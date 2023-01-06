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Новости Война в Украине
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Германия (6005) Patriot (95)

Мы передадим Patriot для Украины из своих запасов, - Бундесвер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Украина получит от Германии систему Patriot из запасов бундесвера, а не из числа тех, которые пообещал Берлин своим союзникам в Восточной Европе.

Это уточнил в пятницу на брифинге представитель Министерства обороны ФРГ Давид Гельмбольд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается обязательств перед Словакией, то мы продолжаем миссию. Планы относительно Польши мы также воплотим в жизнь. Для Украины было решено передать дополнительную систему, или, по крайней мере, необходимые компоненты из запасов бундесвера", – сказал представитель, добавив, что этот шаг делается вместе с американскими партнерами.

Он подчеркнул важность помощи Украине в защите от российских ударов с воздуха. Германия, напомнил Гельмбольд, уже не первый месяц помогает в этом аспекте: ВСУ сбивают воздушные цели ракетами Stinger, Strela (о передаче которых объявили уже 26-27 февраля 2022 года), САУ Gepard и Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra и системой Iris-T. Patriot станет следующим шагом.

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Представитель Минобороны добавил, что системы ПВО Iris-T и Patriot имеют разный радиус действия и другие отличия в функционировании. В частности, Patriot состоит из большего количества компонентов, поэтому важно то, чтобы она функционировала в общей системе.

Обучать управлению украинских бойцов будут в ФРГ и в США.

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Топ комментарии
+30
Відзначу, що німці програли кацапам лише тому, що проти німців воювали українці та інші поневолені народи СРСР, а також США, Британія і взагалі увесь Західний фронт. Гітлерівська Німеччина розчавила би будь-яку історичну версію кацапстана (без допомоги інших народів) за лічені місяці
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06.01.2023 19:43
+18
Виже Фатерлянд после меркальшины приходит в вменяемое состояние.
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06.01.2023 19:07
+15
Поляки ж просили нещодавно, щоб дали петріоти Україні. І навіщо тоді було цю комедію ламати? Тобто тоді не могли, а зараз змогли? Сиділи і чекали, що скаже великий брат? І щойно з Вашингтона дали відмашку, як магічним чином знайшлися і зайві патріоти.
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06.01.2023 19:12
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Правила форума Совет форумчан
Ми передамо передасть Patriot для України зі своїх запасів, - Бундесвер Джерело: https://censor.net/ua/n3391738

Хто передасть? То кацапи передасть.
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06.01.2023 19:07 Ответить
настоящие передасты
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06.01.2023 19:13 Ответить
Напевно батя Шольца все-таки був в Ваффен-СС раз Шольц передає таку зброю. Все-таки німці вирішили хоч і опосередковано ,помститися кацапам за програш у Другій Світовій. І нагнути кацапофашистів за нечувану зухвалість та напад на сусідні держави.Ібо нєфіг.
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06.01.2023 19:35 Ответить
Відзначу, що німці програли кацапам лише тому, що проти німців воювали українці та інші поневолені народи СРСР, а також США, Британія і взагалі увесь Західний фронт. Гітлерівська Німеччина розчавила би будь-яку історичну версію кацапстана (без допомоги інших народів) за лічені місяці
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06.01.2023 19:43 Ответить
Згоден на 100% Салдафони будьонного на коняках мало що могли зробити проти механізованих військ Вермахту. Вангую що ті німці з минулого зараз з легкістю наваляли б ******** кацапам (якщо не враховувати наявність ЯЗ) .
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06.01.2023 19:47 Ответить
Безумовно! Справа ще й в інтелекті керівництва. Зокрема, й військових очільників. Війська Вермахту очолювали генерали з елітних німецьких родин, освічені та високоінтелектуальні. Не порівняти з алкашами гєрасімовим, суровікіним. Та й Гітлер, Герінг, Рібентроп та інші лідери нацистів теж на три голови вищі в усіх сенсах за путіна, лаврова, мєдвєдєва та решти російських дегенератів
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06.01.2023 19:58 Ответить
Кацапи це знали тому й вирішили знизити інтелектуальну планку сусідніх держав до свого рівня шляхом розстрілів української та польської інтелігенції. Недарма в Катині було знищено майже 21 000 польських військових офіцерів та інтелігенції. Кацапи це зробили цілком осмислено. А полякам й досі Бандера поперек горла і Волинська "різня". А підірваний літак з Качинським? Типу "можем пафтаріть?" Чомусь шовініст моравецький лише Бандеру згадує.(падло прокацаплене).
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06.01.2023 20:07 Ответить
Мого діда, офіцера польської армії, в 39 році врятувало лише те, що він потрапив у німецький полон, а не в радянський
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06.01.2023 20:22 Ответить
Это Моравецкий прокацапленный? Туск то да "наш человек в Варшаве" по высказыванию куйла, а Моравецкий больше про-украинский чем кто-либо.
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07.01.2023 01:35 Ответить
Вони б і ******** німцям наваляли. Вони стали зовсім аморфні і ***************.
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07.01.2023 00:18 Ответить
Переговори про ленд ліз, почались в грудні 1941 року. А самі поставки - в 1943. Одним м'ясом, рябий упиряка, нічого б не вирішив, це правда
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06.01.2023 19:57 Ответить
Это не так. Первый конвой в Мурманск пришел в августе 41 года, и с тех пор поставки прерывались только два раза - между июлем и сентябрем 42 года и с марта по ноябрь 43 года. последний пришел в мае 45. Всего было 78 конвоев. Пришло 1400 транспортных судов, и еще 85 были потоплены в пути. Это только атлантические конвои, и их было меньше чем тихоокеанских.
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07.01.2023 00:43 Ответить
Питання, чи був цей конвой в рамках лендлізу, скоріш за все, ні. В серпні, вусатий ще не роздуплився та знову вів бойові дії проти Фінляндії. Восени 1941 року, ввів війська в Персію
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07.01.2023 13:39 Ответить
распечатали немецкие запасы
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06.01.2023 19:07 Ответить
НЗ)
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06.01.2023 19:55 Ответить
Може ліверні ковбаси добре потрусять закрома фатєрлянду і знайдуть нам ще бодай королевських тигрів!
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06.01.2023 21:39 Ответить
Передамо передасть - це як?
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06.01.2023 19:07 Ответить
на цензорі вже празнік, в разгарі.. прості їх, Господи 🤭
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06.01.2023 19:13 Ответить
.... передасти передадуть, що тут не зрозуміло? Хоч якась з них нам користь є!
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06.01.2023 19:16 Ответить
Тс-с... Конспірація
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06.01.2023 19:32 Ответить
Виже Фатерлянд после меркальшины приходит в вменяемое состояние.
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06.01.2023 19:07 Ответить
Просто российский газ оттуда выветрился. Там кацапня точно что то добавляет чтобы ввести клиентов в невменяемое состояние.
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06.01.2023 19:47 Ответить
Передамо передасть це як? Бутусов найми людей які хоч граматику знають, або читають те що написали
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06.01.2023 19:11 Ответить
Вони вже святкують ))
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06.01.2023 19:20 Ответить
хлопці випили просто
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06.01.2023 19:31 Ответить
Поляки ж просили нещодавно, щоб дали петріоти Україні. І навіщо тоді було цю комедію ламати? Тобто тоді не могли, а зараз змогли? Сиділи і чекали, що скаже великий брат? І щойно з Вашингтона дали відмашку, як магічним чином знайшлися і зайві патріоти.
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06.01.2023 19:12 Ответить
принцип называется - не высовывайся.
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06.01.2023 19:20 Ответить
Це називається трохи інакше - хитро...ість
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06.01.2023 19:23 Ответить
ТИ уважно прочитав мій коментар? Підозрюю, що ні.
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06.01.2023 19:38 Ответить
Навчись розмовляти нормально, а не як зек пригожинський. А потім поспілкуємося. До речі, це український форум, якщо ТИ не помітив. Тому непогано було б і мову вивчити.

ТИ на співбесіді про отримання виду на жительство чи на іспиті на громадянство теж постійно FUCK казав?
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06.01.2023 20:03 Ответить
С этим они сами разберутся, когда и почему передают. Главное, что это не отразится на поставке в Польшу и в плюсах будет еще один Пэтриот, который поляки наверняка разместят вблизи украинской границы и будет прикрыты Львов и округа.
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06.01.2023 19:39 Ответить
Самі вони, судячи з усього, не розберуться. Вони все чекають наказу згори...

А петріотами поляки точно в наш повітряний простір стріляти не будуть.
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06.01.2023 20:06 Ответить
Ну так, на то он и коллективный Запад.))) Давно пора бы привыкнуть. Не могут без отмашки дирижера. И это сейчас не стеб. Особенно это касается немцев. У них вообще после войны запрет был долгое время на тяжелое вооружение. Очевидно какие-то психологические барьеры до сих пор остались. Как бы ни было, раздуплились и хорошо))
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06.01.2023 20:15 Ответить
А вот и ключик от ларчика. Читайте https://haqqin.az/news/270705
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06.01.2023 20:34 Ответить
А я про що? ))
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06.01.2023 21:42 Ответить
Редактор Цензор.нет перевірить перевірять
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06.01.2023 19:13 Ответить
Журналисты уже 155мм гаубицами по воздушным целям бьют).
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06.01.2023 19:16 Ответить
Технічно це можливо, але малоймовірно, якщо наприклад завис гелікоптер в повітрі, відомо куди наводитися, і його хтось підсвітить лазером, то екскалібуром його можна збити.
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06.01.2023 20:23 Ответить
доволі складно але можливо - осколковий підрив у повітрі.
На фронті про таке ще інформації не було.
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07.01.2023 00:38 Ответить
Бо є багато інших способів збити гелікоптер, пзрк, зрк, навіть птрк, бо гвинтокрили надовго не зависають, поки ракету птрк ведуть. Тому часу немає на фіксацію координат, передачу. Це якби вони десь систематично зависали, тоді можна і екскалібуром, якщо для історії)
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07.01.2023 01:50 Ответить
мова була саме про гаубицю а значить мова саме про середні і дальні тили передових військ - там транспортні санітарні швендяють без перестанку.
а XM982 то рідкість рідкісна... Якщо відійдем від централізації управління військ - все може бути... але це неможливо через ермаків/безмозглих...
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07.01.2023 02:08 Ответить
Вы будете смеяться, но в рейтинге армий мира Global Firepower х-стан остается на втором месте!
Украина с 22-го поднялась на 15-е.
https://www-globalfirepower-com.translate.goog/countries-listing.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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06.01.2023 19:18 Ответить
ЯО
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06.01.2023 19:28 Ответить
Ку!))) Макс, как думаешь, сколько времени они вообще будут в этих рейтингах как государство в нынешнем виде. Судя по всему теперь с них не слезут, пока не развалят как совок.
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06.01.2023 19:44 Ответить
Селямчик! Шось чем дальше, тем меньше мне верится в решимость Запада развалить помойку. Отпинать и отобрать средства к существованию - да, а вот довести все это до законного конца - вряд ли.
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06.01.2023 19:48 Ответить
Так рашка уже трясе схорони олігархів на армію мордора. А про Армії і рейтинги читайте дослівно,а не шапку. Там є,що після Перемоги України рейтинг орків буде помножений на нуль
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06.01.2023 20:09 Ответить
Э нет... Похоже таки пойдут до конца, при этом оставят еще и без ЯО. Не зря думаю вашингтонский обком разыгрывает сейчас карту Эрдргана. Турецких политиков редко привлекают, но метко. А сейчас посмотри что происходит. И кацапия один из фрагментов. Не менее интересный пасьянс вокруг Ирана. Турки-саудиты-израильтяне и до кучи Азербайджан с Пакистаном. Думаю, что индийский раджа не просто так отменил визит на болота. Была нужна полная изоляция пуйла и его поездка нарушала сценарий. Едем дальше...кремлевский шут-недомерок после Пекина даже не заикнулся о планах на визит пуйла туда или Си на болота, что было бы логичным. Видно и там открестились уже окончательно. Да и много всего другого как пирог слоеный пластами.
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06.01.2023 20:27 Ответить
Ну, може и так. У меня ж сейчас плановая ежегодная недельная депрессия по случаю дня рождения. Злой на всю галактику.
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06.01.2023 20:33 Ответить
Рановато начал по этому поводу депрессничать))) Заканчивай бодягу, не продуктивное это дело. Лучше на природу смотайся) Мои поздравления кстати, если вместо меня рюмаху опрокинешь, не обижусь. 😁
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06.01.2023 20:39 Ответить
Thanks....I guess. Эта природа рогатая о четырех копытах, мать ее курву перемать 8 раз об пенек, прошлой ночью обгрызла черешенку,которую мы с внуком пр.весною сажали. Вряд ли выживет. Так шо я вместо прогулок одну морозилку освобождаю, буду эту природу туда переселять. Ну, а чарку за твое здоровье я хлопну, но только одну, бо алкоголь - депрессант.
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06.01.2023 20:48 Ответить
Ты полегче, а то тебе тигра устроит морозилку за это рогато-копытное.))))) А черешенку весной еще посадишь. 😄
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06.01.2023 21:05 Ответить
Та вже нiякiх дiдовских сiлов не вистача, курва. Вот шо им в своем лесу не сидится, уже тропинку на заднем дворе протоптали. Летом даже полгаллона волчьей мочи купил, с Аляски, дорогая шо две холеры. Распрыскал по периметру. И ноль реакции, даже не заметили, как ходили бухать под шелковицу, так и шлялись, алкаши парнокопытные.
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06.01.2023 21:12 Ответить
Посади лаванду по периметру. Ну а с волками.... тут скорее их шерсть нужна в чулках к примеру.
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07.01.2023 18:26 Ответить
Лаванду, угу....они летом перцы чили сожрали на корню и не поперхнулись. Эти олени ж не совсем как бы дикие, живут поколениями рядом с людьми. И поэтому наглые и беспредельные. Сегодня ночью птичьи кормушки ограбили, втроем, у меня видео часовое записано на камере наблюдения.
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07.01.2023 18:34 Ответить
Максе, вітаю!...Я О (б)дивувався цьому провтику адмінів ЦН теж. Звичайно ж прикольно вийшло, але ж куди не подайся- errare humanum est. Людський фактор. звідки ж би ми стільки мали здорового гумору, котрий і на передку хлопцям "небо розхмарює"?
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06.01.2023 20:06 Ответить
А ви подивилися,щ тільки по чисельності особливого складу і зброї. А це не показник активності якості і значимості. До речі, кількості зброї ,а не якості. Це не рейтинг, а проста бухгалтерія чогось. Рейтинг це боєздатність, яка відсутня у орків
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06.01.2023 19:33 Ответить
А какой показатель боеспособности у португальской армии или у например у канадской, или у многих других армий которые не воевали много десятков или сотен (как шведская) лет.
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06.01.2023 19:50 Ответить
Это не мой, а скорее твой, судя по флагу.
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06.01.2023 19:51 Ответить
А нам все равно с каких запасов, главно спасибо что передаете. )))
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06.01.2023 19:18 Ответить
Шось все передають,міністерство оборони тоже передає,а по факту форми толком не видали за 10 місяців
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06.01.2023 19:25 Ответить
вам же поляки одразу казали, давайте Україні патріот.. і потрібні були оці викрутаси?
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06.01.2023 19:28 Ответить
Тут був аналіз реакції на передачу такої зброї Україні. Для Німеччини важливо,щоб хтось зробив перший крок, США це зробили і дякуючи їм буде 2 Патріота. Фіни щось писали за танки.....писали
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06.01.2023 19:35 Ответить
а тобі аби ляпнути? де невдоволення? просто вийшло все рівно по польському варіанту. правда поляки казали за декілька батарей одразу) у німців вийшло не дуже гарно в дипломатичному полі. Французи вийшли красавці - перші оголосили за танки, потім США - наш постійний союзник, від нього і чекали. і наостанок німці - такі, ну, вже куди діватись, ми теж дамо.
На міжнародній арені воно грає проти німців, що вони не володіють ініціативою. Хоча грошима вони підтримують більше тої Франції. але про це не виходить говорити
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06.01.2023 19:42 Ответить
Таке враження що німці половину печінки своєї віддали на пересадку чи останню нирку
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06.01.2023 19:30 Ответить
Та ййокылымыны, что за жлобские шутки вокруг анекдота из 90-х ?
Передадут - значит, оно уже тут, если они сообщают об этом сами.
Спасибо надо сказать, а не зубоскалить.
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06.01.2023 19:32 Ответить
Мені цікаво склад - одна пускова установка чи батарея????
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06.01.2023 19:33 Ответить
Памятаю як на початку війни в ОП дуже негативно реагували на Німечину ,а виявляєтся в допомозі нам Німечина друга після США.
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06.01.2023 19:37 Ответить
бо ОПа, .банута на всю обрізану морковку презебіла взесвіту.
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07.01.2023 09:25 Ответить
Пля пздц!!!

Наши воины там в окопах по уши в грязюке , а тут диванные ваиска усераются от не правильной написанной новости
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06.01.2023 19:39 Ответить
Супер, навіть хрести не потрібно перемальовувати
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06.01.2023 19:39 Ответить
Засланий казачок.
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06.01.2023 20:09 Ответить
Данке
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06.01.2023 19:51 Ответить
Bitte!
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06.01.2023 20:17 Ответить
А я особисто викажу свою подяку тільки після реальної передачі німцями цієї системи. Бо обіцянок чув вже достатньо.
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06.01.2023 19:54 Ответить
Подяка від придурка нікому не потрібна.
Німеччина друга обсягом допомоги, і вона нам нічого не винна.
Тож краще бути чемним і вдячним.
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06.01.2023 20:05 Ответить
O,Dankeschön
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06.01.2023 20:12 Ответить
Відомий придурок на цьому сайті це ти, жєрібьёнок.
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06.01.2023 20:35 Ответить
дяка то дяка... але про 500 касок ніхто ще не забув...
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07.01.2023 00:46 Ответить
Поддерживаю
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06.01.2023 20:17 Ответить
ДЯКУЄМО ! Дуже чуйні люди ці німці , зробили нам подарунок до Різдва по юліанському календарю , щоб ми в свою чергу не забули привітати нашого сусіда
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06.01.2023 20:10 Ответить
Смущает вот это: "....дополнительную систему, или, по крайней мере, необходимые компоненты...."
Компоненты....еще болты бы передали....
Снова муть эта немецкая....Скоро год войны, а они компоненты передадут....
Никого от этого не тошнит?
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06.01.2023 20:16 Ответить
Вони ще можуть тактичні шкарпетки назвати "нелетальною зброєю", тому дно маразму ще нк пробити. І ще багато разів у когось затошнить від їх сцикливої допомоги та їх канцелярських формулювань на зразок "щоб не було ескалації конфлікту".
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07.01.2023 13:30 Ответить
Подвергаете себя нападению со стороны Франции.
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06.01.2023 21:01 Ответить
Гепард и Ирис - это вещщь!! Не просто вещь, а ВЕЩЩИЩЩЩЕ! Это скажет любой ПВОшник, имевший дело с советскими системами, хотя они (советские системы) тоже что-то могут после модернизации. Эти немецкие системы работают в комплексе, к ним можно подключить и Патриот с его супер радарами (и необязательно задействовать ракеты Патриота, только в самом крайнем случае), и самолеты ДРЛО, короче, долго рассказывать. Немцы всегда умели хорошо делать оружие, и спасибо им за поддержку в трудное время! Спасибо всем союзникам, ибо все их оружие работает в комплексе!!
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06.01.2023 22:53 Ответить
не стеснятесь, добавте десяток Леопардов.
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07.01.2023 01:27 Ответить
Система ПВО С-600!
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07.01.2023 09:41 Ответить
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07.01.2023 10:45 Ответить
Скорвше, С-666. Число сатани - цілком заслужене москало-ублюдками
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07.01.2023 11:17 Ответить
 
 