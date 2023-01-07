Вселенский патриарх Варфоломей передал искреннее благословение украинскому народу: "Мы с вами"

Вселенский патриарх Варфоломей передал украинскому народу искреннее благословение и поздравил с Рождеством Христовым.

Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Варфоломей сказал, что молится за объединение всех православных в Украине вокруг ПЦУ, "это единственно возможное решение", считает он.

Также читайте: Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством

"Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, решившихся защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами сквозь любовь и молитвы", – сказал Варфоломей.

"Приветствую украинских верующих с Рождеством. Мы показываем единство с вашими верующими во имя свободы и стабильности в Украине", - добавил патриарх.