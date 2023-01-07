Путин мог иметь "скрытый мотив", - Госдеп об объявленном перемирии

Соединенные Штаты скептически отнеслись к заявлениям России о введении "режима прекращения огня" на Рождество.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Вы слышали, как я вчера сказал, что мы рассматриваем призыв Путина к "перемирию" как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января. - Ред.)", - отметил спикер.

Прайс напомнил, что РФ и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама их нарушала.

По его словам, российский диктатор мог иметь "скрытый мотив", делая заявления о "перемирии" на Рождество.

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения", - добавил представитель Госдепа.

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