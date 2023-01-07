Украина имеет достаточно сил и средств для защиты Киева, - Павлюк

Пока угрозы повторного наступления россиян на столицу нет – у россиян нет соответствующих сил и средств.

Об этом в интервью "Суспильному" заявил командующий группированием сил и средств обороны Киева Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент непосредственной угрозы нет (вероятного повторного наступления РФ на Киев – ред.). У россиян нет соответствующих сил и средств. На территории, являющейся границей между Украиной и Беларусью, есть определенные группирования. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех", - сказал он.

По словам командующего, все, что сейчас делается – это "сдерживаются украинские силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток".

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"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас Россией восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", - заявил чиновник.

Отвечая на вопрос о том, почему раньше говорили, что наступление на столицу 24 февраля 2022 года маловероятно, Павлюк уточнил, что они исходили из сил и средств, которые тогда были у россиян.

"Группирование, которое они создали, имело потенциал для наступления на востоке Украины. То, что они наступали по разным направлениям одновременно — это был их расчет на нашу неготовность и неспособность вести оборону по всем направлениям. Они не оценили наш потенциал. Как бы то ни было, мы их встретили. Но мы в первую очередь готовились на востоке", – отметил он.

Командующий группированием сил и средств обороны Киева проинформировал, что это был новый опыт, и украинская сторона сумела быстро создать мощную линию обороны вокруг столицы, создать механизм взаимодействия разных структур.

Относительно вопроса о переломном моменте в обороне столицы, командующий ответил, что это было село Мощун.

"У россиян там был плацдарм. Когда это группирование было уничтожено, мы поняли, что есть шанс уничтожить все группирования вокруг Киева. Начались наши активные действия, перерезание их логистики", - рассказал он.

Также командующий группированием сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявил, что сейчас достаточно сил и средств для защиты Киева и столичной области.

"На данный момент у нас достаточно сил и средств. Постоянно делаем ротации подразделениям, чтобы люди отдохнули, привели себя в боевое состояние. В области все контролируемо. Люди постоянно тренируются. Наше преимущество — знание местности, ее подготовка", - сказал Павлюк.

По его словам, они постоянно отслеживают движение российской армии с полигонов.

"Думаю, у нас будет время предупредить население о возможном развитии событий. Также мы создали группирование на границе с Беларусью, которое готово достойно встретить врага. Киевская область подготовилась к возможному наступлению. Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций, долгосрочных сооружений создана мощная система обороны", – проинформировал чиновник.

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Отвечая на вопрос о донаборе в ТРО или демобилизации, Павлюк отметил, что все зависит от дальнейших действий РФ.

"Если у них будет очередная мобилизация, то и мы будем вынуждены подбирать личный состав. Пока те меры, которые запланировали на создание бригад, должны быть достаточны для ответных действий", - сказал Павлюк.

Отвечая на вопрос о тактике наступления РФ командующий отметил, что россияне на севере не планировали встретить сопротивление.

"Другая тактика на востоке. Они понимали, что там их готовы встретить. Тактика меняется, они учатся. Невозможно их недооценивать. С ними все труднее бороться. Мы тоже делаем выводы. Думаю, мы победим. Потому что главное - имеем, за что воевать". Благодаря Богу, нас поддерживает весь мир. Без помощи трудно было бы выстоять. В первую очередь, в экономическом вопросе, обеспечении оружием", - заявил командующий группированием сил и средств обороны Киева.