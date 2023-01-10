Китай отказывается от российского угля и возвращается к импорту австралийского
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Китай снимает неофициальный запрет на импорт австралийского угля, введенный в 2020 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, растущая потребность в обеспечении энергоснабжения после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, подтолкнула Китай к постепенному возобновлению импорта австралийского угля.
Это решение было принято после того, как китайские и австралийские лидеры впервые за шесть лет встретились на саммите G-20 в ноябре 2022 года. В декабре министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг совершила визит в Пекин для первых за четыре года переговоров со своим китайским коллегой.
По данным агентства, власти КНР разрешили трем поддерживаемым центральным правительством коммунальным предприятиям и крупному производителю возобновить импорт угля из Австралии. Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы еще больше компаний получат разрешение на покупку австралийского угля.
До прекращения импорта Китай закупал более 30 млн тонн коксующегося угля и почти 50 млн тонн энергетического угля в Австралии.
Без австралийских поставок китайские покупатели обратились в Индонезию за поставкой энергетического угля, а в Монголию и Россию за коксующимся углем, но все предложенные марки по качеству значительно уступали австралийским.
Теперь Австралия сможет восстановить свою долю рынка, которую заняли эти страны.
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