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06.01.2023 02:03 Ответить
Андрій Єрмак

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05.01.2023 17:53 Ответить
Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман
Новини Цензор.НЕТ Суспільство



Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".

Про це Цензор.НЕТ розповів директор заводу Леонід Шиман.
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05.01.2023 17:55 Ответить
только там где рядом в норе арестович должен быть еще
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06.01.2023 02:04 Ответить
От чим займається лялька Єрмака,замість перемовин про отримання зброї та економічного тиску.
Миротворець **баний.
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05.01.2023 17:56 Ответить
Малорос блазень - а де українці можуть ознайомитись з цією твоєю "формулою" миру? Чи ти блазень хочеш "нас без нас женити"? Обережно - голову відкрутимо!!!
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05.01.2023 17:58 Ответить
Будь ти проклятий і твоя тюлька -скумбрія.
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05.01.2023 18:00 Ответить
Таке марення !
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05.01.2023 18:00 Ответить
Бідоносець.

Ця лялька дЄрьмака коли приїхала у США (21-22 грудня), то на північні і центральні штати насунувся "язик холоду". Було 25-35 морозу і сильна заметіль, більше 2-х десятків людей загинуло
А у нас воно постійно сидить ...
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05.01.2023 18:05 Ответить
зельц, посети кладбище в украинских селах... ухилянт ... турция готова? дебил... как и весь пердизентский... безумок... ты сначала у народа спроси... мало того, что ты безмозглый, так у тебя - советники бабахнутые... посоветуйся лучше со своей скумбрией по 8 гривен... угребок...
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05.01.2023 18:05 Ответить
Если Эрдогану удастся убедить Путина капитулировать, тогда мир наступит очень быстро. И репарации с контрибуциями.
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05.01.2023 18:16 Ответить
при чем тут эрдоган - путлер давно бы подписал любой мир и капитуляцию рашки если бы кто-то на 100% гарантировал ему жизнь после - а таких людей в мире нет ..
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06.01.2023 02:07 Ответить
Доречі...а є повний текст ціьєї "формули миру"! Які саме пункти там?! Хочу почитати!
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05.01.2023 18:36 Ответить
Та є текст. Виведення кацапських військ з України там іде 4-м пунктом. А перед тим якісь зернові угоди.
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05.01.2023 20:48 Ответить
А кацапам Ердоган те саме пообіцяв?
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05.01.2023 18:40 Ответить
Як би тут не обсирались порохососи - кінцем війни є мирний договір. Зе озвучив українську формулу миру і тільки її Україна обговорює. Там 10 пунктів. Можливо навіть деякі з порохососів одужають її прочитати. Це і є наша формула перемоги.
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05.01.2023 18:56 Ответить
Як обсираються зелені відсмоктувачі українці і світ вже бачили. Особливо на якихось перемовинах в березні в бульбашії і Стамбулі. Так що йди зечмоня ***** за кацапським корабльом!
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05.01.2023 19:26 Ответить
Згинь просто згинь , бо вас поки що ніхто не ображав 😡
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05.01.2023 19:30 Ответить
не позорься скотина оманская мир будешь подсписывать в тюрьме за предательство и воровство во время войны
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06.01.2023 02:08 Ответить
Перестань , дрянь зелена , обзивати украінців порохососами , тому що
не було і немає порохососів , а були і є , птріоти Украіни , які сьогодні
майже всі на фронті ,
на відміну від слуг народу ,( тільки невідомо якого народу )
мабуть
запоребрикового 😡не інакше ,
бо тільки остання наволоч сьогодні ділить украінців і ображає тих , хто дійсно любить свою краіну , а не бабло ‼️
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05.01.2023 19:27 Ответить
Та це подляковий висерок від 29 липня.
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05.01.2023 19:38 Ответить
В ОП вже відреагували:
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ofis-prezidenta-vidreaguvav-na-slova-putina-pro-rizdvyane-pripinennya-vognyu-novini-ukrajini-50295693.html
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05.01.2023 19:53 Ответить
Ердогаша - це "троянська коняка", яку використовують Штати для всякого роду вкидів та тестувань. Але турецькі наступні вибори він програє.
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05.01.2023 19:48 Ответить
..у Туреччині є свої 73 відсотки ідіотів! Все старе сциться за Ердогана... Армія... поліція...ердоганівці... Молодь абсолютно аполітична... І якщо великі міста накштат Стамбула чи Ізміра ще щось нове внесуть ..І з переворотом нічого не вийде..бо Ердоган зробив висновки з минулої спроби перевороту..і дуже прикормив силовиків...
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05.01.2023 22:21 Ответить
Формула абрамовича, ***** та пєрдогана. Вона передбачає знищення України та пізніше всієї Європи
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06.01.2023 14:03 Ответить
 
 