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Путин мог иметь "скрытый мотив", - Госдеп об объявленном перемирии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прайс,держдеп

Соединенные Штаты скептически отнеслись к заявлениям России о введении "режима прекращения огня" на Рождество.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Вы слышали, как я вчера сказал, что мы рассматриваем призыв Путина к "перемирию" как цинизм. Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января. - Ред.)", - отметил спикер.

Прайс напомнил, что РФ и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама их нарушала.

По его словам, российский диктатор мог иметь "скрытый мотив", делая заявления о "перемирии" на Рождество.

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, наконец, для повторного нападения", - добавил представитель Госдепа.

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Топ комментарии
+20
Путлєр - психічнохворий покидьок і вбивця , тому вірити цьому ублюдку
не можна , крапка 😠
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07.01.2023 07:41
+12
Будь-які домовленості з кацапами не варті " І дірки від бублика''!!!
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07.01.2023 08:17
+10
Та який мотив,я добре знаю цю брехливу підлу каzапню,оголосити перемир'я,не дотримуватися його,а потім верещать на весь світ,ми хотіли а підлі бандерівці не дотримуються.Могли навіть самі себе обстріляти,хто тих чмобіків,особливо з динири линири рахує.
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07.01.2023 07:58
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Путлєр - психічнохворий покидьок і вбивця , тому вірити цьому ублюдку
не можна , крапка 😠
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07.01.2023 07:41 Ответить
Там вся така хвора нація. А пуйло це їх лідер, який зо всіх боків задовольняє їх потреби у вбивствах, гвалтуваннях, брехні і прославлянні недоімперії.
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07.01.2023 08:40 Ответить
А шо вы хотели от ********, его же сверстники в туалете изнасиловали за то, шо ходил чмошником в шузах" прощай молодость".
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07.01.2023 09:11 Ответить
или в подьезде.
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07.01.2023 09:17 Ответить
Где-то в начале 2 000-х проходила инфа , шо в школьном туалете.
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07.01.2023 10:22 Ответить
где попало вообщем.
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07.01.2023 10:24 Ответить
То-то у него мочить-туалетовский синдром! Это те, кто его дрюкал кричали.
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07.01.2023 13:35 Ответить
Та який мотив,я добре знаю цю брехливу підлу каzапню,оголосити перемир'я,не дотримуватися його,а потім верещать на весь світ,ми хотіли а підлі бандерівці не дотримуються.Могли навіть самі себе обстріляти,хто тих чмобіків,особливо з динири линири рахує.
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07.01.2023 07:58 Ответить
А " підлі бандерівці " його дотримуватись і не зобов'язані .
***** його оголосив для себе . Перемовин з Україною , з цього приводу - не було , то ж нехай сам і дотримується ,, то його проблеми .
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07.01.2023 08:25 Ответить
Будь-які домовленості з кацапами не варті " І дірки від бублика''!!!
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07.01.2023 08:17 Ответить
***** спасет виселица
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07.01.2023 10:18 Ответить
 
 