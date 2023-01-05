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Туреччина готова взяти участь у реалізації нашої формули миру, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Обговорили з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю наших країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Загарбників там не має бути.
Поспілкувалися також про обмін військовополоненими за турецького посередництва, розвиток зернової угоди. Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - повідомив президент України.
Топ коментарі
+33 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар05.01.2023 17:27
+27 mrSmith
показати весь коментар05.01.2023 17:31
+18 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар05.01.2023 17:42
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Будь ласка, зачекайте...
Будь-які домовленості чи навіть перемовини України з цими терористами призведуть до зняття санкцій і нової війни у майбутньому.
Репарації можна отримати з уже заморожених на заході активів. Весною їх було заморожено до $2 трлн.
Чи боїшся що тобі військові голову відкрутять, як дізнаються?
Война закончились скидовай сапоги..
Шоу закончилось...начинается другое..Шоу... Скумбрия по 8 гривен...
Зе клоуна тоді народ України нах ногою зі влади разом з дЄрмаками, бо треба буде самим робити зброю і ********** і роль просітєля зброї анулюється як така
Все там було, і відмова від НАТО, і відмова від Українській мові, Зе клоуни тоді
видвали цирк на ура
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".
Про це Цензор.НЕТ розповів директор заводу Леонід Шиман.
Миротворець **баний.
Ця лялька дЄрьмака коли приїхала у США (21-22 грудня), то на північні і центральні штати насунувся "язик холоду". Було 25-35 морозу і сильна заметіль, більше 2-х десятків людей загинуло
А у нас воно постійно сидить ...
не було і немає порохососів , а були і є , птріоти Украіни , які сьогодні
майже всі на фронті ,
на відміну від слуг народу ,( тільки невідомо якого народу )
мабуть
запоребрикового 😡не інакше ,
бо тільки остання наволоч сьогодні ділить украінців і ображає тих , хто дійсно любить свою краіну , а не бабло ‼️
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ofis-prezidenta-vidreaguvav-na-slova-putina-pro-rizdvyane-pripinennya-vognyu-novini-ukrajini-50295693.html