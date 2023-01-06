Мы передадим Patriot для Украины из своих запасов, - Бундесвер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина получит от Германии систему Patriot из запасов бундесвера, а не из числа тех, которые пообещал Берлин своим союзникам в Восточной Европе.
Это уточнил в пятницу на брифинге представитель Министерства обороны ФРГ Давид Гельмбольд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается обязательств перед Словакией, то мы продолжаем миссию. Планы относительно Польши мы также воплотим в жизнь. Для Украины было решено передать дополнительную систему, или, по крайней мере, необходимые компоненты из запасов бундесвера", – сказал представитель, добавив, что этот шаг делается вместе с американскими партнерами.
Он подчеркнул важность помощи Украине в защите от российских ударов с воздуха. Германия, напомнил Гельмбольд, уже не первый месяц помогает в этом аспекте: ВСУ сбивают воздушные цели ракетами Stinger, Strela (о передаче которых объявили уже 26-27 февраля 2022 года), САУ Gepard и Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra и системой Iris-T. Patriot станет следующим шагом.
Представитель Минобороны добавил, что системы ПВО Iris-T и Patriot имеют разный радиус действия и другие отличия в функционировании. В частности, Patriot состоит из большего количества компонентов, поэтому важно то, чтобы она функционировала в общей системе.
Обучать управлению украинских бойцов будут в ФРГ и в США.
Пожалуйста, подождите...
Хто передасть? То кацапи передасть.
ТИ на співбесіді про отримання виду на жительство чи на іспиті на громадянство теж постійно FUCK казав?
А петріотами поляки точно в наш повітряний простір стріляти не будуть.
На фронті про таке ще інформації не було.
а XM982 то рідкість рідкісна... Якщо відійдем від централізації управління військ - все може бути... але це неможливо через ермаків/безмозглих...
Украина с 22-го поднялась на 15-е.
https://www-globalfirepower-com.translate.goog/countries-listing.php?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
На міжнародній арені воно грає проти німців, що вони не володіють ініціативою. Хоча грошима вони підтримують більше тої Франції. але про це не виходить говорити
Передадут - значит, оно уже тут, если они сообщают об этом сами.
Спасибо надо сказать, а не зубоскалить.
Наши воины там в окопах по уши в грязюке , а тут диванные ваиска усераются от не правильной написанной новости
Німеччина друга обсягом допомоги, і вона нам нічого не винна.
Тож краще бути чемним і вдячним.
Компоненты....еще болты бы передали....
Снова муть эта немецкая....Скоро год войны, а они компоненты передадут....
Никого от этого не тошнит?