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Ситуация со светом улучшилась в большинстве областей, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

Несмотря на удары России по энергообъектам, с начала года в большинстве регионов ситуация с электроснабжением улучшается, однако в период похолодания будут применяться графики отключений

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время продолжается активная работа по восстановлению поврежденных объектов генерации, магистральных и распределительных сетей, которая является достаточно временной и ресурсозатратной. В прифронтовой зоне ремонтные работы на некоторых энергообъектах невозможны во время активных боевых действий, что затрудняет ситуацию с восстановлением питания" , – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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Отмечается, что из-за роста спроса на электроэнергию в результате похолодания будут применяться графики отключений электроснабжения с целью предупреждения аварий через нагрузку энергосистемы.

"Однако, благодаря принятым мерам контроля, на сегодняшний день графики этих отключений являются более взвешенными, сбалансированными и справедливыми", - подчеркнул Галущенко.

Энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны.

В субботу, 7 января, в некоторых областях было решено не отключать свет.
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дивні діла твої ..обленерго
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07.01.2023 16:52 Ответить
Дня три назад полтавское облэнерго дало 480 МВТ с утра до полуночи потом с обеда еще добавило эл.энергии почти в два раза а через два часа заявило что перерасход и ввело график отключений.Странная контора.
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07.01.2023 17:34 Ответить
як циган сонцем. так и у этих беспросветных зеБаранов
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07.01.2023 17:45 Ответить
Про це обов'язково заявляти на весь Світ? Придурки якісь сидять в Міністерстві енергетики.
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07.01.2023 21:40 Ответить
 
 