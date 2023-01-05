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Турция готова принять участие в реализации нашей формулы мира, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.
"Обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасное сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть.
Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - сообщил президент Украины.
Топ комментарии
+33 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий05.01.2023 17:27
+27 mrSmith
показать весь комментарий05.01.2023 17:31
+18 Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий05.01.2023 17:42
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Пожалуйста, подождите...
Будь-які домовленості чи навіть перемовини України з цими терористами призведуть до зняття санкцій і нової війни у майбутньому.
Репарації можна отримати з уже заморожених на заході активів. Весною їх було заморожено до $2 трлн.
Чи боїшся що тобі військові голову відкрутять, як дізнаються?
Война закончились скидовай сапоги..
Шоу закончилось...начинается другое..Шоу... Скумбрия по 8 гривен...
Зе клоуна тоді народ України нах ногою зі влади разом з дЄрмаками, бо треба буде самим робити зброю і ********** і роль просітєля зброї анулюється як така
Все там було, і відмова від НАТО, і відмова від Українській мові, Зе клоуни тоді
видвали цирк на ура
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".
Про це Цензор.НЕТ розповів директор заводу Леонід Шиман.
Миротворець **баний.
Ця лялька дЄрьмака коли приїхала у США (21-22 грудня), то на північні і центральні штати насунувся "язик холоду". Було 25-35 морозу і сильна заметіль, більше 2-х десятків людей загинуло
А у нас воно постійно сидить ...
не було і немає порохососів , а були і є , птріоти Украіни , які сьогодні
майже всі на фронті ,
на відміну від слуг народу ,( тільки невідомо якого народу )
мабуть
запоребрикового 😡не інакше ,
бо тільки остання наволоч сьогодні ділить украінців і ображає тих , хто дійсно любить свою краіну , а не бабло ‼️
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ofis-prezidenta-vidreaguvav-na-slova-putina-pro-rizdvyane-pripinennya-vognyu-novini-ukrajini-50295693.html