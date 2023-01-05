Турция готова принять участие в реализации нашей формулы мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасное сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть.

Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - сообщил президент Украины.

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