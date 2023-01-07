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Новости За рубежом
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Венгрия (1533) Виктор Орбан (219)

Орбан заявил, что Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что из-за кризиса западно-центрического порядка, который якобы определила война России против Украины, Запад начал новую холодную войну, в которой Будапешт должен стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера. .

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, Орбан сказал в речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана (венгерского политического деятеля конца ХІХ - начала ХХ века), тезис которого изложил его политический советник Балаш Орбан в статье для издания Mandiner.

"Сегодня очевидно, что наибольшим стратегическим вызовом, который стоит перед Венгрией в следующем десятилетии, является выход из группы стран со средним уровнем дохода и достижение развитых стран, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе", - говорится в статье.

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По мнению венгерского премьера, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и, как результат, у Соединенных Штатов появляются новые соперники - отчасти из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким государствам, как Китай.

Среди событий, приводящих к кризису неолиберального порядка, Орбан приводит миграционный кризис, Brexit, победу Дональда Трампа на выборах президента США и пандемию коронавируса.

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"Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики", - пишет в статье Балаш Орбан.

В ответ Запад во главе с США, по словам премьера Венгрии, начал новую холодную войну - блочное противостояние между Западом и его соперниками. "Кажется, что международные блоки времен холодной войны возрождаются", – так описывает его советник.

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Новый мировой порядок в представлении Орбана можно представить как систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сложившихся блоков. И это, считает он, особенно плохо для Венгрии, имеющей негативный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", - утверждает Орбан, полагая, что такой стратегией должно быть посредничество между Западом и Востоком и неучастие в новой "холодной войне".

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На практике это означает, что Будапешт (в рамках системы иерархических сетей) должен быть в хороших отношениях с государствами, являющимися конкурентами Запада, где доминируют США – поскольку так можно избежать маргинализации страны.

Как известно, с начала полномасштабной российской агрессии против Украины Венгрия продолжила поддерживать тесные связи с Россией и открыто призывать к пересмотру и ослаблению санкции Евросоюза против нее, а также развивать отношения с Китаем и Ираном, относящимся Соединенными Штатами к "весе зла".
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Топ комментарии
+62
Нє воно якесь реально КІНЧЕНЕ, з нациками були разом, тепер з другими нациками. Країна невиправних ідіотів.
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07.01.2023 16:13
+57
орбан дограється, що опиниться по ліву від заходу сторону
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07.01.2023 16:12
+56
Выгнать с ЕС и НАТО и все
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07.01.2023 16:13
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Страница 2 из 2
Гарнд.н штопаный, не *****, никогда Венгрия не была вместе с совком, иначе стирала кульки и подтиралась газетой прада. На двух стульях сидишь, если Западный выбьют, то завоете по другому.
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07.01.2023 18:23 Ответить
Угорщина регіональний лідер? Ухахахаха, бомж країна яка за рахунок ЄС живе і підставляє дупу рашистам
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07.01.2023 18:26 Ответить
Орбана треба мокнути мордою в гімно , чим раніше тим краще.Саме краще це обмежити фінансування мад'ярам.Вони самі його ****** під сраку копняками заб'ють.
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07.01.2023 18:37 Ответить
Завжди плутаю чи баран чи орбан?Чи баранорбан, чи орбанбаран.
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07.01.2023 18:41 Ответить
та ******* навпаки Европа дала 15 мильярдiв, а воно мнеться як Пердоганб ще хоче??
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07.01.2023 18:44 Ответить
Да хоть так хоть так. Не перепутаешь
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07.01.2023 18:58 Ответить
********!
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07.01.2023 19:14 Ответить
орБаран
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07.01.2023 20:26 Ответить
от же скот! 15 billions from Europe are not enough?
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07.01.2023 18:42 Ответить
изгнание мадярских чертей из ЕС и НАТО уже стало делом времени. Думаю, сейчас придумывается процедуру, по которой это произойдет..
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07.01.2023 18:46 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила!😂😂😂
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07.01.2023 18:55 Ответить
...а не при...у....ела эта подстилка Путинская...
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07.01.2023 19:01 Ответить
Мугу, зрозуміло...
Мабудь угорською "орбан" це "їбанько" по нашому...
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07.01.2023 19:22 Ответить
Хоспадя, региональный лидер ты мамкин! Ты себя хоть в зеркало видел? Одна из беднейших стран Европы, стремительно теряющая остатки авторитета, сама себе создавшая адище в энергетике, с летящей в пропасть экономикой, без толковой армии, без союзников, он тут региональным лидером собрался быть. Давно я так не смеялся.
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07.01.2023 19:45 Ответить
почему европа до сих пор возится с этим ********* кацапским и не вышвырнет его как кучу вонючего дерьма из ес и нато?!
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07.01.2023 19:52 Ответить
>є вихід з групи країн

докиздитесь, что таки выйдите из ес
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07.01.2023 20:09 Ответить
Шкода пацана.Такий собі Іуда в Євросоюзі.Як політик його рівня може вважати реальні бойові дії де гинуть тисячі людей холодною війною?Він хоче триматися осторонь конфлікту і разом з тим підтримувати супротивників Заходу.Угорщина країна Західної Європи під час війни вмступає проти Західної Європи.Зате має право і достойна бути членом Євросоюзу.
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07.01.2023 20:12 Ответить
" ...вихід з групи країн із середнім рівнем доходу та наздоганяння розвинутих країн..."

Дурень думкою радіє, нею він і багатіє...
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07.01.2023 20:17 Ответить
Така собі версія трактата від орбана на тему: "як всидіти на двох стільцях одночасно і не розірвати дупу".
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07.01.2023 20:20 Ответить
Може хтось донесе до цього регі-анального лідера, що осторонь стоять тільки плечові на окружній
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07.01.2023 21:24 Ответить
Коли вже захід перекриє харчування цій потворі?
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07.01.2023 21:58 Ответить
ЕС и НАТО деградируют. Иметь такое г* в своем составе и молчать....я в шоке.
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07.01.2023 23:00 Ответить
"КАЗКОВИЙ ДОВБ***Б"
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07.01.2023 23:16 Ответить
Либо он увяз по уши в каком-то дерьме и его ботоксный хозяин держит его за тестикулы, заставляя визжать под свою дудку. Либо Витя просто недоумок, поставивший не на ту лошадь и не желающий это признать.
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08.01.2023 00:02 Ответить
Тут все в комплексе..даже если чисто по физиогномике...как бы просматривается..что он ***** еще тот ..и даун)
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08.01.2023 02:16 Ответить
Сёва Могилевич когда-то соседствовал в списках most wanted рядом с Усамой Бен Ладаном... Сейчас этот поц на россии скрывается. Есть еще вопросы?
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08.01.2023 10:07 Ответить
Сёма (Семён) Могилевич. Это о его связях с Витей Орбаном у ботоксного есть "папочка", которой он держит Витю за тестикулы. 😉
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08.01.2023 19:52 Ответить
Отто разве шо региональный пидьер..получится..ну уже как бы получилось..
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08.01.2023 02:14 Ответить
Региональный лидер?
Региональный торговец расийскими энергоресурсами - дёшево покупаем - дорого продаём!
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08.01.2023 10:23 Ответить
Таке вже було. Хоче кинути ЕС а не може. Ось і танцює на сковорідці.
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08.01.2023 11:18 Ответить
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