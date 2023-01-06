"Рождественское перемирие" Путина не улучшит перспективы мира, - глава МИД Британии Клеверли

Объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективу мира.

Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Цензор.НЕТ.

"36-часовая пауза в российских атаках никак не улучшит перспективы мира. Россия должна навсегда вывести свои войска, отказаться от незаконного контроля над украинской территорией и прекратить варварские нападения на невинных мирных жителей", – написал он.

Клеверли не первым среди иностранных деятелей выражает скептицизм по поводу провозглашенного российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия". Ранее инициативу Путина подвергли критике президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.