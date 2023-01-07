Орбан заявил, что Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что из-за кризиса западно-центрического порядка, который якобы определила война России против Украины, Запад начал новую холодную войну, в которой Будапешт должен стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера. .

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, Орбан сказал в речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана (венгерского политического деятеля конца ХІХ - начала ХХ века), тезис которого изложил его политический советник Балаш Орбан в статье для издания Mandiner.

"Сегодня очевидно, что наибольшим стратегическим вызовом, который стоит перед Венгрией в следующем десятилетии, является выход из группы стран со средним уровнем дохода и достижение развитых стран, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе", - говорится в статье.

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По мнению венгерского премьера, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и, как результат, у Соединенных Штатов появляются новые соперники - отчасти из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким государствам, как Китай.

Среди событий, приводящих к кризису неолиберального порядка, Орбан приводит миграционный кризис, Brexit, победу Дональда Трампа на выборах президента США и пандемию коронавируса.

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"Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики", - пишет в статье Балаш Орбан.

В ответ Запад во главе с США, по словам премьера Венгрии, начал новую холодную войну - блочное противостояние между Западом и его соперниками. "Кажется, что международные блоки времен холодной войны возрождаются", – так описывает его советник.

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Новый мировой порядок в представлении Орбана можно представить как систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сложившихся блоков. И это, считает он, особенно плохо для Венгрии, имеющей негативный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", - утверждает Орбан, полагая, что такой стратегией должно быть посредничество между Западом и Востоком и неучастие в новой "холодной войне".

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На практике это означает, что Будапешт (в рамках системы иерархических сетей) должен быть в хороших отношениях с государствами, являющимися конкурентами Запада, где доминируют США – поскольку так можно избежать маргинализации страны.

Как известно, с начала полномасштабной российской агрессии против Украины Венгрия продолжила поддерживать тесные связи с Россией и открыто призывать к пересмотру и ослаблению санкции Евросоюза против нее, а также развивать отношения с Китаем и Ираном, относящимся Соединенными Штатами к "весе зла".