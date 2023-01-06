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Что передают США Украине в рамках очередного оборонного пакета. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бредлі

Вечером 6 января стало известно, что поступит в рамках оборонного пакета США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, номенклатура помощи опубликована на сайте Минобороны США.

Так, в этот пакет помощи вошли:

  • 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 противоминных транспортных средств (MRAP);
  • 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами;
  • 70000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 155-мм снарядов дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
  • 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10000 минометных снарядов калибра 120 мм;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • ракеты ПВО РИМ-7;
  • 4000 авиационных ракет Zuni;
  • Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • Приборы ночного видения и оптика;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.

Читайте: В этом году прогнозирую переход ВСУ к наступательным действиям, - Данилов
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Топ комментарии
+63
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06.01.2023 22:00
+58
Дякую Америка!
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06.01.2023 21:55
+52
Брэдли, 113 и Хамви это уже в сумме почти 300 бронетранспортеров, плюс добавят Франция и Немцы - это уже 400-500! Я так понимаю, что Залужного услышали, а значит танки и гаубицы тоже будут к весне.
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06.01.2023 21:58
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Родился и 29 лет прожил. Служил тоже в Украине. еще вопросы есть?
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07.01.2023 02:09 Ответить
Бачу не в танкових військах ти служив
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07.01.2023 02:49 Ответить
Нет, не в танковых. Служил я в пво.
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07.01.2023 04:25 Ответить
До речі, я би не пісяв тут окропом від американської допомоги. Скільки коштувала зброя, що за наказом американців ліквідувала Україна? Одні ракети СС-18 разом з шахтами хоча б порахувати...
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07.01.2023 00:24 Ответить
Ну не пысяй. Сколько стоила, спроси кацапа, которому это оружие передали из рук в руки.
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07.01.2023 02:11 Ответить
Шахти під Котовськом(ананьєво-4) і первомайском. -різали наші,під наглядом американців.
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08.01.2023 00:28 Ответить
Уточню, виноват на 70%
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07.01.2023 01:17 Ответить
А ви із тих, хто вважає, що зброї вдосталь і Байден- не має відношення до 11 місяців цієї війни
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07.01.2023 09:16 Ответить
А ви з тих, хто цілує трампа в сраку. І що ви робите на цьому сайті?
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07.01.2023 09:39 Ответить
"протипіхотні ********** Claymore" - М18А1 Claymore - американська протипіхотна осколкова міна спрямованої дії. Отака х...ня малята. А ми свої запаси протипіхотних мін ліквідували, бо ратифікували Оттавську конвенцію, бл....
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07.01.2023 00:20 Ответить
18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************ Джерело: https://censor.net/ua/n3391760 - Нарешті М109 від США з'являться. Маю надію, що не познімають цифрові системи керування вогнем, як це зробили на гаубицях М-777.
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07.01.2023 00:48 Ответить
Будь ласка, допоможіть! Хочу вставити класну картинку та ніяк не вдається це зробити!
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07.01.2023 01:06 Ответить
Дают по чайной ложке в месяц. Стыд и позор. А закон о ленд лизе похоже он собирается похоронить.
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07.01.2023 01:21 Ответить
Если закрыть нос, утопить можно и в чайной ложке.
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07.01.2023 03:23 Ответить
Позор пуйлу на бункере
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07.01.2023 21:52 Ответить
Авіацію потрібно.
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07.01.2023 01:25 Ответить
Дякую 🇺🇦 але завжди хочеться більше. Дякую
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07.01.2023 01:54 Ответить
Генерал Залужный перечислил другое вооружение, необходимое, для выхода к границам, 24 февраля: 300 танков, 500 гаубиц.....
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07.01.2023 02:13 Ответить
Надо учитывать, что никто и никогда не озвучит реальное количество и сроки, передаваемой военной помощи. Так заведено и так работает. Так что, думаю названное количество можно смело умножить на 2 или даже не 3.
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07.01.2023 19:33 Ответить
а кто сказал что это для выхода на 24.февраля. Это для Брянска.
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07.01.2023 21:11 Ответить
Фінська влада розглядає можливість передачі Україні бойових танків "Леопард-2" і буде готова це зробити, якщо рішення про початок такої практики буде прийнято на європейському рівні, заявив в інтерв'ю фінському телеканалу MTV Uutisille глава національного комітету з оборони Антті Хаккенен.
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07.01.2023 07:00 Ответить
Про це обіцяють всі...
Головне питання - чи погоджуються німці?
А відомо що німці проти.
Так що не спіши поперед батька....
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08.01.2023 16:22 Ответить
ого наколядували , дякуємо
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07.01.2023 07:20 Ответить
даже Марокко присоиденилас антиросиской коалиции своими модернизировними т-72
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07.01.2023 07:34 Ответить
Боже, бережи Америку!🇺🇸🇺🇦
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07.01.2023 07:56 Ответить
Русня-а-а-а ,агов ! Подарки їдуть! Приходь дивитись хвейєрверк!
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07.01.2023 08:14 Ответить
Всіх з Різдвом Христовим!!! І дякуємо за подарунки на свята!!!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!!
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07.01.2023 10:12 Ответить
Спасибо США и другим нашим союзникам. С их помощью изгоним грязных тварей с нашей земли.
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07.01.2023 10:17 Ответить
Писали про Хаймарси, а їх нема.
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07.01.2023 13:05 Ответить
а де хаймерси? стільки розмов було про це...
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07.01.2023 17:41 Ответить
Огромное человеческое спасибо!
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07.01.2023 21:54 Ответить
20 января еще рамштайн. Только не понимаю почему патроны 25 мм. 250 тысяч. На 50 машин это 5000 на машину. Это можно за сутки растрелять
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07.01.2023 22:25 Ответить
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