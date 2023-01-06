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армия РФ (15337) война (46615) крылатые ракеты (714) ракеты (2700) Резников (1167)

Российские запасы стратегических высокоточных ракет сократились до 19%, - Резников. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сейчас Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет от того количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По данным министра, у российских оккупантов осталось 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101. Но у них все еще есть значительные запасы ракет к комплексам С-300. Остаток иранских дронов-камикадзе составляет 12%.

Российские запасы стратегических высокоточных ракет сократились до 19%, - Резников 01

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО", - отметил Резников.

Читайте также: Кабмин расторг соглашение между Украиной и РФ об эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана")
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Топ комментарии
+27
Дело к полуночи. Выпускайте буданова.
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06.01.2023 22:54
+24
Ти, мудак зелений, рахуєш ракети в *****? Скажи краще нахєра ви з 19 року похєрили всі ракетні розробки і випуск ракет українського виробництва! І взагалі ви, мерзотники, всю нашу Армію похєрили!
Тварюки зелені..
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06.01.2023 23:32
+19
ну нормально. А ведь могли и сексолога назначить. А то даже и проктолога.
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06.01.2023 23:22
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Дело к полуночи. Выпускайте буданова.
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06.01.2023 22:54 Ответить
эт точно. И Данилов еще слово не замолвил об окончании запасов кацапских ракет.
"Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала: - а вот чего я не понимаю... Что же, это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро? - Праздничную полночь приятно немного и задержать, - ответил Воланд" (с) МиМ
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06.01.2023 23:15 Ответить
Булгак(ов) кацапское чмо, героиновый наркоман и плагиатор
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07.01.2023 02:48 Ответить
Переможець екстрасенсiв 2023 року.
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06.01.2023 22:56 Ответить
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06.01.2023 23:02 Ответить
ну нормально. А ведь могли и сексолога назначить. А то даже и проктолога.
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06.01.2023 23:22 Ответить
дерьмачье ОП розводят « Буратин» ! Буданов прогнозировал до Нового г в Крым зайти !
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07.01.2023 03:07 Ответить
пошла жара на совещании в дерьмаковской оп-е ))
https://www.youtube.com/watch?v=s44X6l-MgGY
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06.01.2023 22:58 Ответить
Запаси запасами. Зараз більш актуальне питання, скільки вони нових зможуть виробляти і за який час
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06.01.2023 22:58 Ответить
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06.01.2023 22:58 Ответить
Гребаний зелений адвокат на місці міністра оборони...
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06.01.2023 22:59 Ответить
а на НАТО шось оставили?
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06.01.2023 23:00 Ответить
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06.01.2023 23:01 Ответить
Збивається носій **********... Велкам...
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06.01.2023 23:05 Ответить
Носій буде поза зоною ураження ППО. В цьому весь сенс
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06.01.2023 23:10 Ответить
Планирующим бомбам не нужно залетать в зону действия ПВО. В этом их фишка.
Наше счастье если кацапы только сейчас начали их делать, а не имели с самого начала войны... Даже у сраного Ирана они есть.
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06.01.2023 23:14 Ответить
микросхемы JDAM всегда получат правильный сигнал GPS, а остальные? Хоть и попытаются его скомбинировать с китайской, европейской системами навигации + глонасс
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06.01.2023 23:08 Ответить
це погана новина
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06.01.2023 23:09 Ответить
Цифра 2200 ракет за всю войну.

"Россия выпустила по Украине более 3 тысяч крылатых ракет - Зеленский"
18 июля, 2022
Одних только крылатых(!) ракет. С тех пор ещё тысячу можно насчитать точно.

Вы там определитесь уже, кто о чём врёт.
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06.01.2023 23:12 Ответить
ще 2 роки війни і в них ніх -я не залишиться..
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06.01.2023 23:13 Ответить
Це той, що на Мавіках спалився? 🤔
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06.01.2023 23:15 Ответить
считал бы этот министр ракеты в своем кармане. прошлый раз у него было 17%, а у "зоркого сокола" Буданова и того меньше.
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06.01.2023 23:23 Ответить
Ти, мудак зелений, рахуєш ракети в *****? Скажи краще нахєра ви з 19 року похєрили всі ракетні розробки і випуск ракет українського виробництва! І взагалі ви, мерзотники, всю нашу Армію похєрили!
Тварюки зелені..
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06.01.2023 23:32 Ответить
Екстрасенси возбудилися надвечір.
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06.01.2023 23:34 Ответить
Процентами глаза замыливают...а количество.... Инфа видать для 73 процентного электората 95 квартала.
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06.01.2023 23:35 Ответить
Де наші ракети, чому досі не налагодили виробництво майже за рік війни?
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06.01.2023 23:38 Ответить
Не знаю хто повинен рахувати ракети рашистів,але мені здається,що не міністр оборони
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06.01.2023 23:42 Ответить
Бла бла бла
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06.01.2023 23:58 Ответить
Так званий "мІністр оборони" ,який за 11 місяців війни так і не зрозумів для чого нашим воїнам славнозвісні "мавіки". Які ще можуть бути питання до нього і його замісника "єкспертки" зі "Стосується кожного" на телеканалі Інтер ?
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07.01.2023 00:00 Ответить
Для порівняння
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07.01.2023 00:03 Ответить
Це лайно вже переплюнуло обдристовича?
Чи вони домовилися на різних майданчиках співати?
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07.01.2023 00:12 Ответить
Мистер Рузвельт дайте пожалуйста тушонку и вату с бинтами...красная армия в жопе.. также дайте 190 Грузовиков Студебеккер..наша дохлая полуторка сгорает от одного залпа Катюш...
БЫДЛО краснопузое братана Гитлера собралось побеждать с голой Жопой👹👺👹💀💀💀🤣🤣🤣
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07.01.2023 00:15 Ответить
БЫДЛО Мавзолейные..

Хрюкните типа Марго Симоньян..на рабZee ракет больше..чем у кота Матроскина.. Гуталина..вопрос один

Почему не в Киеве за два дня.. уроды..🦍🤣👺👹💀
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07.01.2023 00:19 Ответить
Російські запаси стратегічних високоточних ракет скоротились до 19%, - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3391765

кремль особисто звітує Рєзнікову що в ньогоє, а чого немає 🤓😀
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07.01.2023 00:23 Ответить
Після його слів про дрони серйозно сприймати цього персонажа припинив остаточно.
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07.01.2023 00:55 Ответить
все подсчеты херня.. служил на дальнем востоке.. в командировке охранял военные склады под благовещенском.. ракет там - МОРЕ....
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07.01.2023 01:36 Ответить
Верим тебе как себе
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07.01.2023 02:52 Ответить
***** сам не отступит...
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07.01.2023 09:58 Ответить
і що???
мос-КАЛЛ-і продовжують виробляти ВСІ ракети, бо заводи живі і здорові!!!
бабло за жижу і смердючий газ продовжує текти!!!
електроніка закуповується через фірми-прокладки у всяких турціях чи багамах!!!

тому за декілька років запаси реально суттєво відновити і десь так років через 10 ЗНОВУ НАПАСТИ!!!

про що взагалі ця "новина"???
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07.01.2023 03:03 Ответить
Какой 🤡поп - такой приход Агенты «козырь», мецгер , Сексологи, полковник абдристович ,экстрасенсы , паровознюки
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07.01.2023 03:16 Ответить
Сеанс психотерапии. "Нет признаков вторжения" "Ракеты сокращаются". Я хотел бы услышать про наши ракеты. наши ударные беспилотники, про то, что на самом деле армии нужны квадрокоптеры.
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07.01.2023 07:51 Ответить
https://youtu.be/VwYOIVNhcPg...

Кремлевских сказочников равзенчал Блогер Сергей Стерненко...типа АналоГовнет...🤣
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07.01.2023 08:34 Ответить
 
 