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Венгрия (1533) война (46615) перемирие (1476) Новак Каталина (12)

Президент Венгрии Новак единственная из западных лидеров похвалила "перемирие" от Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

новак,каталін

Президент Венгрии Каталин Новак поддержала предложение Кремля о прекращении огня в связи с празднованием частью православных верующих Рождества как "шаг к миру".

Об этом она написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пусть анонсированное прекращение огня на православное Рождество будет шагом к миру", - наметила свою позицию Каталин Новак.

В комментариях многие пользователи ответили ей новостями об очередной воздушной тревоге в Украине, утреннем обстреле Херсона, продолжении тяжелых боев под Бахмутом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рождественское перемирие" Путина не улучшит перспективы мира, - глава МИД Британии Клеверли

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.

Также скептицизм по поводу перемирия выразили ряд мировых политиков - в частности, президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, президент Европейского Совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
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Топ комментарии
+37
Ничего нового Венгрия не предложила и в новом году...
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06.01.2023 13:42
+28
Венгри стараються не розчаровувати . .
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06.01.2023 13:49
+19
Угорщина, як і часи Другої світової війни, знову вибрала "темну сторону" історії
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06.01.2023 13:53
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Ничего нового Венгрия не предложила и в новом году...
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06.01.2023 13:42 Ответить
Застрапонила *********** языком по самые гланды. Ракету ей сейчас на голову от фашиста .
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06.01.2023 13:43 Ответить
Коханка (підстилка) підстаркуватого Орбана
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06.01.2023 13:48 Ответить
Венгри стараються не розчаровувати . .
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06.01.2023 13:49 Ответить
Він їй єдиній показав своє "перемир'я" ???
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06.01.2023 13:49 Ответить
Розповів!

Бо показати там напевно нічого - саме розчарування!
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06.01.2023 14:49 Ответить
Немає ніякого православного Різдва, є одне-25 грудня, а далі в гру вступають календарі різних авторів.
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06.01.2023 13:50 Ответить
Ну Новий рік у нас 1 січня, тобто по новому календарю, отже і Різдво має бути по новому - 25-го грудня. Так логічніше, бо сонцестояння 22-го грудня.
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06.01.2023 13:54 Ответить
Взагаліто е.
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06.01.2023 14:17 Ответить
Доводи є? Приведіть приклад... Тобто по григорианському ми живемо, прайюємо і т.д. І різдво має бути по григорианському, ну по новоюліанському як варіант. Вчіть фізику та математика молодий чоловіче, а не серіть де небудь, особливо в коментах...
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06.01.2023 14:24 Ответить
Угорці не погані, вони просто ідіоти
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06.01.2023 13:51 Ответить
Ну *******...
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06.01.2023 13:52 Ответить
Пол1тична хвойда.
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06.01.2023 15:42 Ответить
Прокляття мордорського походження незнищенне!
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06.01.2023 13:52 Ответить
А Україна погодилась? Це війна на виживання і Україні потрібний мир і постійний а не тимчасовий
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06.01.2023 13:52 Ответить
І що, навіть серби не вистелилися?
Яке розчарування!
Чи може просто балканськи кацапи не тягнуть на звання «західні»?
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06.01.2023 13:53 Ответить
он Краматорськ вже привітали зі святами..щоб вас так вітали
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06.01.2023 13:53 Ответить
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06.01.2023 13:53 Ответить
Угорщина, як і часи Другої світової війни, знову вибрала "темну сторону" історії
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06.01.2023 13:53 Ответить
вони завжди шлюх..ми були
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06.01.2023 13:59 Ответить
то покажіть їй те перемірря - і зразу ж 2 ракети полетіли мирится в Краматорськ...
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06.01.2023 13:54 Ответить
Курва фашистська!
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06.01.2023 13:55 Ответить
це ж угорці, кращі друзі рашистів, ці ідіоти навіть не здивували
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06.01.2023 13:55 Ответить
Звідколи уральські мад'яри стали частиною ЗАХІДНОГО світу ?
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06.01.2023 13:57 Ответить
таки вскрылась консерва ... а тут местные хомяки уже на ее фоне начали говорить про хороших мадьяр
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06.01.2023 14:00 Ответить
Снігур-очка- це невиліковне
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06.01.2023 14:03 Ответить
От в Угорщину і відправимо практолога в якості посла, або посла в якості проктолога... то вже як єрмак вирішить.,
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06.01.2023 14:10 Ответить
каталін *****
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06.01.2023 14:11 Ответить
Страна ******** ничего нового не сказала
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06.01.2023 14:12 Ответить
Шалава, приiдь в Бучу , та подивись ,що наробили твоi " перемирщики" , чи тобi хвойда путiнська повилазило , паскуда?
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06.01.2023 14:23 Ответить
Мад*яри дуже засмучені! Всі обіцянки ***** після перемоги над Україною віддати Закарпаття пішли прахом! А які плани грандіозні були.... Які обіцянки...
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06.01.2023 14:23 Ответить
Похвалила обстріл Херсона? розстріл пожежної частини? угорщина не дивує, підстилки путінські
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06.01.2023 14:30 Ответить
Значит прорыв на Донбассе, спасибо.
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06.01.2023 14:32 Ответить
Короче, вони там всі ******.
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06.01.2023 14:34 Ответить
Нічого собі перемир'я - люди з 12-30, вже дві години, мають по підвалам ховатися, бо тривога через загрозу кінджалів...

пцтін - *****. А ***** довіряти не можна.
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06.01.2023 14:37 Ответить
Саме цікаве : мадяри ВСІХ християнських конфесій святкували Різдво 25 грудня
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06.01.2023 14:39 Ответить
хунгрія завжи славилася своїмі консервами ...
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06.01.2023 14:41 Ответить
Есть такая пословица "Россия не прощает дружбы с ней". Есть вероятность того, что Венгрия доиграется, и когда нибудь, не сейчас, чуть попозже, Россия нападёт на Венгрию. Как бы этоне казалось сейчас невероятным, нам когда то казалось невероятным, что Россия нападёт на Украину. Ну и вот. Так что удачи венграм.
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06.01.2023 14:46 Ответить
Есть всё-таки надежда, что Украина с Западом в этот раз надолго рашке нападалку оторвёт. А если миру хватит мозгов, то и заново отрастить не даст.

Но ******* всё равно своё получат - божьи жернова мелют медленно, но верно. Ибо "не плюй в колодец: вылетит - не поймаешь!"
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06.01.2023 14:56 Ответить
С@ука мад@ярська
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06.01.2023 14:48 Ответить
Ще одна кацапська хвойда щось там провякала. Та пішла вона на йух.
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06.01.2023 14:50 Ответить
Stuoid animal!!!
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06.01.2023 14:51 Ответить
Україна оголошувала мабуть 200 односторонніх перемирій за часи Порошенка та Зеленського. І що ? Вона щоразу схвалювала?
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06.01.2023 14:58 Ответить
І як при цьому Угорщині досі не перекрили фінансування?!
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06.01.2023 14:59 Ответить
Бажаю мадярам бути в такій ситуації як Україна, не більше не меньше. А ми будимо радити їм перемирья
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06.01.2023 15:04 Ответить
Це якийсь мадярський мінєт цапам.
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06.01.2023 15:15 Ответить
Тьфу тупая дура.
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06.01.2023 15:29 Ответить
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06.01.2023 15:34 Ответить
Орбанівська хвойда 🤬
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06.01.2023 15:46 Ответить
Тупа шкапа!!! Поїдь в Херсон, де сьогодні був обстріл парашистами і де є загиблі.... І не тільки в Херсоні!!! Мадярам рашисти поставляють якийсь особливий вид наркоти, яка відбиває мізки та мислення раз і назавжди!
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06.01.2023 16:12 Ответить
Мадяри забезпечили собі вороже ставлення до них більшості українців. Треба розуміти, що поки існує мордор, євробосота буде блокувати вступ України до Євросоюзу і НАТО. Ситуацію виправить або зміна влади у мадярщині, або виключення її з усіх міжєвропейських союзів.
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06.01.2023 18:38 Ответить
За це своє "сидіння одною ср-кою на двох базарах" у цей складний для України і Європи час Угорщина розплачуватиметься ще довго. Власне, мадяри по відношенню до України ніколи іншими і не були: продажні сикуни. Як, доречі, і до решти своїх сусідів...
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07.01.2023 08:27 Ответить
 
 