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"Рождественское перемирие" Путина не улучшит перспективы мира, - глава МИД Британии Клеверли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джеймс,клеверлі

Объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективу мира.

Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Цензор.НЕТ.

"36-часовая пауза в российских атаках никак не улучшит перспективы мира. Россия должна навсегда вывести свои войска, отказаться от незаконного контроля над украинской территорией и прекратить варварские нападения на невинных мирных жителей", – написал он.

Клеверли не первым среди иностранных деятелей выражает скептицизм по поводу провозглашенного российским диктатором Владимиром Путиным "перемирия". Ранее инициативу Путина подвергли критике президент США Джо Байден, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявлением рождественского перемирия хочет перехватить инициативу на поле боя, - ISW

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что провозглашением "перемирия" Путин пытается остановить продвижение украинских войск на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез. Секретарь СНБО Алексей Данилов называет слова Путина о перемирии ложью и лицемерием.
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А фото точно з цієї новини?

Якщо не помиляюсь цей пан - міністр оборони Литви.
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06.01.2023 08:38 Ответить
Анушаускас.
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06.01.2023 09:17 Ответить
Чергова провокація ворога, вони мол такі богобоязні, пропонують мир, а нехристі мол не хочуть миру ...? Після цього напевно об'являть "всєобщую"мобілізацію і "св'ященную войну"джихад, газават " во ім'я Бога, проти "бєсов"?!" +А 25 грудня і на Новий Рік вбивали мирне населення України не зважаючи на те , що понад 75% християн світу відзначають Різдво 25 грудня, й лише 25% людей святкують його 7 січня. Кацапи люті вороги Людства і поки буде існувати Імперія Зла буде біда і горе на Землі!
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06.01.2023 10:13 Ответить
Дякую за коментар. Але моє зауваження стосувалось можливої невідповідності фотографії та тексту новини. Особа на фото дуже схожа на міністра оборони Литви, а не на міністра ЗС Британії.
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06.01.2023 12:15 Ответить
Воно *уйлу потрібне для перегрупування і підвезення зброї та набоїв. Це кацапи-вони завжди брешуть!
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06.01.2023 08:41 Ответить
Перемир"я вже почалось. Тільки що завили сирени.
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06.01.2023 09:01 Ответить
Невже такі слабкі на голову що повірили у "перемир'я " від сина-Сатани *****?!🤥
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06.01.2023 09:38 Ответить
людоед ********** принял очередную дозу препаратов и шизофрения забила фонтаном.
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06.01.2023 09:41 Ответить
Иду я значит на Пасху по городу и вдруг над головой пролетает калибр, падает и убивает людей, что кремлевская сатана верить в Бога начала с тех пор..
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06.01.2023 10:56 Ответить
 
 