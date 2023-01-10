Зеленский поблагодарил Трюдо за приобретение Канадой ЗРК NASAMS для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Канады Джастину Трюдо за помощь в защите украинского неба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский президент написал в твиттере во вторник вечером.

"Уважаемый Джастин Трюдо, твое настоящее лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, приобретенные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан", - написал Зеленский.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада планирует закупить у США "усовершенствованный" зенитно-ракетный комплекс NASAMS для его передачи Украине.

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