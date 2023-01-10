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Зеленский (16541) Трюдо Джастин (247)

Зеленский поблагодарил Трюдо за приобретение Канадой ЗРК NASAMS для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Канады Джастину Трюдо за помощь в защите украинского неба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский президент написал в твиттере во вторник вечером.

"Уважаемый Джастин Трюдо, твое настоящее лидерство в отстаивании демократии и прав человека снова ярко доказано. Спасибо, что помогаете нам защитить наше небо. NASAMS, приобретенные для нас Канадой, станут крепким щитом для наших городов и граждан", - написал Зеленский.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада планирует закупить у США "усовершенствованный" зенитно-ракетный комплекс NASAMS для его передачи Украине.

Читайте также: Канада позаботится, чтобы у Украины было все необходимое на зиму, - Трюдо
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10.01.2023 23:07 Ответить
Канадці молодці.

А як щодо NASAMS по ленд-лізу? Тому, що був підписаний 9 травня.
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10.01.2023 23:07 Ответить
по ленлізу за гроші чи в борг? чи краще безкоштовно від тих же США і в дарунок від Канади?
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10.01.2023 23:10 Ответить
Давайте уже ваши зрк в Харьков. Щас 2 раза прилетело шо-то большое.
В меня, гады, целились
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10.01.2023 23:08 Ответить
Ну вот, а то мамка, мамка. (С)
Если это сработает, то так и танчики и самолетики и кооаблики можно будет. Сами мы не можем чтоб упаси боже не было эскалации
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10.01.2023 23:11 Ответить
США, Канада, Британия, Польша и страны Балтии наши верные друзья, союзники и стратегические партнеры. Благодарим за помощь. Вместе победим!
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11.01.2023 05:46 Ответить
Дякуемо рiдной Канадщiне! 🙏
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11.01.2023 12:23 Ответить
 
 