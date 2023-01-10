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Бутусов о ситуации в Соледаре: Командование уделяет большое внимание этому району, 46-я бригада управляема и мотивирована

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бутусов

Бойцы 46-й аэромобильной бригады ВСУ продолжают удерживать город Соледар в Донецкой области.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По Соледару. Наши войска делают все возможное, а некоторые части делают и невозможное. Наше командование уделяет значительное внимание этому району. С каждым подразделением у командования ВСУ, НГУ, ГНСУ в этом районе есть связь, это главное для управления и взаимодействия".

Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожение, одному из бойцов завтра ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку много дней они сражаются на морозе и остаются на позициях до последнего. Бригада управляема и мотивирована, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счете количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105 мм орудиях работает очень точно", - написал Бутусов.

Сейчас важно, что у нас есть значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке, подчеркнул журналист.

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Топ комментарии
+34
Я більше вірю Бутусову.
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10.01.2023 23:15
+34
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10.01.2023 23:16
+25
пригожинское петушиное кукареканье комментировать - себя не уважать!!!
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10.01.2023 23:17
Комментировать
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У него явно нет достаточно людей. Хотя Резников говорил, что мобилизация не нужна, людей хватает. И оружия благодаря помощи "по капле" не хватает.
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10.01.2023 23:57 Ответить
Це тобі прігожин доповів 😂.? слухай пригожина .
По факту - кацапня Соледар вже разів 5 мабуть - захоплювала . Перший раз - ще в середині літа , тільки там тіктокери постарались . Тепер прігожин .
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11.01.2023 00:54 Ответить
Це вічний бот зрадою. Знаю його з дня його регістрації на сайті
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11.01.2023 01:50 Ответить
В спам дебіла
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11.01.2023 02:20 Ответить
Я так розумію,судячи зі скулєжа ботви,що доля української державності вирішується у Солєдарі. І якщо його не втримаємо-треба зброю складати? Адмін? Чому ворожа агентура тут пасеться?
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11.01.2023 00:12 Ответить
Так а чому ти не завадив цьому? Куди ти дивився??? Треба ж було фланги підрізати...
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11.01.2023 00:54 Ответить
Бляха, годину назад зарегався, ботяра. В спам гнида!
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11.01.2023 01:54 Ответить
По факту, орчатина мордовская, ты сегодня зарегался тут и сереш пока модер спит.
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11.01.2023 02:22 Ответить
Сщас Арахамия все порешает
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11.01.2023 09:51 Ответить
не можу знайти справді об'єктивної інфи, що там робиться в Соледарі...
Прогонщикам не довіряю.
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11.01.2023 00:25 Ответить
Артемсiль - Солєдар - найбільше соляне родовище в Європі - $$$ бізнес! - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C
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11.01.2023 01:52 Ответить
А хто прогонщік?
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11.01.2023 09:45 Ответить
хотілося б нагадати,що це не футбол,а війна. Відповідно посприяти нашій перемозі можна особисто на передовій,практично жодних обмежень нема, достатньо лише бажання покарати ворога не тільки поганими словами в коментарях.
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11.01.2023 02:01 Ответить
Обмежень купа - воювати рушницями з танками та гарматами досить марна справа, піхота повинна бути прикрита бронею та авіацією, інакше масова загибель та полон, нестача того та другого. Де оплоти, невідомо.Де сотні танків союзників, теж. За 30 років не куплено жодного натовського літака. Маємо те що маємо, рік кровавої війни, на якої кількість піхоти не вирішує питань. Ждемо броню, гармати, ракети та снаряди.
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11.01.2023 02:32 Ответить
Ви ще оте одоробло брехливе слухаєте?
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11.01.2023 07:33 Ответить
Перша заява арестовича - якщо почнеться війна, я перший застрибну на броню танка, який іде на фронт! З того часу чекаю репортажу з броні танка...вже 11 й місяць
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11.01.2023 11:48 Ответить
Слава героям!
Пусть останутся живы!
Смерть свиньям!
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11.01.2023 07:20 Ответить
Шкода, що 93-тя на переформуванні.
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11.01.2023 07:34 Ответить
https://youtu.be/jJva2DADOJY...

Известный российский актер Дмитрий Назаров порвал банду кремлевского Вермахта и пропагандонов типа Сикелев Салавьев и прочих куриц 🐔 типа *********,что Тузик ганчірку 👍
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11.01.2023 08:28 Ответить
"Кілька десантників 46-ї аеромобільної бригади отримали обмороження, одному з бійців завтра ампутують десять пальців на ногах" (С)
Тільки за це міністра оборони Рєзнікова треба не лише гнати з посади сцяними ганчірками, але й судити за злочинну недбалість, що привела до тяжких наслідків. А згодом і тих, хто, поки що, має імунітет.
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11.01.2023 09:45 Ответить
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