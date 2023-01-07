Для передачи Украине танков Leopard необходимо создание широкой коалиции, - Моравецкий
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Польша ожидает создания широкой коалиции стран для передачи современного тяжелого вооружения Украине. Варшава не намерена самостоятельно передавать очередные танки Киеву.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По словам Моравецкого, вместе с президентом страны Анджеем Дудой он привлечен к переговорам по "созданию широкой коалиции государств, которые должны передавать Украине тяжелое современное вооружение".
"Сейчас я могу сказать только это. Президент также привлечен, переговоры продолжаются. Я говорил об этом с канцлером ФРГ Шольцем несколько недель назад в Брюсселе. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы будем знать немного больше по этому делу", - отметил глава польского правительства.
Он добавил, что Польша самостоятельно не намерена передавать свои дежурные танки в Украину.
"Без более широкой коалиции мы не намерены передавать эти танки", - подытожил Моравецкий.
Ранее WSJ сообщал, что Польша рассматривает возможность поставить в Украину собственные танки Leopard немецкого производства после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.
Пожалуйста, подождите...
всі перекидають на інших початок відправки танків.
А хто легкі танки передасть Україні не чули?
Дістали вже вихваляти брехуна Джонсона.
Та й поки зарано щось казати про нього.
А, доречі, де Ви бачили чесного політика? Може наші українські краще?
Я знаю, хто його назвав брехуном, може і не поіменно, але я не цитую тих політиків, котрі, прогавивши бюджет, використали ту дурацьку вечоринку як причину, щоб звалити з оточення Джонсона. То хайби і так, але якого хера, подаватися на пост міністра і очолити консервативну партію одразу після того, як так підло поступив із лідером консерваторів.
Як тільки сунак став прем'єром, багато консерваторів вийшли із партії.
І останнє. Я не знаю, наскільки ви розбираєтесь в націях, я з індусами працював дуже багато, та і жінка моя в мітсуї бенкінг груп теж багато індусні знає. Підлизи, підставлять при першій можливості і бездарні ледарі, дуже бояться відповідальності...
Індуси не можуть бути лідерами....
P. S. Джонсон , там не тільки вечірка була, ремонт квартири забули й іньші речі.
P. S. Якщо Ви живете у Британії давно то маєте знати що ОДНА людинасамостійно рішення тут неприймає й постачання зброї Борису приписувати одному (як це роблять деякі люди) НЕ ВАРТО.
Чоловіче, я не знаю, як Ви тут довго, але я прекрасно знаю закони і від своїх слов не збираюся відмовлятися.
Прошу, не треба мене навчати, що і як *******/не ******* в Британії, я можу сам кого завгодно проконсультувати..
Я теж не його фанат, але він краще, ніж ото все азіатське кодло...
І хай русня спробує щось пискнути проти об'єднаної Європи!
И таким образом пробить Шольца
Добре, що Дуда та більшість поляків не такі.
Вже й і спільну з поляками комісію створили. Але правда у тому, що у своїй підтримці України у війні з росією поляки можуть позмагатись хіба що з країнами Балтії!
Так, для передачі леопардів Україні, потрібна коаліція, бо леопарди ніхто не клепав по 15 тисяч штук!
Не може жодна європейська країна передати нам ці танки в достатній кількості, не зашкодивши власній обороноздатності!