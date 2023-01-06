Несмотря на войну, мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, - Епифаний
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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с праздником Рождества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Предстоятеля ПЦУ.
"Сердечно поздравляю каждого из вас с Рождеством Христовым! Несмотря на войну и страшные испытания для украинского народа – мы празднуем Рождество и верим в победу добра над злом, света над тьмой".
"Свет во тьме светит, и тьма не объяла его" – возвещает нам Евангелие. Пусть, несмотря ни на что, радость Рождества Христова наполняет наши сердца, отгоняя скорбь, боль и печаль. А свет Вифлеемской звезды да направляет всех нас к Сыну Божию, с Которым мы способны победить всякое зло. Победа будет за Украиной!
Христос родился! Славим Его!" - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+20 Sophia-Maria Duglass
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+18 Вася Шевченко f77d76ba
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+16 YU ST
показать весь комментарий06.01.2023 21:24
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Пожалуйста, подождите...
Застеліть столи дубові,
Та такі, щоб з краю в край,
Із херсонської пшениці
покладіть там коровай,
Рибки доброї з Одеси
та ікри хоч пів відра,
І смачну донецьку рульку,
Добру юшку із Дніпра,
До борщу із Тернопілля -
щоб черкаські пампушки,
І мазурики волинські,
і полтавські галушки,
Ще би київські котлетки -
неодмінний свята знак,
Та сластьони слобожанські,
запорізький капусняк,
Дерунів поліських миску,
із калини пирогів,
Та щоб пляцків найпишніших
передав нам княжий Львів,
Та вареників макітру
із шкварками аж до дна,
Та налийте повний глечик
закарпатського вина, -
Хай засяде вся родина
за багатим цим столом!
Хай святкує Україна!
З Різдвом!
А це Сватово..на Луганщині . мабуть Бавовнятко залетіло...💥🔥
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪👍✊💯💯💯✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
🤣🤣🤣Поскольку РабZeя родилась задолго до Рождества Христового...
П.С. В принципе, все наши Лавры запросто могут трудоустроится у своих побратимов и благославлять Калибры и прочие шахеды. Тем более, что вряд ли они их в Киеве и Тернополе дождутся.