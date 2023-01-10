Бутусов о ситуации в Соледаре: Командование уделяет большое внимание этому району, 46-я бригада управляема и мотивирована

Бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ продолжают удерживать город Соледар в Донецкой области.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По Соледару. Наши войска делают все возможное, а некоторые части делают и невозможное. Наше командование уделяет значительное внимание этому району. С каждым подразделением у командования ВСУ, НГУ, ГНСУ в этом районе есть связь, это главное для управления и взаимодействия".

Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожение, одному из бойцов завтра ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку много дней они сражаются на морозе и остаются на позициях до последнего. Бригада управляема и мотивирована, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счете количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105 мм орудиях работает очень точно", - написал Бутусов.

Сейчас важно, что у нас есть значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке, подчеркнул журналист.

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