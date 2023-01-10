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Зеленський (17439) Трюдо Джастін (288)

Зеленський подякував Трюдо за придбання Канадою ЗРК NASAMS для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за допомогу у захисті українського неба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент написав у твіттері вівторок увечері.

"Шановний Джастін Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян.", - написав Зеленський 

Раніше Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада планує закупити у США "удосконалений" зенітно-ракетний комплекс NASAMS для його передачі Україні.

Автор: Роман Свиридович
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10.01.2023 23:07 Відповісти
Канадці молодці.

А як щодо NASAMS по ленд-лізу? Тому, що був підписаний 9 травня.
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10.01.2023 23:07 Відповісти
по ленлізу за гроші чи в борг? чи краще безкоштовно від тих же США і в дарунок від Канади?
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10.01.2023 23:10 Відповісти
Давайте уже ваши зрк в Харьков. Щас 2 раза прилетело шо-то большое.
В меня, гады, целились
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10.01.2023 23:08 Відповісти
Ну вот, а то мамка, мамка. (С)
Если это сработает, то так и танчики и самолетики и кооаблики можно будет. Сами мы не можем чтоб упаси боже не было эскалации
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10.01.2023 23:11 Відповісти
США, Канада, Британия, Польша и страны Балтии наши верные друзья, союзники и стратегические партнеры. Благодарим за помощь. Вместе победим!
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11.01.2023 05:46 Відповісти
Дякуемо рiдной Канадщiне! 🙏
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11.01.2023 12:23 Відповісти
 
 