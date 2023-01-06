Несмотря на войну, мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, - Епифаний

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с праздником Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Предстоятеля ПЦУ.

"Сердечно поздравляю каждого из вас с Рождеством Христовым! Несмотря на войну и страшные испытания для украинского народа – мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, света над тьмой".

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла его" – возвещает нам Евангелие. Пусть, несмотря ни на что, радость Рождества Христова наполняет наши сердца, отгоняя скорбь, боль и печаль. А свет Вифлеемской звезды да направляет всех нас к Сыну Божию, с Которым мы способны победить всякое зло. Победа будет за Украиной!

Христос родился! Славим Его!" - отмечается в сообщении.

Читайте также: Епифаний на Рождество проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры