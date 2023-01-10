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Новости За рубежом
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Китай отказывается от российского угля и возвращается к импорту австралийского

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вугілля

Китай снимает неофициальный запрет на импорт австралийского угля, введенный в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, растущая потребность в обеспечении энергоснабжения после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, подтолкнула Китай к постепенному возобновлению импорта австралийского угля.

Это решение было принято после того, как китайские и австралийские лидеры впервые за шесть лет встретились на саммите G-20 в ноябре 2022 года. В декабре министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг совершила визит в Пекин для первых за четыре года переговоров со своим китайским коллегой.

По данным агентства, власти КНР разрешили трем поддерживаемым центральным правительством коммунальным предприятиям и крупному производителю возобновить импорт угля из Австралии. Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы еще больше компаний получат разрешение на покупку австралийского угля.

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До прекращения импорта Китай закупал более 30 млн тонн коксующегося угля и почти 50 млн тонн энергетического угля в Австралии.

Без австралийских поставок китайские покупатели обратились в Индонезию за поставкой энергетического угля, а в Монголию и Россию за коксующимся углем, но все предложенные марки по качеству значительно уступали австралийским.

Теперь Австралия сможет восстановить свою долю рынка, которую заняли эти страны.

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Топ комментарии
+16
Гарна новина. Тут два варіанта, або Китай не бажає вугілля, перемішаного з кров'ю, або знає, в якій дупі московити і таким чином примусить їх продавати вугілля за копійки.
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10.01.2023 23:42
+14
Мда, ось вам і новорічні подарунки для орків
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10.01.2023 23:35
+9
Ути-пути. Вот это поворот)
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10.01.2023 23:36
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Правила форума Совет форумчан
Мда, ось вам і новорічні подарунки для орків
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10.01.2023 23:35 Ответить
Ути-пути. Вот это поворот)
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10.01.2023 23:36 Ответить
Скоріш за все, що "відмовляється" офіційно. Проте все одно його купуватиме, але вже по своїй ціні.
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10.01.2023 23:36 Ответить
Якщо прочитати текст поміж рядків, то саме висновок про "відмову" і є тим "нюансом" який випливає з дозволу китайців на поставки австралійського вугілля. Проте сама "відмова" є нічим іншим як банальним шантажем скрєпостана.
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10.01.2023 23:54 Ответить
А можна українською?Важко зрозуміти.
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11.01.2023 06:50 Ответить
Ой
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10.01.2023 23:39 Ответить
Навіть вугілля не можуть виробляти нормальне. Все в них через #@₴&
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10.01.2023 23:41 Ответить
Вугілля виробляла природа і від неї залежить зольність і т.п.
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11.01.2023 00:04 Ответить
вугілля не іиробляють
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11.01.2023 00:05 Ответить
Гарна новина. Тут два варіанта, або Китай не бажає вугілля, перемішаного з кров'ю, або знає, в якій дупі московити і таким чином примусить їх продавати вугілля за копійки.
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10.01.2023 23:42 Ответить
Китаю глубоко чихать, с чем там перемешан уголь...
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11.01.2023 00:06 Ответить
Та нібито скрепні велику знижку обіцяли, аби тільки в них купили, але китайці відмовились. Можливо "Не та марка" лише офіційна підстава, а як там насправді..?
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11.01.2023 00:59 Ответить
перший варіант не варіант
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11.01.2023 01:30 Ответить
ne hto zna sho, ale cv'jashok v grobik parashki
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10.01.2023 23:43 Ответить
Це вже добре , що Китай повертається до австралійського 😕
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11.01.2023 00:24 Ответить
Sure, китайцi шось знають.
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11.01.2023 00:41 Ответить
До Китаю дійшло що росія це дибіли.
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11.01.2023 00:45 Ответить
Хмм...
Китай нарешті зрозумів, що означає термін "ЗАШКВАР"?
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11.01.2023 00:48 Ответить
Дід Байден неодноразово застерігав Пекін від необачливих кроків, а економіка Китаю не в тому стані, аби ставати в позу проти США.
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11.01.2023 01:02 Ответить
Если партнеры их так красиво имеют, что уж говорить об остальных
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11.01.2023 02:41 Ответить
Китаю на качество угля наплевать, но не плевать ему на цену. Уверенно китайцы ********* в свою колонию сырьевую превращают.
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11.01.2023 05:38 Ответить
Ну по пять юаней за тысячу тонн...
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11.01.2023 06:56 Ответить
https://youtu.be/MY4l7_A-qoI...

Про Донбасс столетней давности...
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11.01.2023 08:10 Ответить
 
 