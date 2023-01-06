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Российские запасы стратегических высокоточных ракет сократились до 19%, - Резников. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет от того количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По данным министра, у российских оккупантов осталось 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101. Но у них все еще есть значительные запасы ракет к комплексам С-300. Остаток иранских дронов-камикадзе составляет 12%.
"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО", - отметил Резников.
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"Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала: - а вот чего я не понимаю... Что же, это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро? - Праздничную полночь приятно немного и задержать, - ответил Воланд" (с) МиМ
https://www.youtube.com/watch?v=s44X6l-MgGY
Наше счастье если кацапы только сейчас начали их делать, а не имели с самого начала войны... Даже у сраного Ирана они есть.
"Россия выпустила по Украине более 3 тысяч крылатых ракет - Зеленский"
18 июля, 2022
Одних только крылатых(!) ракет. С тех пор ещё тысячу можно насчитать точно.
Вы там определитесь уже, кто о чём врёт.
Тварюки зелені..
Чи вони домовилися на різних майданчиках співати?
БЫДЛО краснопузое братана Гитлера собралось побеждать с голой Жопой👹👺👹💀💀💀🤣🤣🤣
Хрюкните типа Марго Симоньян..на рабZee ракет больше..чем у кота Матроскина.. Гуталина..вопрос один
Почему не в Киеве за два дня.. уроды..🦍🤣👺👹💀
кремль особисто звітує Рєзнікову що в ньогоє, а чого немає 🤓😀
мос-КАЛЛ-і продовжують виробляти ВСІ ракети, бо заводи живі і здорові!!!
бабло за жижу і смердючий газ продовжує текти!!!
електроніка закуповується через фірми-прокладки у всяких турціях чи багамах!!!
тому за декілька років запаси реально суттєво відновити і десь так років через 10 ЗНОВУ НАПАСТИ!!!
про що взагалі ця "новина"???
Кремлевских сказочников равзенчал Блогер Сергей Стерненко...типа АналоГовнет...🤣