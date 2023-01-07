Российский "Дождь" обжалует лишение лицензии в Латвии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский телеканал "Дождь" собирается обжаловать решение о лишении лицензии на вещание, принятое в начале декабря 2022 года латвийским Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP).
Об этом заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Телеканал также обжаловал другое решение совета о штрафе в сумме 4 тыс. евро за отсутствие перевода на латышский язык. В то же время штраф в размере 10 тыс. евро за обозначение оккупированного Крыма как части России, а российской армии как "нашей армии", телеканал оплатил.
Напомним, что в прошлом году NEPLP решил аннулировать лицензию "Дождя" на вещание в кабельной сети. Вердикт вступил в силу 8 декабря - в этот день телеканал прекратил вещание на территории Латвии.
1 декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев попал в скандал из-за таких слов в эфире о военнослужащих РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что телеканал никогда не помогал российской армии. Коростелева уволили.
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А аллея "погибших" детей в донецке, тн "аллея ангелов", что они там, все на фронте по окопам скакали? Опять фейк..
Короче, пожилое поколение ностальгирующее по мифической колбасе, и не против что бы молодые умирали за их воспоминания, и почему то не понимающие что совка уже не будет, даже если его построить.
Вже досягла неймовірних висот?
Щоб слухати виправдання простих срасіян ?
Демократія на росії померла. Існування опозиційного каналу чи ліберального абсурдне.
Хотите быть тоже хорошими русскими- самоубейтесь.
У себя дома они паркуют языки в известное место и тихо идут под себя. Потом они рассказывают о том, как там страшно идти против власти и потому-то они и смылись из своей собственной страны, так и не наведя в ней порядок, зато выбравшись за границу, они отважно бодаются с властями стран, которые их приютили. А что так, там не страшно? И там же, кроме всего прочего, продолжают играть менторов, поясняя всем, что такое хорошо и что такое плохо. Им даже в голову не приходит, что определение «подонок» к ним неприменимо просто потому, что оно - невообразимо выше их уровня. Вот так мы и закроем тему слякоти от этого затхлого «Доштя» ибо он большего не стоит» .
(рosted By: anti-colorados 06.12022)