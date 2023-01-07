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Для передачи Украине танков Leopard необходимо создание широкой коалиции, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моравецький

Польша ожидает создания широкой коалиции стран для передачи современного тяжелого вооружения Украине. Варшава не намерена самостоятельно передавать очередные танки Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По словам Моравецкого, вместе с президентом страны Анджеем Дудой он привлечен к переговорам по "созданию широкой коалиции государств, которые должны передавать Украине тяжелое современное вооружение".

"Сейчас я могу сказать только это. Президент также привлечен, переговоры продолжаются. Я говорил об этом с канцлером ФРГ Шольцем несколько недель назад в Брюсселе. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы будем знать немного больше по этому делу", - отметил глава польского правительства.

Он добавил, что Польша самостоятельно не намерена передавать свои дежурные танки в Украину.

"Без более широкой коалиции мы не намерены передавать эти танки", - подытожил Моравецкий.

Ранее WSJ сообщал, что Польша рассматривает возможность поставить в Украину собственные танки Leopard немецкого производства после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.

Также читайте: Финляндия может предоставить Украине танки Leopard 2 при условии принятия решения в Европе
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Топ комментарии
+14
Особисто діяти й відповідати за свої вчинки не боявся лише Борис Джонсон.
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07.01.2023 17:04
+14
Моравецький є звичайним шовіністом, його сутність добре проявляється на українському питанні.
Добре, що Дуда та більшість поляків не такі.
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07.01.2023 17:09
+12
Ні. Йому просто Бандера не подобається.
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07.01.2023 16:54
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голландський штурвал якийсь

всі перекидають на інших початок відправки танків.
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07.01.2023 16:50 Ответить
Не хочуть, щоб допомогу Україні було персоналізовано. Мовляв, кинемо все до купи, а далі кацапи не знатимуть чиї то танки
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07.01.2023 17:03 Ответить
Особисто діяти й відповідати за свої вчинки не боявся лише Борис Джонсон.
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07.01.2023 17:04 Ответить
Та ти шо? А прізвище Байден Вам нічого не каже?
А хто легкі танки передасть Україні не чули?
Дістали вже вихваляти брехуна Джонсона.
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07.01.2023 17:08 Ответить
Джонсонюк вам особисто в штани наклав?
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07.01.2023 17:19 Ответить
Ну ти і йолоп, Алєксєй.
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07.01.2023 17:30 Ответить
Обоснуй? Інакше йолопом виглядатимеш ти бидлан.
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07.01.2023 19:34 Ответить
Сунак краще?
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07.01.2023 17:46 Ответить
ну Гріша Сунак начебто збирається передавати далекобійні ракети. і вже не на словах збирається.
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07.01.2023 19:03 Ответить
Сунак нічого сам не вирішує...
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08.01.2023 00:28 Ответить
звісно, що так. це тільки сцарь всія паРаша все вирішує сам.
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08.01.2023 16:45 Ответить
А він що з іньшої команди Сунак?
Та й поки зарано щось казати про нього.
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07.01.2023 19:33 Ответить
Ну Джонсона Ви назвали брехуном, тому і запитав про сунака. На всяк випадок... А що він збрехав, перепрошую?

А, доречі, де Ви бачили чесного політика? Може наші українські краще?
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08.01.2023 00:30 Ответить
Yevgeny Mironov НЕ я назвав Джонсона брехуном - це зробили політики Британії й ЗМІ. Ви не слідкуєте , не знаєте чому він втратив посаду прем'єра? Поцікавтесь, у і-неті є , там декілька скандалів було, хоча звісно для України то "нічого страшного" бо в Україні навіть відверті мородери з оточення Президента не втрачають посади, тому порівняння з Україною недоречні.
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08.01.2023 09:32 Ответить
Я слідкую за політикою/ами Британії, як ніяк, вже більше 20 років тут живу, тому трохи зобов'язує.

Я знаю, хто його назвав брехуном, може і не поіменно, але я не цитую тих політиків, котрі, прогавивши бюджет, використали ту дурацьку вечоринку як причину, щоб звалити з оточення Джонсона. То хайби і так, але якого хера, подаватися на пост міністра і очолити консервативну партію одразу після того, як так підло поступив із лідером консерваторів.

Як тільки сунак став прем'єром, багато консерваторів вийшли із партії.

І останнє. Я не знаю, наскільки ви розбираєтесь в націях, я з індусами працював дуже багато, та і жінка моя в мітсуї бенкінг груп теж багато індусні знає. Підлизи, підставлять при першій можливості і бездарні ледарі, дуже бояться відповідальності...
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08.01.2023 09:54 Ответить
...ще добавлю ..

Індуси не можуть бути лідерами....
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08.01.2023 09:55 Ответить
Й останне..... Ви обережно з расиськими висловлюваннями, у Британії це не вітають.
P. S. Джонсон , там не тільки вечірка була, ремонт квартири забули й іньші речі.
P. S. Якщо Ви живете у Британії давно то маєте знати що ОДНА людинасамостійно рішення тут неприймає й постачання зброї Борису приписувати одному (як це роблять деякі люди) НЕ ВАРТО.
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08.01.2023 10:12 Ответить
Можете написати листа до поліції.
Чоловіче, я не знаю, як Ви тут довго, але я прекрасно знаю закони і від своїх слов не збираюся відмовлятися.

Прошу, не треба мене навчати, що і як *******/не ******* в Британії, я можу сам кого завгодно проконсультувати..
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08.01.2023 11:27 Ответить
..я вже зрозумів, що Джонсонюк Вам особисто чимось не вгодив....

Я теж не його фанат, але він краще, ніж ото все азіатське кодло...
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08.01.2023 11:29 Ответить
Ну, зважаючи що загальноєвропейські органи налаштовані більш адекватно, ніж уряди окремих країн ЄС, сподіваюсь що все таки вийде.

І хай русня спробує щось пискнути проти об'єднаної Європи!
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07.01.2023 18:28 Ответить
Саме так, народи цивілізаційних країн- ми щиро вдячні всім вам за вже надану допомогу, дійсно, без неї було б дуже і дуже важко, але, будь ласка, максимально пришвидшіть вирішення цього питання. Україна щодня сплачує велику ціну у світовій боротьбі Правди і Кривди
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07.01.2023 21:57 Ответить
Финляндия может первой поставить Украине танки Leopard 2. Об этом заявили депутаты финского парламента Андерс Адлеркройц и Ате Харьяне
И таким образом пробить Шольца
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07.01.2023 16:51 Ответить
Так, штані в ЄС носить саме пані Марін
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07.01.2023 17:35 Ответить
млядь и его немцы покусали!
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07.01.2023 16:51 Ответить
Ні. Йому просто Бандера не подобається.
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07.01.2023 16:54 Ответить
Моравецький є звичайним шовіністом, його сутність добре проявляється на українському питанні.
Добре, що Дуда та більшість поляків не такі.
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07.01.2023 17:09 Ответить
Розбирати історичні питання будемо після перемоги, у спокійних обставинах. Для цього ще й архіви НКВД і КГБ відкрити треба.

Вже й і спільну з поляками комісію створили. Але правда у тому, що у своїй підтримці України у війні з росією поляки можуть позмагатись хіба що з країнами Балтії!
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07.01.2023 18:32 Ответить
Друга світова війна..майже вся Европа в руїнах...Країни коаліції роздумують...виказують озабоченность..та говорять про підтримку...
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07.01.2023 16:59 Ответить
Та скильки вже можна трандосить ,одне и теж саме...
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07.01.2023 16:58 Ответить
Усі за нас так,щоби чого не сталося.
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07.01.2023 16:58 Ответить
Їм, мабуть, усім дозвіл прибульців якихось потрібен. От уже захід цинічним став, немає слів.
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07.01.2023 16:59 Ответить
прибульці з Альфа Цвинтарної
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07.01.2023 17:01 Ответить
с Аденомы Простаты.
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07.01.2023 17:08 Ответить
Моравецький там найбільш все правильно розуміє. Ще з часів смоленського теракту.
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07.01.2023 17:03 Ответить
Тоді для чого рота відкривав? Бандера все чує.
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07.01.2023 17:06 Ответить
Жаль з приводу такої позиції Польші. Але знаючи, що за історичні "друзі" в них з обох боків польського кородону то розумію слова Моравецького.
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07.01.2023 17:10 Ответить
Поляки ті що при владі і далекоглядні,чудово розуміють,що за Україною стоїть весь уклад Европейського життя. хранцузи ..німці.думають ,як у Другій світовій--вже обійдеться...їх це не доторкнеться..будуть пити пиво і закусувати сосисками..Я взагалі вважаю і мрію щоб )(уйло пішов війною на цих Еропейських імпотентів,щоб вони сповна відчули радість ,від зустрічі рускага міра
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07.01.2023 17:12 Ответить
Значить ця війна комусь дуже вигідна.
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07.01.2023 17:12 Ответить
Певно марсіанським евреям
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07.01.2023 17:22 Ответить
Опять пошло соплежуйство.
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07.01.2023 17:13 Ответить
я бы рекомендовал Валерию Фёдоровичу постить фото на фоне другой стены своего кабинета. на которой висят портреты Ребета и Донцова, а то выпускники истфака постсоветского периода как-то подзаё&ывают. Пора определиться: ты либо премьером работаешь, либо идешь строить карьеру историка.
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07.01.2023 17:15 Ответить
Тобто Моравецький підтвердив той факт, що Рамштайн не є ніякою антіпутинскою коаліцією, як пукає у своїх випусках Дристович. А лише міжнародна говорильня.
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07.01.2023 17:24 Ответить
Невже люди не розуміють елементарних речей?
Так, для передачі леопардів Україні, потрібна коаліція, бо леопарди ніхто не клепав по 15 тисяч штук!
Не може жодна європейська країна передати нам ці танки в достатній кількості, не зашкодивши власній обороноздатності!
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07.01.2023 17:26 Ответить
Не існує ніякої незалежної зовнішньої політики у корумпованого кодла, яке під час війни відмазує від санкцій абрамовичей, згортає реформи, монополізує змі, деребанить бюджет, грабує волонтерку і будує диктатуру.
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07.01.2023 17:53 Ответить
Поки дядько Сем не вирішить, то діла не буде.
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07.01.2023 17:29 Ответить
P.s. Може М60 просити?
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07.01.2023 17:31 Ответить
М60 би теж згодилися: явно не гірше Т-62 та Т-55
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07.01.2023 17:46 Ответить
А чому все треба просити? Може їм нарешті треба усвідомити одну просту річ: ми воюємо ЗАМІСТЬ НИХ. Вони нас мали б захищати, але вони вирішили зробити вигляд, що Будапештський мемерандум просто нікчемний папірець. Ну якщо не хочете овювати, то давайте зброю. І не чекайте, поки ми її попросимо, а самі пропонуйте.
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07.01.2023 18:11 Ответить
🤦‍♂️
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07.01.2023 18:47 Ответить
Тому що ми цивілізовані і чемні.
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07.01.2023 18:51 Ответить
В джунглях цивілізації це 100% смерть...
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07.01.2023 19:00 Ответить
По Будапештскому меморандуму кто-то за кого-то воевать собирался?). Нет, "это все знают"!(с).
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07.01.2023 20:42 Ответить
Дати Україні зброю - це не витрати - це вкладання в майбутній МИР в Європі і в світі!!!
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07.01.2023 18:15 Ответить
 
 