Лубинец анонсировал встречу с Москальковой через несколько дней в Турции

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой состоится через несколько дней на территории Турции.

Об этом украинский омбудсмен заявил в телемарафоне "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции, и основной вопрос, который мы будем поднимать - это вопрос возвращения наших героев и героинь. Отдельно хотим поднять вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает их домой ", - сказал Лубинец.

Он уточнил, что не знает, как будет вести себя российская сторона и с чем россияне приедут.

"Но могу сказать, что предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы этот вопрос рассматривать, скажем так. Опять же у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать", - отметил омбудсмен.

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Уполномоченный отметил, что термин "обмен" нельзя использовать в отношении гражданских, это можно делать только в отношении военнопленных, и их меняют на основе Женевских конвенций. Гражданских украинцев РФ должена отпустить, согласно международному гуманитарному праву, проинформировал Лубинец..