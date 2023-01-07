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Украина имеет достаточно сил и средств для защиты Киева, - Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

павлюк,олександр

Пока угрозы повторного наступления россиян на столицу нет – у россиян нет соответствующих сил и средств.

Об этом в интервью "Суспильному" заявил командующий группированием сил и средств обороны Киева Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент непосредственной угрозы нет (вероятного повторного наступления РФ на Киев – ред.). У россиян нет соответствующих сил и средств. На территории, являющейся границей между Украиной и Беларусью, есть определенные группирования. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех", - сказал он.

По словам командующего, все, что сейчас делается – это "сдерживаются украинские силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток".

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"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас Россией восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", - заявил чиновник.

Отвечая на вопрос о том, почему раньше говорили, что наступление на столицу 24 февраля 2022 года маловероятно, Павлюк уточнил, что они исходили из сил и средств, которые тогда были у россиян.

"Группирование, которое они создали, имело потенциал для наступления на востоке Украины. То, что они наступали по разным направлениям одновременно — это был их расчет на нашу неготовность и неспособность вести оборону по всем направлениям. Они не оценили наш потенциал. Как бы то ни было, мы их встретили. Но мы в первую очередь готовились на востоке", – отметил он.

Командующий группированием сил и средств обороны Киева проинформировал, что это был новый опыт, и украинская сторона сумела быстро создать мощную линию обороны вокруг столицы, создать механизм взаимодействия разных структур.

Относительно вопроса о переломном моменте в обороне столицы, командующий ответил, что это было село Мощун.

"У россиян там был плацдарм. Когда это группирование было уничтожено, мы поняли, что есть шанс уничтожить все группирования вокруг Киева. Начались наши активные действия, перерезание их логистики", - рассказал он.

Также командующий группированием сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявил, что сейчас достаточно сил и средств для защиты Киева и столичной области.

"На данный момент у нас достаточно сил и средств. Постоянно делаем ротации подразделениям, чтобы люди отдохнули, привели себя в боевое состояние. В области все контролируемо. Люди постоянно тренируются. Наше преимущество — знание местности, ее подготовка", - сказал Павлюк.

По его словам, они постоянно отслеживают движение российской армии с полигонов.

"Думаю, у нас будет время предупредить население о возможном развитии событий. Также мы создали группирование на границе с Беларусью, которое готово достойно встретить врага. Киевская область подготовилась к возможному наступлению. Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций, долгосрочных сооружений создана мощная система обороны", – проинформировал чиновник.

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Отвечая на вопрос о донаборе в ТРО или демобилизации, Павлюк отметил, что все зависит от дальнейших действий РФ.

"Если у них будет очередная мобилизация, то и мы будем вынуждены подбирать личный состав. Пока те меры, которые запланировали на создание бригад, должны быть достаточны для ответных действий", - сказал Павлюк.

Отвечая на вопрос о тактике наступления РФ командующий отметил, что россияне на севере не планировали встретить сопротивление.

"Другая тактика на востоке. Они понимали, что там их готовы встретить. Тактика меняется, они учатся. Невозможно их недооценивать. С ними все труднее бороться. Мы тоже делаем выводы. Думаю, мы победим. Потому что главное - имеем, за что воевать". Благодаря Богу, нас поддерживает весь мир. Без помощи трудно было бы выстоять. В первую очередь, в экономическом вопросе, обеспечении оружием", - заявил командующий группированием сил и средств обороны Киева.
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Топ комментарии
+6
Оце ти сьогодні зареєструвався щоб таке накарябати?
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07.01.2023 18:15
+5
Протягом лютневого наступу кацапи суттєво озброїли місцеве населення. Ніхто не побіг здавати трофеї! Особливо педантичні громадяни позбулися зареєстрованої зброї бо виявилось що всі реєстри МВС з адресами власників зброє є у ворога. Офіційні карабіни СКС змінили на трофейні "вінтерєзи", міни позбирали, розтяжки познімали... Тож хай ідуть - почнемо знімати кацапські скальпи, засушувати голови і коптити пеніси з вухами.
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07.01.2023 17:59
+4
Сам хоч зрозумів,що нашкрябав?
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07.01.2023 17:45
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Путин пошлет 200 тысяч на Киев. Нужно быть готовыми и к миллиону. И меня беспокоит направление Сум. Там тоже нужно укрепиться.
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07.01.2023 17:40 Ответить
Шаптала в курсах про беспокойство?
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07.01.2023 17:57 Ответить
Куйло возьмёт за щеку и в очко, а не Киев.
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07.01.2023 19:14 Ответить
Сам хоч зрозумів,що нашкрябав?
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07.01.2023 17:45 Ответить
Оце ти сьогодні зареєструвався щоб таке накарябати?
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07.01.2023 18:15 Ответить
казала баба 24 лютого
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07.01.2023 17:51 Ответить
що ж поробиш...така доля..

Чого, батьки, сумуєте?«Невесело, сину:Дніпро на нас розсердився,Плаче Україна...»
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07.01.2023 18:01 Ответить
Куда ви там вступите, нікому не цікаво, краще пірнай в пакет
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07.01.2023 18:09 Ответить
лучше Иван сиди себе спокойно в своём Мухосранске...
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07.01.2023 17:59 Ответить
понемножку
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07.01.2023 18:12 Ответить
Протягом лютневого наступу кацапи суттєво озброїли місцеве населення. Ніхто не побіг здавати трофеї! Особливо педантичні громадяни позбулися зареєстрованої зброї бо виявилось що всі реєстри МВС з адресами власників зброє є у ворога. Офіційні карабіни СКС змінили на трофейні "вінтерєзи", міни позбирали, розтяжки познімали... Тож хай ідуть - почнемо знімати кацапські скальпи, засушувати голови і коптити пеніси з вухами.
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07.01.2023 17:59 Ответить
нужно возрождать искусство - Тсантса...
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07.01.2023 18:04 Ответить
Для нас це скоріше "вивчення американських традиційних практик".
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07.01.2023 18:13 Ответить
І проти тактичної ядерної зброї теж?
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07.01.2023 18:06 Ответить
Против тактического яЯО у Украины есть Стриж который летает на тыс км и который можно загрузить радиоактивным мусором из Чернобыла и штук 20 их послать на Москву. Русские должны нать что после первого-же применения ЯО по Украине-их дети в москве будут умирать очень долго от радтиоактивного заражения. Я безшуток:Мацквичи должны на носу себе зарубить что применение ЯО против Украины будет означать их собственнре самоубийство и гибель не только их военных но и женщин и детей
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08.01.2023 03:55 Ответить
Це вже після того, як вони свою ЯЗ тут застосують. Та й не надто надійний носій, чесно кажучи. Плюс залишилося їх зовсі мало...
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08.01.2023 07:58 Ответить
Шо за неадекват?
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07.01.2023 18:18 Ответить
***** чувак,шо ти вживаешь,абсент минимум?проще пяного бурята ваньку понять чем тебя...)
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07.01.2023 18:28 Ответить
"...малоймовірно...", чи все ж "неможливо"?
Бо таке ми вже чули якось... на початку лютого минулого року!
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07.01.2023 18:16 Ответить
Мечта ***** если не захватить Киев то сделать с ним то что он сделал с Мариуполем. А для етого ему нужно подобраться к Киеву на расстояние для обстрела обычной артиллерией или ракетами С-300
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07.01.2023 18:30 Ответить
Якби нас підтримував увесь світ-то московії уже не було б
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07.01.2023 18:59 Ответить
наступ буде, по цілком зрозумілий причині, це едина можливість окупувати Україну, обезголовивши державну владу. сценарій можливий й найімовірніший: потужна ракетна підготовка - мета якої знищіти: 1. бк ппо, про. 2 покласти усе жіттєзабезпечення столиці, створити хаос й відсутність зв'язку. 3. накрити прицільними ударами оборонні рубежі навколо Київа, які давно відомі ворогу. 4. без захисту з повітря й розгромлених позицій всу на кордоні та навколо міста, провести потужну десантру операцію беспосередньо на місто, атака з білорусії, сумскої, черніговської областей. можливо приднестров'я,

дата, ймовірно роковини 24.02.2023.

загально, упередження нападу: 1 підготувати місто: сховища обладнані, їжа, буржуйки, генератори, облаштовані місця перепочинку. й т.д. 2 озброїти усе чоловіче населення міста, попередньо мінімально навчивши користуватися зброєю, стрілецькою та пзрк, птрк. медичне забезпечення. та більш детально прораховані тактичні та стратегічні сценаріі.

Україна переможе. Слава Націі. піZда фашистській *********.
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08.01.2023 10:44 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ МОСКВА И ПИТЕР СНОВА ПОДЧИНИЛИСЬ КИЕВУ !!!
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08.01.2023 11:26 Ответить
 
 