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Туреччина готова взяти участь у реалізації нашої формули миру, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,ердоган

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Обговорили з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю наших країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Загарбників там не має бути.

Поспілкувалися також про обмін військовополоненими за турецького посередництва, розвиток зернової угоди. Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - повідомив президент України.

Також читайте: Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина готова до "посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Орбана ще візьми, бідоносець.
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05.01.2023 17:27
+27
Що ж ти не озвучиш свою «формулу миру»?
Чи боїшся що тобі військові голову відкрутять, як дізнаються?
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05.01.2023 17:31
+18
КАРЛ, ЦЕ 22 ЛЮТЕ 2022 РОКУ 🤥

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05.01.2023 17:42
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Орбана ще візьми, бідоносець.
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05.01.2023 17:27 Відповісти
він схильний літати з лелеками і їздити на коні з голим торсом-хіба всі Володі такі?
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05.01.2023 17:41 Відповісти
а оман???
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05.01.2023 21:25 Відповісти
Який в мзду мир, якщо 20% України окуповані🤦🤦😾
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05.01.2023 17:29 Відповісти
Справа не лише в територіях. Який мир може бути з катами, вбивцями українського народу? Лише повна ізоляція від всього цивілізованого світу.
Будь-які домовленості чи навіть перемовини України з цими терористами призведуть до зняття санкцій і нової війни у майбутньому.
Репарації можна отримати з уже заморожених на заході активів. Весною їх було заморожено до $2 трлн.
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05.01.2023 18:34 Відповісти
поцікався формулою миру Зеленського спочатку ніж висери тут кидати
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05.01.2023 18:51 Відповісти
Сам поцікався. За репарації там ні слова нема, а про безпеку взагалі не зрозуміло в якому ракурсі і дуже може виявитись, що безпека для кацапів буде гарантована відмовою від приєднанння України до НАТО.
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06.01.2023 01:13 Відповісти
Формула миру: Накуй з Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Луганської, Донецької обл., Криму.
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05.01.2023 17:30 Відповісти
А вже все згідно формули Оманської. Москалям Лівоберіжжя, а українцям Правоберіжжя !
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05.01.2023 18:05 Відповісти
А Зе на шматы
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05.01.2023 18:40 Відповісти
Що ж ти не озвучиш свою «формулу миру»?
Чи боїшся що тобі військові голову відкрутять, як дізнаються?
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05.01.2023 17:31 Відповісти
відкрутять по самі яйця
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05.01.2023 17:35 Відповісти
він просто думає як в анегдоті жидові все пробачеться і він самий самий
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05.01.2023 17:37 Відповісти
тому і протягують підвищення відповідальності... а для ЗМІ - ліцензування...
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06.01.2023 01:30 Відповісти
Мир дружба водка кальбаса и селёдка
Война закончились скидовай сапоги..
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05.01.2023 17:32 Відповісти
Ну то випхай *уйла з України!
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05.01.2023 17:32 Відповісти
Зеля и ОПЗЖ построили Хунту,а телемарафон по имени Лохотрон..то шутка юмора 95 квартала...
Шоу закончилось...начинается другое..Шоу... Скумбрия по 8 гривен...
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05.01.2023 17:35 Відповісти
Турецький десант в Криму?
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05.01.2023 17:37 Відповісти
Це що, "зеля" знову кудись хоче заглянути в пошуках "миру"?
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05.01.2023 17:38 Відповісти
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05.01.2023 17:39 Відповісти
Не ну якщо турецький флот підійде до криму і підтримає збройні сили на півдні тоді я за.Решта варіантів це не про мир!
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05.01.2023 17:39 Відповісти
КАРЛ, ЦЕ 22 ЛЮТЕ 2022 РОКУ 🤥

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05.01.2023 17:42 Відповісти
Так він дійсно у це вірив. Здамося і ніякої ескалації.
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05.01.2023 18:11 Відповісти
При этом Заход давал Украине три дня на супротив
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05.01.2023 18:43 Відповісти
Хай пан на Захід не киває, а послідкує що робили і говорили щеневтіки оманські напередодні вторгнення московської орди!
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05.01.2023 19:17 Відповісти
Фишка в том что новый состав Конгресса США может не проголосовать за военную и финансовую помощь Украине...,а это значит...что ...?догадаетесь сами..
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05.01.2023 17:42 Відповісти
А 40, кот. уже решены? Все остальное "может"
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05.01.2023 17:47 Відповісти
Тоді ***нічеське затягування визволення України перед яким АТО буде дитячим садочком
Зе клоуна тоді народ України нах ногою зі влади разом з дЄрмаками, бо треба буде самим робити зброю і ********** і роль просітєля зброї анулюється як така
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05.01.2023 17:49 Відповісти
.. так ..так......у Конгресі всі ж дурноголові! Вони ж не розуміють... що програш України.. це стовідсотковий програш США та всього НАТО. Це втрата позиції США...як світового лідера .. Тількі у цій війні США і Євросоюз доведуть смердячим... де їх місце... Чи може Конгрес згодиться, щоб рашка вказала США та НАТО їхне місце у світі? Починайте вже думати! Ніколи не пізно......))))
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05.01.2023 22:11 Відповісти
так все уже проголосовано и даже закон о лендлизе подписан - ты что косишь под дурочка или тупо бот кацапский?
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06.01.2023 02:00 Відповісти
Зе КЛОУНСЬКИЙ МИР ЦЕ КОЛИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАЗИВАЮТЬ СПІРНИМИ
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05.01.2023 17:44 Відповісти
Як кажуть в народі-це ***** на пісній олії те що ригнув суперпереговорник-миротворець подляк.
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05.01.2023 19:19 Відповісти
Бо то був початок війни і Зе влада ходила з обісраними штанами кожен день .....
Все там було, і відмова від НАТО, і відмова від Українській мові, Зе клоуни тоді
видвали цирк на ура
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05.01.2023 20:06 Відповісти
Нам потрібна формула Перемоги. Мир з ними не можливий.
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05.01.2023 17:46 Відповісти
з різних сторін пхають"формули миру".миротворці йомані
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05.01.2023 17:47 Відповісти
Финансами занимается в Конгрессе Палата Представителей..Трамписты выступают против любой помощи Украине...,орут что в дурдоме...,кого выберут Спикером Палаты узнаем сегодня вечером...
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05.01.2023 17:48 Відповісти
кончай бредить бот на этот год все уже выделено и подписано
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06.01.2023 02:03 Відповісти
Андрій Єрмак

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05.01.2023 17:53 Відповісти
Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман
Новини Цензор.НЕТ Суспільство



Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".

Про це Цензор.НЕТ розповів директор заводу Леонід Шиман.
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05.01.2023 17:55 Відповісти
только там где рядом в норе арестович должен быть еще
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06.01.2023 02:04 Відповісти
От чим займається лялька Єрмака,замість перемовин про отримання зброї та економічного тиску.
Миротворець **баний.
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05.01.2023 17:56 Відповісти
Малорос блазень - а де українці можуть ознайомитись з цією твоєю "формулою" миру? Чи ти блазень хочеш "нас без нас женити"? Обережно - голову відкрутимо!!!
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05.01.2023 17:58 Відповісти
Будь ти проклятий і твоя тюлька -скумбрія.
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05.01.2023 18:00 Відповісти
Таке марення !
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05.01.2023 18:00 Відповісти
Бідоносець.

Ця лялька дЄрьмака коли приїхала у США (21-22 грудня), то на північні і центральні штати насунувся "язик холоду". Було 25-35 морозу і сильна заметіль, більше 2-х десятків людей загинуло
А у нас воно постійно сидить ...
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05.01.2023 18:05 Відповісти
зельц, посети кладбище в украинских селах... ухилянт ... турция готова? дебил... как и весь пердизентский... безумок... ты сначала у народа спроси... мало того, что ты безмозглый, так у тебя - советники бабахнутые... посоветуйся лучше со своей скумбрией по 8 гривен... угребок...
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05.01.2023 18:05 Відповісти
Если Эрдогану удастся убедить Путина капитулировать, тогда мир наступит очень быстро. И репарации с контрибуциями.
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05.01.2023 18:16 Відповісти
при чем тут эрдоган - путлер давно бы подписал любой мир и капитуляцию рашки если бы кто-то на 100% гарантировал ему жизнь после - а таких людей в мире нет ..
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06.01.2023 02:07 Відповісти
Доречі...а є повний текст ціьєї "формули миру"! Які саме пункти там?! Хочу почитати!
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05.01.2023 18:36 Відповісти
Та є текст. Виведення кацапських військ з України там іде 4-м пунктом. А перед тим якісь зернові угоди.
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05.01.2023 20:48 Відповісти
А кацапам Ердоган те саме пообіцяв?
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05.01.2023 18:40 Відповісти
Як би тут не обсирались порохососи - кінцем війни є мирний договір. Зе озвучив українську формулу миру і тільки її Україна обговорює. Там 10 пунктів. Можливо навіть деякі з порохососів одужають її прочитати. Це і є наша формула перемоги.
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05.01.2023 18:56 Відповісти
Як обсираються зелені відсмоктувачі українці і світ вже бачили. Особливо на якихось перемовинах в березні в бульбашії і Стамбулі. Так що йди зечмоня ***** за кацапським корабльом!
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05.01.2023 19:26 Відповісти
Згинь просто згинь , бо вас поки що ніхто не ображав 😡
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05.01.2023 19:30 Відповісти
не позорься скотина оманская мир будешь подсписывать в тюрьме за предательство и воровство во время войны
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06.01.2023 02:08 Відповісти
Перестань , дрянь зелена , обзивати украінців порохососами , тому що
не було і немає порохососів , а були і є , птріоти Украіни , які сьогодні
майже всі на фронті ,
на відміну від слуг народу ,( тільки невідомо якого народу )
мабуть
запоребрикового 😡не інакше ,
бо тільки остання наволоч сьогодні ділить украінців і ображає тих , хто дійсно любить свою краіну , а не бабло ‼️
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05.01.2023 19:27 Відповісти
Та це подляковий висерок від 29 липня.
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05.01.2023 19:38 Відповісти
В ОП вже відреагували:
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ofis-prezidenta-vidreaguvav-na-slova-putina-pro-rizdvyane-pripinennya-vognyu-novini-ukrajini-50295693.html
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05.01.2023 19:53 Відповісти
Ердогаша - це "троянська коняка", яку використовують Штати для всякого роду вкидів та тестувань. Але турецькі наступні вибори він програє.
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05.01.2023 19:48 Відповісти
..у Туреччині є свої 73 відсотки ідіотів! Все старе сциться за Ердогана... Армія... поліція...ердоганівці... Молодь абсолютно аполітична... І якщо великі міста накштат Стамбула чи Ізміра ще щось нове внесуть ..І з переворотом нічого не вийде..бо Ердоган зробив висновки з минулої спроби перевороту..і дуже прикормив силовиків...
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05.01.2023 22:21 Відповісти
Формула абрамовича, ***** та пєрдогана. Вона передбачає знищення України та пізніше всієї Європи
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06.01.2023 14:03 Відповісти
 
 