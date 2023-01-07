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Новости За рубежом
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Российский "Дождь" обжалует лишение лицензии в Латвии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дождь

Российский телеканал "Дождь" собирается обжаловать решение о лишении лицензии на вещание, принятое в начале декабря 2022 года латвийским Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP).

Об этом заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Телеканал также обжаловал другое решение совета о штрафе в сумме 4 тыс. евро за отсутствие перевода на латышский язык. В то же время штраф в размере 10 тыс. евро за обозначение оккупированного Крыма как части России, а российской армии как "нашей армии", телеканал оплатил.

Читайте также: Бывшего ведущего "Дождя" Коростелева, который сказал, что телеканал помогает армии РФ, внесли в "черный список", - МВД Латвии

Напомним, что в прошлом году NEPLP решил аннулировать лицензию "Дождя" на вещание в кабельной сети. Вердикт вступил в силу 8 декабря - в этот день телеканал прекратил вещание на территории Латвии.

Читайте также: В Литве запретили вещание российских и белорусских телеканалов

1 декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев попал в скандал из-за таких слов в эфире о военнослужащих РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что телеканал никогда не помогал российской армии. Коростелева уволили.
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Топ комментарии
+33
А що, Латвійці зобов'язані транслювати чужі канали? Тим більше країни-терориста!
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07.01.2023 11:13
+27
Российский Дождь может ехать "поливать" на родине-уродине.
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07.01.2023 11:16
+24
Всюди вони пхають свій новояз, а шпроти полюблють латвійські.
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07.01.2023 11:14
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А що, Латвійці зобов'язані транслювати чужі канали? Тим більше країни-терориста!
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07.01.2023 11:13 Ответить
Дождь знову вляпався. Заявив що Києво-Печерська Лавра це власнісь УПЦ МП. А Київ хоче відібрати цю Лавру! https://www.youtube.com/watch?v=AVSrH77KkLA&lc=UgxwUT743Ecyj-4sMAF4AaABAg.9kYxxJaaiO29kZMz0ad01l
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07.01.2023 14:29 Ответить
Всюди вони пхають свій новояз, а шпроти полюблють латвійські.
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07.01.2023 11:14 Ответить
Пусть пишут иск в басманный суд мацквы. Там честные судьи и прокуроры. Может отсудят ухо от силедки.
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07.01.2023 11:15 Ответить
От жилетки рукава
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07.01.2023 11:57 Ответить
Ага, а висящую в студии карту России с Крымом как они будут оправдывать? И тёплые носочки "нашим мальчикам".. Тьфу!
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07.01.2023 12:32 Ответить
Российский Дождь может ехать "поливать" на родине-уродине.
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07.01.2023 11:16 Ответить
И обязательно переименовать в "серебряный дождь".
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07.01.2023 11:31 Ответить
чего уж там...в "золотой"
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07.01.2023 11:55 Ответить
Яка важлива,с@ука,новина!Вам більше нема про що писати?***** на тих кацапських хропаків.Цікавить тільки що і скільки вибухає на росії і скільки з'являється"хороших руськіх"!
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07.01.2023 11:18 Ответить
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07.01.2023 11:19 Ответить
Новость хороша тем, что Латвия обороняется от роспропаганды. Если бы Вы знали какой процент русских живет в Латвии, то поняли бы что латыши обороняются на информационном фронте.
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07.01.2023 11:28 Ответить
Это не ерунда, у меня на работе есть бухгалтер которая ищет, где не заблокировано, эти помои а потом говорит : не всё так однозначно. Надо глушить всю ФСБшную агентуру.
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07.01.2023 12:31 Ответить
Интересно, а что она конкретно имеет в виду "не всё так однозначно," когда разрушают города и сёла и убивают женщин и детей? Спросите у неё. Если она будет вякать про Донбасс, спросите, сколько там за это время было убито людей, 8-10 человек? А сколько домов там было разрушено? Тоже, может 8-10, или меньше.. Нефиг было его захватывать вооруженным путем..
А аллея "погибших" детей в донецке, тн "аллея ангелов", что они там, все на фронте по окопам скакали? Опять фейк..
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07.01.2023 12:48 Ответить
Она кошерная вата, говорит, жалко обе стороны, не уточная какая пришла убивать какую. Дамбили бамбас, в украиской армии одни наёмники воюют и другое, путинское, не всё так однозначно.
Короче, пожилое поколение ностальгирующее по мифической колбасе, и не против что бы молодые умирали за их воспоминания, и почему то не понимающие что совка уже не будет, даже если его построить.
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07.01.2023 13:03 Ответить
Не знаю, про "Дамбили бамбас", "в украиской армии одни наёмники" и т.д. конкретно отдельно по пунктам, аргументированно, мне их удается пришпилить к стене, после чего они как рыбы ловят ртом воздух и не могут ничего возразить, и получив изрядную долю пищи для размышления они надолго замалчиваются.. Часто - доходит..
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07.01.2023 14:48 Ответить
Она предпочитает не смотреть на трубы Освенцима. Я только улыбаюсь когда временами её прорывает. На её сарказм что "эта путэна винят во всем что происходит мире", я говорю, это не его вина, это его заслуга.
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07.01.2023 15:05 Ответить
.."эта путэна винят во всем что происходит мире", ну, на это можно уточнить: в чём конкретно его "винят" и кто на самом деле "виноват" и почему.. Я говорю, их аргументами легко "пришпиливать к стене", и это полезно для них самих.. )
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07.01.2023 15:20 Ответить
И самое странное что я даже не хочу её переубеждать, понятно что она За вяликую рассею, но думается мне что такая политика страуса, я ничего плохого не хочу слишать в конце концов приведёт к тому, что после геноцида В Украине, она скажет, да вы что, не было ничего такого.
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07.01.2023 13:08 Ответить
крутиться москаль, як в'юн на пательні.
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07.01.2023 11:18 Ответить
вангую що до суду подають хороші чоловіки-уклоністи-паціфісти расіяни, не бажаючі залазити в пакет десь на донбасії
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07.01.2023 11:21 Ответить
Псевдоліберальні кацапські підорки чимось незадоволені?
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07.01.2023 11:29 Ответить
ті их в дверь-они в окно
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07.01.2023 11:30 Ответить
А як свобода слова в урюпінську та соанску?
Вже досягла неймовірних висот?
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07.01.2023 11:30 Ответить
Ну так а сфіглі вони повинні вести латиською на території Латвії? Кожен російський опозиціонер знає, що Латвія - це росія, а латвійська мова - це діалект російської.
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07.01.2023 11:31 Ответить
Боягузтво і нахабство "харошіх русскіх" з "кремлівського дощику". На росії вони благоволіють перед кривоногим карликом фюрером і виконують усі забаганки, ніякого спротиву. А тут бачте, з "дощику" згадали, що у них є права, що вони хочуть їх відстоювати. Аякже, тут нем апрігожіна с кувалдою, тут нема псів кадирова, тут немає інших путінскьх шизоїдів, то "дощик" їх сюди кличе.
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07.01.2023 11:35 Ответить
хай їдуть у зімбабве
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07.01.2023 11:40 Ответить
Латвія , як суверенна країна , сама вирішує що має транслюватися на її території . Козломорді зовсім знахабніли й вважають що вони мають право вказувати чужій країні кому видавати ліцензії , а кому ні .
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07.01.2023 11:41 Ответить
Навіщо вони потрібні світові ?
Щоб слухати виправдання простих срасіян ?
Демократія на росії померла. Існування опозиційного каналу чи ліберального абсурдне.
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07.01.2023 11:44 Ответить
К сведению этих парашных "осадков": хорошие русские лежат на 2 м ниже уровня Земли.
Хотите быть тоже хорошими русскими- самоубейтесь.
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07.01.2023 11:48 Ответить
В деревне Гадюкино дожди (с)
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07.01.2023 11:58 Ответить
«… вспоминается бесконечный ряд «не таких», «не согласных» и прочих разных из лепрозория, которые ведут себя как арестант, попавший в новую хату. Первые три дня он осматривается и его никто не трогает, а потом он начинает утверждать свой статус. Проще говоря, он начинает качать свои права до тех пор, пока ему позволят это делать те, чей статус равен или выше его собственного. Все эти беглецы от режима поступают ровно таким же образом…

У себя дома они паркуют языки в известное место и тихо идут под себя. Потом они рассказывают о том, как там страшно идти против власти и потому-то они и смылись из своей собственной страны, так и не наведя в ней порядок, зато выбравшись за границу, они отважно бодаются с властями стран, которые их приютили. А что так, там не страшно? И там же, кроме всего прочего, продолжают играть менторов, поясняя всем, что такое хорошо и что такое плохо. Им даже в голову не приходит, что определение «подонок» к ним неприменимо просто потому, что оно - невообразимо выше их уровня. Вот так мы и закроем тему слякоти от этого затхлого «Доштя» ибо он большего не стоит» .

(рosted By: anti-colorados 06.12022)
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07.01.2023 12:02 Ответить
👍 Абсолютно так!
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07.01.2023 12:31 Ответить
Обжаловать-то хоть на латышском будут? Или, по их традиции, всё на русском, а потом будут возмущаться, что никто их не хочет понимать на "великом и могучем"
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07.01.2023 12:11 Ответить
А чому в росії не судиться? Їх там теж типу заборонили.
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07.01.2023 12:15 Ответить
Как посмели запретить! Программу "великой и могучей"! (Спитой и обосраной!) Нет, ну вот во всем мире просто ОБЯЗАНЫ давать волю прорассейским каналам, пропогандируюющим рассейские наративы. Обязаны и точка!
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07.01.2023 12:31 Ответить
Дождь фсбешная помойка.
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07.01.2023 12:34 Ответить
бобики
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07.01.2023 12:37 Ответить
Остатки дождя стекли в канализацию.
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07.01.2023 12:49 Ответить
Staraja russko-sovetskaja pogovorka ''Horosho tam, gdje nas njetu'' uzhe davno prinjalo sovershenno drugoje znachenjijke; ''horosho tam, gdje njet russkih!''.
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07.01.2023 12:51 Ответить
Не нужно их запрещать. Во-первых, это бессмысленно, т.к. они в крайнем просто переедут в другую страну (в туже Германию например, и никто их тут не тронет). Во-вторых, для кремля этот канал является оппозиционным, и на этом канале в основном подвергается критике. В третьих, этот канал воспитывает свою аудиторию(россиян по большей части) в духе "против войны" и абсурдности её проведения как таковой. В четвёртых, подыгрыванию кремлю в пропаганде мэсаджа- "мы не демократы не запретили этот канал, а вы т.н. европейские демократы запретили. Так кто тогда тут автократ, и где ваша хвалённая демократия?". И тд. и т.п. Так что, по-моему мнению, пусть будет вещание этого канала если осознали свой косяк.
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07.01.2023 13:07 Ответить
а знаешь ли ты как травят крыс? а вот так как и зомбирует телевизор-кладут отраву в кусочек сыра или сосиски...(((( Вот так и "оппозиионный" Дождь...-протечка из путинского чемоданчика.!! маскировочка..шифровочка..))хамелиончик НКВД))
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07.01.2023 14:09 Ответить
Стараться вытравить всех крыс не всегда самый эффективный метод. Бывает и более эффективные, когда некоторые крысы просто необходимы. К примеру, есть способ "крысиного короля", где одна живая крыса необходима быть. Также бывает способ, когда есть свои ручные, домашние крысы, которые своим запахом отпугивают других, своих более диких и нежеланных собратьев. А травля дело не самый лучший и эффективный способ, хотя бы потому, что у крыс вырабатывается иммунитет со временем, к тому же умнеют и начинают определять где отравленная сосиска, а где нет.
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07.01.2023 14:43 Ответить
Один із хазяїв Дощу ветеран банківського руху Винокуров. Ще 2005 року одним із перших "схлопував" банк. Вкрадені гроші і вклав у Дощ. А зараз вони почали віщати за гроші ЄС ну і показали своє нутро.
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07.01.2023 13:12 Ответить
Я взагалі не розумію, чому в цивілізованому світі взагалі приймають скарги рашистських свинособак? Рашисти не визнають рішення міжнародних судів та не виконують їх, не живуть за законами цивілізованого світу, відтак, не повинні і мати права туди звертатися за захистом своїх інтересів.
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07.01.2023 13:17 Ответить
Хуцпы им не занимать, однако.
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07.01.2023 13:51 Ответить
Пошли нахер кацапы. Идите мальчикам птушникам на трусики собирайте, лицемерные твари
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07.01.2023 13:56 Ответить
это не "Дождь" -а протечка из путинского чемоданчика!!!
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07.01.2023 14:05 Ответить
Есть еще одна кантора - Радио Свобода РУ, базируется в Чехии. Тоже еще те утырки. Дают 10 сообщений, из них 8 правдивых, а пара из гебешных методичек.
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07.01.2023 14:20 Ответить
Дождь знову вляпався. Заявив що Києво-Печерська Лавра це власнісь УПЦ МП. А Київ хоче відібрати цю Лавру! https://www.youtube.com/watch?v=AVSrH77KkLA&lc=UgxwUT743Ecyj-4sMAF4AaABAg.9kYxxJaaiO29kZMz0ad01l
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07.01.2023 14:27 Ответить
Мочєвиє дожді хай ідут на кацапії.
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07.01.2023 14:49 Ответить
фсбэшных провокаторов пусть рашка забирает себе домой!
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07.01.2023 20:03 Ответить
 
 