Ситуация со светом улучшилась в большинстве областей, - Минэнерго

Несмотря на удары России по энергообъектам, с начала года в большинстве регионов ситуация с электроснабжением улучшается, однако в период похолодания будут применяться графики отключений

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время продолжается активная работа по восстановлению поврежденных объектов генерации, магистральных и распределительных сетей, которая является достаточно временной и ресурсозатратной. В прифронтовой зоне ремонтные работы на некоторых энергообъектах невозможны во время активных боевых действий, что затрудняет ситуацию с восстановлением питания" , – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Этот и следующий отопительные сезоны Украина будет жить за счет собственной газодобычи, - Галущенко

Отмечается, что из-за роста спроса на электроэнергию в результате похолодания будут применяться графики отключений электроснабжения с целью предупреждения аварий через нагрузку энергосистемы.

"Однако, благодаря принятым мерам контроля, на сегодняшний день графики этих отключений являются более взвешенными, сбалансированными и справедливыми", - подчеркнул Галущенко.

Энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны.

В субботу, 7 января, в некоторых областях было решено не отключать свет.