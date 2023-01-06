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Несмотря на войну, мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, - Епифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

епіфаній

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с праздником Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Предстоятеля ПЦУ.

"Сердечно поздравляю каждого из вас с Рождеством Христовым! Несмотря на войну и страшные испытания для украинского народа – мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, света над тьмой".

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла его" – возвещает нам Евангелие. Пусть, несмотря ни на что, радость Рождества Христова наполняет наши сердца, отгоняя скорбь, боль и печаль. А свет Вифлеемской звезды да направляет всех нас к Сыну Божию, с Которым мы способны победить всякое зло. Победа будет за Украиной!

Христос родился! Славим Его!" - отмечается в сообщении.

Читайте также: Епифаний на Рождество проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры
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Топ комментарии
+20
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06.01.2023 21:34
+18
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06.01.2023 21:30
+16
Христос рождається!
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06.01.2023 21:24
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Христос рождається!
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06.01.2023 21:24 Ответить
Славімо Його!!!!
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06.01.2023 21:29 Ответить
пробачте а 25 грудня хто народився?
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06.01.2023 23:05 Ответить
З Різдвом Христовим Українці!!!!!!!
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06.01.2023 21:24 Ответить
Різдво відсвяткували в грудні. А завтра святкуємо "Ukrainian Christmas".
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06.01.2023 23:20 Ответить
а что такое Кристмас ?
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06.01.2023 23:37 Ответить
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06.01.2023 21:30 Ответить
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06.01.2023 21:32 Ответить
патріарх ми з тобою.хай Буде !!!
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06.01.2023 21:33 Ответить
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06.01.2023 21:34 Ответить
вірю!! Господь з нами!
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06.01.2023 21:45 Ответить
🎄☃️😊
Застеліть столи дубові,
Та такі, щоб з краю в край,
Із херсонської пшениці
покладіть там коровай,
Рибки доброї з Одеси
та ікри хоч пів відра,
І смачну донецьку рульку,
Добру юшку із Дніпра,
До борщу із Тернопілля -
щоб черкаські пампушки,
І мазурики волинські,
і полтавські галушки,
Ще би київські котлетки -
неодмінний свята знак,
Та сластьони слобожанські,
запорізький капусняк,
Дерунів поліських миску,
із калини пирогів,
Та щоб пляцків найпишніших
передав нам княжий Львів,
Та вареників макітру
із шкварками аж до дна,
Та налийте повний глечик
закарпатського вина, -
Хай засяде вся родина
за багатим цим столом!
Хай святкує Україна!
З Різдвом!
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06.01.2023 22:16 Ответить
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06.01.2023 22:24 Ответить
https://youtu.be/nHzefqPDBtc...

А це Сватово..на Луганщині . мабуть Бавовнятко залетіло...💥🔥
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪👍✊💯💯💯✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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06.01.2023 22:35 Ответить
Миру, перемоги, здоров'я, щастя всім українцям!
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06.01.2023 22:44 Ответить
не миру , а Перемоги !
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06.01.2023 23:12 Ответить
Миру після перемоги
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07.01.2023 18:22 Ответить
после Победы мир настанет автоматически - на Украину уже ни одна кацапская падла не полезет а других агрессоров и нет ..
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08.01.2023 00:20 Ответить
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06.01.2023 22:59 Ответить
Коммунизм Атеизм Маркса Энгельса чЛенина Сралина и остальных Мавзолейных Обезьян Приказал бухать в дяревне Простоквашино ещё за 500 лет до Томоса в Константинополе , даже до древней Греции и священной Римской Империи...
🤣🤣🤣Поскольку РабZeя родилась задолго до Рождества Христового...
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06.01.2023 23:07 Ответить
В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что одномоментно от 15 до 25 штатных военных священников Русской православной церкви (РПЦ) находятся в командировках в зоне СВО. При этом всего на спецоперации побывали около 90 штатных военных священников. Несмотря на то, что счет фронтовых священников идет уже на десятки, этого недостаточно, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
П.С. В принципе, все наши Лавры запросто могут трудоустроится у своих побратимов и благославлять Калибры и прочие шахеды. Тем более, что вряд ли они их в Киеве и Тернополе дождутся.
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07.01.2023 08:28 Ответить
 
 