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Вселенский патриарх Варфоломей передал искреннее благословение украинскому народу: "Мы с вами"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

варфоломій

Вселенский патриарх Варфоломей передал украинскому народу искреннее благословение и поздравил с Рождеством Христовым.

Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Варфоломей сказал, что молится за объединение всех православных в Украине вокруг ПЦУ, "это единственно возможное решение", считает он.

Также читайте: Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством

"Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, решившихся защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами сквозь любовь и молитвы", – сказал Варфоломей.

"Приветствую украинских верующих с Рождеством. Мы показываем единство с вашими верующими во имя свободы и стабильности в Украине", - добавил патриарх.
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Топ комментарии
+21
Це щирий Друг і Наставник для України.
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07.01.2023 16:18
+13
Щиро дякуємо, Отче.
Бережи вас Господь.
ЗРіздвом Христовим !
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07.01.2023 16:30
+11
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07.01.2023 16:44
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Це щирий Друг і Наставник для України.
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07.01.2023 16:18 Ответить
Считаю, что именно он должен перенести празднования православного рождества по датам католического празднования (календарю). Таким образом, будет более тесная взаимосвязь культурой и религией со странами западной цивилизации, нежели чем с враждебной к Украине - восточной.
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07.01.2023 16:32 Ответить
Вселенський патріарх і Константинопольська православна церква святкує Різдво 25 грудня. Александрійська, Антіохійська, Елладська, Албанська, Румунська, Болгарська, Польська, Чеських земель і Словаччини православні церкви так само святкують 25 грудня.
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07.01.2023 17:13 Ответить
Так тогда, вообще какие вопросы. ПЦУ уже 100 раз должна была перейти на 25 декабря официально. Шок и позор, что это до сих пор не сделано.
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07.01.2023 19:01 Ответить
Пан мають знати, що в минулому році багато громад ПЦУ святкували Різдво 25 грудня, а хто ще не переборов в собі старі традиції, то в громадах ПЦУ святкували і в цьому році -6 -7 січня. Особисто я і багато моїх знайомих святкували Різдво 25 грудня і храм ПЦУ до якого і відношуся, проводив Літургію 25 грудня.
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07.01.2023 20:19 Ответить
Та я просто не совсем знал ситуацию в системе православной церкви. Я почему-то думал, что вся православная церковь обязана праздновать в январе по умолчанию официально. А если праздновать в декабре, то есть вероятность, что тот же Константинополь может и не одобрить такую "отсебятину", да еще и поднаехать на ПЦУ с претензиями. К примеру, в католицизме не может быть, что одни общины празднуют так, а другие иначе- т.е. в разрез с официальным Ватиканом. Вот по аналогии и подумал, что и тут такая же ситуация. А раз много православных общин в разных странах празднуют тогда, когда считают нужным и у них есть выбор таким образом, так и проблем нет- нужно официально переходить всем ПЦУ раз такое дело.
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07.01.2023 21:17 Ответить
ПЦУ і Греко-католицька церква України створили робочу групу щоб перейти на святкування усіх релігійних свят на григоріанський (православні називають його новоюліанський) календар. Цього року віряни ПЦУ будуть святкувати всі релігійні свята хто хоче по новому, а хто хоче по старому. А з наступного року всі перейдуть на новий календар.
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07.01.2023 23:36 Ответить
Щиро дякуємо, Отче.
Бережи вас Господь.
ЗРіздвом Христовим !
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07.01.2023 16:30 Ответить
кто этим мракобесам звания такие придумывает плять?
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07.01.2023 16:39 Ответить
Константинополь это сердце православия с древних времён...
У моцкалей другой бох...валяется в мавзолейном ящике не православном...Громивший православие с 26 Октября 1917 года...до полной победы Мировой революции чЛенина-Сралина...
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07.01.2023 16:41 Ответить
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07.01.2023 16:44 Ответить
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07.01.2023 16:45 Ответить
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07.01.2023 16:46 Ответить
А мне вот интересно, проведёт над кирюхой гундяевым и его сворой церковный суд или нет и если нет то почему?
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07.01.2023 17:06 Ответить
Гундяй за таке махне стакан та накладе на Варфоломія анафему прямо з будівлі Луб'янки. Цікаво,хіба в Константинополі не знають,що таке РПЦ,і звідки ця секта взялася? Чому вони не визнають кацапських сатаністів поза законом?
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07.01.2023 17:06 Ответить
Вселенський патріархат після хрещення князя Володимира та Київської держави у 988 році заснував Київську митрополію. В 1924 році в Томосі /польському/ однозначно підтверджено юрисдикція і належність України до Вселенського а не московського патріархату. Ну і в 2019 році - Томос. А московщина не має ніякого теологічного нормативного документу про своє створення і є самосвятом. Дату її створення можна вважати 1922 рік - так званий сергіївський розкол.
РПЦ не виконала умов акту 1686 року. «Через несприятливі історичні обставини Вселенський Патріархат стримався і промовчав про ці порушення і невиконання Московським Патріархатом умов Патріаршого і Синодального "Акту" 1686 року, але він ніколи не забував чи ігнорував їх"
Банда ФСБ-РПЦ в середні віка взагалі перебувала під анафемою, знятою пізніше але від того правовславнішою та канонічнішею так і не ставши.
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07.01.2023 17:08 Ответить
Щиро дякуємо за підтримку України! ПЦУ - єдина канонічна церква українського православ'я.
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07.01.2023 17:12 Ответить
Группа академиков ссср в "истории древнего мира(1982г) том 3" пишет-Предания о Гаутаме были написаны на среднеперсидском языке под названием "Билавахар и Будасаф" Затем через многократные переводы с одного языка на другой "Будасаф" превратился в "Иосафа" а Билавхар превратился вначале в Валавара, и в конце концов в Варлаама.Вот так.
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07.01.2023 17:21 Ответить
Анафема на мокшанський сатанат була б логічною, доречною і жаданою.
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07.01.2023 17:44 Ответить
 
 